Жизнь на Марсе – не фантазии

Грибы поместили в отдельные ячейки шириной 1,4

сантиметра и установили на экспериментальной платформе EXPOSE-E за

пределами модуля МКС «Каламбус». Внутри контейнеров были созданы

параметры среды, сходные с поверхностью Марса: давление 1000 паскалей,

атмосфера, на 95% состоящая из углекислого газа, и очень мало влаги, а с

помощью специальных фильтров одни образцы подвергали сравнимому с

марсианским уровню ультрафиолетового облучения, а другие защищали от

космической радиации. Через 1,5 года учёные обнаружили, что 60% грибов,

содержавшихся в условиях, схожими с условиями Марса , выжили и

сохранили в целости свои мембраны и ДНК.

Во второй части эксперимента команда учёных

использовала два вида лишайников – Rhizocarpon geographicum и Xanthoria

elegans, собранные в горах Испании и Австрии. Образцы держали в вакууме и

«марсианской» атмосфере, изменяя давление и температуру, а также

облучали радиацией. В итоге оказалось, что в марсианских условиях

лишайники чувствовали себя гораздо лучше, чем в открытом космосе, и

демонстрировали в 2 раза более высокую метаболическую активность.

Эта информация имеет фундаментальное значение

для дальнейших экспериментов, сосредоточенных вокруг поиска жизни на

Красной планете, считают исследователи. Если земная жизнь может долгое

время существовать даже в условиях, близких к марсианским, это лишний

раз доказывает, что поиск возможных обитателей Красной планеты нельзя

считать плодом воображения учёных.