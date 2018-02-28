НАСА удалило фотографию со странным объектом на поверхности Марса



12 июня 2017 года на официальном сайте НАСА, была выложена очередная порция фотографий сделанных марсоходом и на одной из них, хорошо был виден странный объект, похожий на потерпевшую крушение летающую тарелку, причем неподалеку от нее были видны следы марсохода, что говорит о том, что объект очень заинтересовал НАСА и к нему был направлен «Curiosity».

Энтузиасты успели скопировать удаленную фотографию, которая была стерта НАСА буквально через пару дней без объяснения причин. Исследователь Маурисио Руис, который первым обнаружил странный объект, отправил в НАСА официальный запрос с просьбой разъяснить по каким причинам агентство удалило данную фотографию из общего доступа.

НАСА обычно игнорирует подобные запросы, но удивительно то, что Руису пришел официальный ответ в котором говорилось, что на удаленной фотографии находился земной космический аппарат, потерпевший аварию при посадке на Марс 22 декабря 2004 года. НАСА так же заявило, что об этой аварии официально не сообщалось. НАСА уточнили, что фотография была не удалена совсем, а перемещена на другой сайт.

Руис, перешел по указанной ссылке и изучил фотографию снова, оказалось, что она очень и очень отличается от той первой оригинальной фотографии, что указывает на то, что НАСА подвергло фотографию обработке и тщательному редактированию.