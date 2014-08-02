Об обманщиках Ньютоне и Эйнштейне...



В 1609 году в своём первом сочинении «Новая астрономия» И.Кеплер высказал соображения о существовании всеобщего тяготения небесных тел к

друг другу. Аналогичные соображения были высказаны французским

математиком П.Ферма.

В 60-х и 70-х годах ХУП века Борелли и вслед за ним

Р. Гук пытались вычислить силу тяготения и исследовать, как она зависит

от расстояния между телами (первый в 1666 году – по движению спутников

Юпитера, второй в 1674 г. – по зависимости веса от высоты местности).

Более того, в 1671 году этот одарённый необычайной изобретательностью

человек пытался приписать причину тяготения волнам, распространяющимся

в некоторой сплошной среде. По свидетельству Д.К. Максвелла

любознательный Гук нашёл, что тела, плавающие на воде, приводимые в

движение волнами, притягивались к центру волнового возмущения.



Р.Гук (1635-1703 гг.) был не только современником, но и научным

конкурентом Ньютона (1643-1727 гг.), претендовал на приоритеты в тех же

разделах физики, что и сэр Исаак. Последний до того ненавидел

соперника, что дал указание после смерти Гука уничтожить в Англии все

портреты и изображения учёного! Сиятельного вельможу не остановило то

печальное обстоятельство, что судьба и без того обделила Гука всем,

кроме ума и таланта. Бедолага не имел ни «одежки», чтоб

хорошо встречали, ни знатности, ни красоты, ни хотя бы добротной

телесной оболочки, а был, говорят, малого роста, хром и то ли горбат, то

ли скрючен с детства каким-то недугом. И беден, как церковная мышь из

той церквушки на острове Уат, в которой служил священником его

папенька. Поэтому в Оксфорде бедный студент был освобождён от платы за

обучение и жильё, за что и исполнял при молодом профессоре Роберте Бойле

обязанности слуги и помощника. К счастью для науки, Бойль сразу оценил и

покладистость, и сообразительность Гука, а его удивительные некрасивые

руки — на них было неприятно смотреть — золотые руки бедняка, которые

умели всё! Это они изготовили тот воздушный насос, который помог

учителю открыть закон Бойля-Мариотта; сконструировали гигрометр и

дождемер; барометр с циферблатом вместо существовавшего тогда

громоздкого ртутного прибора Торичелли. И ещё – ареометр для

определения удельного веса воды, минимальный термометр, водолазный

колокол, проекционный фонарь, «круговую делительную вычислительную

машину», «шарнир Гука», спиральную пружину для часов, телескоп и

микроскоп, много совершеннее тех, какие создали Галилей и искусники

оптики из Нидерландов. И несмотря на это до 27 лет от роду умелец и

умница не приобрёл ни положения, ни состояния, хотя он с отличием

окончил курс обучения, получил учёную степень, но не получил

профессорской кафедры ни в Оксфордском, ни в Лондонском колледжах.



Его гипотезы игнорировались всеми маститыми мэтрами от физики,

естественно, что и Ньютон, вместо поиска источника волнового

возмущения в мировом эфире, в пику более успешному теоретику

наглядную формулу волнового тяготения Гука для нашего Светила заменил

абстрактной формулой статического притяжения друг к другу не только

планет, но и всех тел во Вселенной, наделив их всех мифическим

гравитационным зарядом. Более того, обманщик убрал из формулы Гука

массу источника волн «М», а поставил вместо неё абстрактную величину

«m», массу любого тела от планет до песчинок включительно. В 1684-86 гг.

Ньютон из совокупности законов Кеплера и второго закона динамики

сделал вывод об всемирном притяжении Солнцем небесных тел в нашей

планетной системе пропорционально массам планет и обратно

пропорционально квадратам расстояний между ними. Он показал, что те же

самые законы Кеплера управляют движением спутников Юпитера и Сатурна

вокруг них. Всё это и дало честолюбцу Исааку основание сделать ошибочное

заключение о том, что закон СОЛНЕЧНОГО ТЯГОТЕНИЯ имеет, дескать,

всеобщую универсальность в природе и поэтому его незаслуженно называл

законом ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ.

Сэр Исаак Ньютон спёр, попросту говоря, у Г.В.Лейбница основы

дифференциального и интегрального исчислений, а законы движения тел — у

Декарта, Галилея и Кеплера.

Вопросы: откуда же всё-таки появилось ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ?; нет ли в

природе какого-нибудь физического явления, которое может объяснить

возникновение на Земле такого притяжения между телами? – создатель

небесной механики оставил без ответа. «Гипотез не измышляю» — гордо

заявил плагиатор идеи Р. Гука. И сегодня считается, что этот ЗАКОН

носит чисто опытный характер, как и постоянный множитель в нём «g»,

названный гравитационной постоянной. Числовое значение её, якобы, было

экспериментально определено, таким душевнобольным человеком, как Г.

