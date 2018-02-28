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Китайские цветные снимки Луны

28.02.2018 Части света   Нет комментариев

Китайские цветные снимки Луны

Китайское национальное космическое управление опубликовало несколько сотен новых цветных снимков Луны, сделанных луноходом Yutu и автоматической межпланетной станцией Chang`e 3.
Chang`e 3 вместе с луноходом была запущена с космодрома Сичан 1 декабря 2013 года. Автоматическая межпланетная станция совершила мягкую посадку 14 декабря 2013 года, став таким образом первым за 40 лет аппаратом, которому удалось это сделать. После посадки от Chang`e 3 отделился луноход, который смог преодолеть всего 20 метров. Несмотря на поломку, он продолжал передавать операторам данные с 3D камер и георадара.
Китайские цветные снимки Луны

К марту 2015 года Chang`e 3 и Yutu прекратили работу. До настоящего времени были опубликованы лишь небольшое число снимков, сделанных аппаратами на поверхности Луны.
Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

Китайские цветные снимки Луны

:

Больше фото здесь и здесь.

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Метки:  Китайские, снимки, цветные

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