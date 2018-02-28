Реклама

Gallery

1383800761_integraciya-ekstraordinarnogo-opyta_1 1399629242_poslednie-snimki-komety-ison 1404241561_velosiped-iz-proshlogo_1 1404454502_ob-obmanshikah-n-yutone-i-eiynshteiyne 1405070641_merkuriiy-pri-ostyvanii-szhalsya-namnogo-bol-she-chem-schitalos-ranee_1 1395438122_Uteryannaya-tehnologiya-prevrasheniya-lyudeiy-v-kamen_1 1401490802_Mnenie-rossiiyskih-uchenyh-o-poteplenii-klimata_1 1408440601_Zemle-ugrozhaet-asteroid-opasnee-Tungusskogo-meteorita

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

НАСА начинает охоту на астероиды

28.02.2018 Части света   Нет комментариев

НАСА начинает охоту на астероиды

NASA объявило победителей конкурса на разработку аппарата, который в конце 2020 года полетит к астероиду, чтобы доставить его фрагмент на орбиту Луны. Ей займутся специалисты четырех компаний, одной из которых в итоге поручат непосредственное строительство конструкции.

:

Как сообщается на сайте американского космического агентства, в число победителей первого этапа конкурса вошли Lockheed Martin Space Systems (Литлтон, штат Колорадо), Boeing Phantom Works (Хантингтон-Бич, Калифорния), Orbital ATK (Даллас, штат Вирджиния) и Space Systems/Loral (Пало-Альто, Калифорния).
 
Четыре компании совместно с Лабораторией реактивного движения в течение нескольких месяцев должны будут разработать концепцию автоматического аппарата, который через пять лет доставит фрагмент астероида на орбиту Луны. В итоге на втором этапе конкурса из четырех вариантов будет выбран один. Компания-победитель займется строительством и запуском своей конструкции в космос по заказу NASA.

В конце 2020 года построенный автоматический аппарат будет направлен к астероиду. Он должен будет захватить фрагмент небесного тела в металлическую ловушку и доставить к естественному спутнику Земли.

В 2025 году на орбиту Луны отправятся астронавты на пилотируемом корабле Orion. 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  астероиды, начинает

Похожие сообщения:

?>