Кавендиш, в 1798 году, но никто из физиков-теоретиков с тех пор не мог,

да и не пытался, вывести эту величину аналитическим путём. А ведь уже

полтора века известно, что Солнце является источником волнового

возмущения материальной основы вакуума в нашей планетной системе,

значит, волновая теория тяготения Р.Гука не только имеет все права

на своё признание, но и даёт возможность расчёта числового значения

этой придуманной Исааком Ньютоном постоянной «g»! Размерность этой

величины в единицах системы CGSE однозначно подтверждает, что она

является результатом простого деления числового значения постоянной И.

Кеплера, умноженной на 4 «пи» в квадрате, на массу нашего светила,

источника волн, выраженную в граммах. Обман И.Ньютона с вульгарным

обозначением СОЛНЕЧНОГО тяготения ВСЕМИРНЫМ раскрывается устройством

нашей Вселенной. В ней планетные системы вокруг горячих, излучающих свет

звёзд, расположенных от нашего Солнца в радиусе 100 световых лет и

больше, вращаются в иных волновых полях притяжения с другими массами

звёзд «М» и другими значениями постоянной И.Кеплера «К», а значит, с

другими величинами гравитационных постоянных «g», числовые значения

которых не равны числовому значению постоянной для нашей Солнечной

системы! Числовое значение не существующей в природе

гравитационной величины «g» для нашей Солнечной системы

«экспериментально подтвердить» стало по силам лишь такому

душевнобольному человеку, как Г. Кавендиш. Он занимался наукой

исключительно из-за любви к ней и никогда не публиковал результатов

своих трудов, считая это ненужным делом. Сэр Генри был сказочно богат и

столь же оригинален. Жил в своём родовом замке отшельником. Прислуге

было приказано никогда не показываться ему на глаза, распоряжения слугам

он передавал при помощи записок. Женщин панически боялся. Каждый его

новый костюм был точной копией прошлогоднего с учётом происшедших

изменений его фигуры. За сорок лет он ни разу не положил в клубе, где он

обедал раз в неделю, своей шляпы на другое место. Он почти всегда

молчал и открывал рот для того, чтобы сообщить из ряда вон выходящее.

Самоуверенному и не чистому на руку И.Ньютону простительны некоторые

его заблуждения, самым ярким из которых была его вера в обитаемость

людьми нашего Солнца. По его представлениям пленники Светила сквозь

пятна в плазменной атмосфере вокруг своего горячего дома наблюдали,

дескать, звёздное небо нашей Галактики. Средневековье есть

Средневековье!

А вот что заставило более позднего обманщика А.Эйнштейна

объяснять гравитацию в нашей планетной системе, да и во Вселенной

кривизной мифического пространственно-временного континуума? Не

иначе, как он пошёл на обман научной общественности мира лишь потому,

что, по свидетельству немецкого физика М.Лауэ, «Альберт мало читал, но

много думал», поэтому не был знаком не только с идеями Р.Гука, но и

со статьёй Д.К. Максвелла «Притяжение», где этот исследователь

электромагнитных волн Солнца ещё в 1873-м году написал: «Сила

тяготения также обратно пропорциональна квадрату расстояния, но она

отличается от электрического и магнитного взаимодействия тем, что тела,

между которыми она действует, нельзя разделить на два противоположных

рода, один положительный, другой отрицательный. В отношении тяготения

они все одного рода, и сила, с которой они действуют друг на друга,

всегда притягательная. Чтобы объяснить такую силу посредством в

промежуточной среде способом, принятым для электрического и магнитного

взаимодействия, мы должны допустить существование напряжения

противоположного рода, по сравнению с тем, о чём шла речь выше. Мы

должны предположить существование давления в направлении силовых линий,

соединённого с натяжением во всех направлениях, лежащих под прямым углом

к силовым линиям. Такое состояние напряжения среды объяснило бы

наблюдателю эффект тяготения. Однако до сих пор нам не удалось

придумать никакой физической причины для такого состояния напряжения…

Гипотеза волн требует некоторого агента в отдалённых частях Вселенной,

способного производить волны. Согласно подобной гипотезы, мы должны

смотреть на процессы природы не как на иллюстрации великого принципа

сохранения энергии, но как на примеры, в которых путём

соответствующим образом подобранных мощных агентов, не подчинённых этому

принципу, поддерживаются кажущееся сохранение энергии».

В год написания этой научной статьи Максвеллу ещё не было

известно о том, что наше Солнце представляет собою гигантский

плазменный шар, который является почти вечным источником волнового

возмущения в материальной основе вакуума; что солнечный свет оказывает

на перпендикулярные к нему поверхности тел ощутимое давление,

экспериментально открытое русским физиком П.Лебедевым лишь в 1900

году! Это во-первых. Во-вторых, гений не почему-то не догадался о том,

что люди, животные и птицы на Земле приспособились жить под огромным

световым давлением подобно глубоководным рыбам, которые обитают под

мощным давлением водяного столба. Поэтому Д.К.Максвеллу можно

простить последние абзацы его статьи, чего не скажешь о не начитанном

обманщике А.Эйнштейне. Он ведь не испытывал подобно И.Ньютону лютой

ненависти к Р.Гуку и вполне мог бы продолжить разработку его волновой

теории Солнечного тяготения вместо безумных выдумок о гравитационном

заряде у масс, о физических причинах притяжения между небесными телами и

элементарными частицами из-за кривизны пространственно-временного

континуума вокруг них. Ведь горе-мыслитель в основу Общей теории

относительности положил «научное предположение» о том, что массы,

обладающие мифическим зарядом гравитации, искривляют это пространство.

