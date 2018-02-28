Китайские цветные снимки Луны

Китайское национальное космическое управление опубликовало несколько сотен новых цветных снимков Луны, сделанных луноходом Yutu и автоматической межпланетной станцией Chang`e 3.





Chang`e 3 вместе с луноходом была запущена с космодрома Сичан 1 декабря 2013 года. Автоматическая межпланетная станция совершила мягкую посадку 14 декабря 2013 года, став таким образом первым за 40 лет аппаратом, которому удалось это сделать. После посадки от Chang`e 3 отделился луноход, который смог преодолеть всего 20 метров. Несмотря на поломку, он продолжал передавать операторам данные с 3D камер и георадара.









К марту 2015 года Chang`e 3 и Yutu прекратили работу. До настоящего времени были опубликованы лишь небольшое число снимков, сделанных аппаратами на поверхности Луны.





















































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