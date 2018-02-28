НАСА начинает охоту на астероиды

Как сообщается на сайте американского космического агентства, в число победителей первого этапа конкурса вошли Lockheed Martin Space Systems (Литлтон, штат Колорадо), Boeing Phantom Works (Хантингтон-Бич, Калифорния), Orbital ATK (Даллас, штат Вирджиния) и Space Systems/Loral (Пало-Альто, Калифорния).



Четыре компании совместно с Лабораторией реактивного движения в течение нескольких месяцев должны будут разработать концепцию автоматического аппарата, который через пять лет доставит фрагмент астероида на орбиту Луны. В итоге на втором этапе конкурса из четырех вариантов будет выбран один. Компания-победитель займется строительством и запуском своей конструкции в космос по заказу NASA.

В конце 2020 года построенный автоматический аппарат будет направлен к астероиду. Он должен будет захватить фрагмент небесного тела в металлическую ловушку и доставить к естественному спутнику Земли.

В 2025 году на орбиту Луны отправятся астронавты на пилотируемом корабле Orion.