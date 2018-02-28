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Жизнь на Марсе – не фантазии
28.02.2018 Части света
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Климат сухих долин Мак-Мёрдо в Антарктиде очень
похож на климат Марса – сильные ветры, достигающие скорости 320 км/ч,
испаряют здесь любую влагу, превращая долины в самое сухое место на
Земле, где снега и льда не было уже 8 миллионов лет. Поэтому несколько
лет назад именно здесь учёные собрали образцы двух видов грибов
Cryomyces antarcticus и Cryomyces minteri, чтобы подвергнуть их
по-настоящему суровым испытаниям. :
Грибы поместили в отдельные ячейки шириной 1,4
сантиметра и установили на экспериментальной платформе EXPOSE-E за
пределами модуля МКС «Каламбус». Внутри контейнеров были созданы
параметры среды, сходные с поверхностью Марса: давление 1000 паскалей,
атмосфера, на 95% состоящая из углекислого газа, и очень мало влаги, а с
помощью специальных фильтров одни образцы подвергали сравнимому с
марсианским уровню ультрафиолетового облучения, а другие защищали от
космической радиации. Через 1,5 года учёные обнаружили, что 60% грибов,
содержавшихся в условиях, схожими с условиями Марса , выжили и
сохранили в целости свои мембраны и ДНК.
Во второй части эксперимента команда учёных
использовала два вида лишайников – Rhizocarpon geographicum и Xanthoria
elegans, собранные в горах Испании и Австрии. Образцы держали в вакууме и
«марсианской» атмосфере, изменяя давление и температуру, а также
облучали радиацией. В итоге оказалось, что в марсианских условиях
лишайники чувствовали себя гораздо лучше, чем в открытом космосе, и
демонстрировали в 2 раза более высокую метаболическую активность.
Эта информация имеет фундаментальное значение
для дальнейших экспериментов, сосредоточенных вокруг поиска жизни на
Красной планете, считают исследователи. Если земная жизнь может долгое
время существовать даже в условиях, близких к марсианским, это лишний
раз доказывает, что поиск возможных обитателей Красной планеты нельзя
считать плодом воображения учёных.
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