Этот-то волшебный заряд искривляет якобы пространство! А искривлённое

пространство вокруг масс, в свою очередь, заставляет их притягиваться

друг к другу. Возникает парадоксальная догадка об учителе по физике у

создателя общей теории относительности по имени барон Мюнхаузен, который

как-то раз вытянул себя вместе с конём из болота за… волосы на

своей голове! Словом, вор у вора дубинку украл! Да и что можно ожидать

от человека, который без зазрения совести присвоил себе знаменитую

формулу эквивалетности между массой и энергией ( Е = m c^2), выведенную

О. Хевисайдом за 15 лет до Эйнштейна! Правда, очередной обманщик

извинился перед предыдущим обманщиком, но это его не спасло его от

многолетних занятий по бесплодным поискам ошибочной «Единой теорией

поля»! «Прости меня, Ньютон; — написал в своей творческой

автобиографии совестливый плагиатор в 1949 году, — ты нашёл единственный

путь, возможный в твоё время для величайшей научной творческой

способности и силы воли. Понятия, созданные тобой, и сейчас остаются

ведущими в нашем физическом мышлении, хотя мы теперь и знаем, что если

мы будем стремиться к более глубокому пониманию взаимосвязей, то мы

должны будем заменить эти понятия другими, стоящими дальше от сферы

непосредственного опыта». В приведённой оценке Эйнштейна

вредного значения обмана Ньютона в теоретической физике много верного.

Особенно в современной теории мифических чёрных дыр, которая была

основана К. Шварцшильдом и состоит в том, что космический объект с

достаточно сильным гравитационным полем не позволяет-де любому

электромагнитному излучению покидать свои пределы. Радиус чёрной дыры,

называемый радиусом Шварцшильда, равен 2GМ/c в квадрате, где G –

гравитационная постоянная из «закона всемирного тяготения Ньютона», М-

масса звезды, с – скорость света. Не менее лживые астрономы получили

будто бы косвенные доказательства существования во Вселенной чёрных дыр.

Например, галактика М87 вращается очень быстро из-за того, что в её

центре находится массивная чёрная дыра. А источник рентгеновского

излучения Х 1 Лебедя представляет-де собой двойную космическую систему,

состоящую из звезды-сверхгиганта и не меньшей чёрной дыры, вытягивающей

материю из своего соседа. Фантазёров от астрономии не останавливает то

обстоятельство, что вышеупомянутые космические объекты находятся от

нашего Солнца на расстоянии в несколько тысяч световых лет, и

Солнечное волновое тяготение там равно нулю! В Единой теории поля,

должны быть, по высокомерным намерениям автора, органически объединены

электромагнитные и гравитационные поля в стройном порядке. Весьма

желательным для А.Эйнштейна было бы получить в его ошибочной теории

геометризации пространства аналитическую связь между такими мировыми

константами, как гравитационная постоянная «g» , скорость света «c»,

постоянная Планка «h» и элементарный заряд электрона «e». А надо было

заниматься несказочной «Единой теорией поля», а ЕДИНЫМ ПОЛЕМ

СОЛНЦА, которое описывается ПЯТЫМ УРАВНЕНИЕМ МАКСВЕЛЛА, в левой части

которого стоит интегральная плотность энергии излучения «W»,

определяемая из формулы М.Планка, а в правой части – объёмная плотность

энергии гравитационного поля на поверхности Солнца, выраженная через

напряжённость «G» возведённой во вторую степень. Тогда в данном

уравнении Максвелла без каких-либо конструктивных и логических

сложностей выявляется взаимосвязь между «h», «c», «G» и «R»

(постоянной Ридберга для спектра излучения) — в левой части; «g», «М»

и «r» (массой и радиусом Солнца) — в правой части! Более того,

предложенные Р. Гуком состояния материальной основы вакуума вокруг

источника волн вполне наглядно объясняют дискретность светового

излучения, отвергая надуманный физиками дуализм волна-частица.

Эйнштейновских фотонов излучения нет в природе! Эти мифические

«элементарные частицы», проявляются в природе лишь в том случае, если

объёмная плотность энергии излучения атомов намного больше плотности

энергии гравитационного поля нашего Светила. Ну, совсем как в кастрюле

с кипятком: всплыл пузырь на поверхность воды со дна – есть реальный

квант пара; не преодолел пузырь гидростатического давления воды – есть

виртуальный квант! Вот на реальном пути познания природы

человечество значительно сократит затраты на ненужные эксперименты по

развенчиванию «научных трудов» обманщиков Ньютона и Эйнштейна. Мудрено

ли, что обманщику Эйнштейну присудили Нобелевскую премию ( с

мучительной натяжкой) за… открытие «Второго закона фотоэффекта», который

является частным случаем «Первого закона фотоэффекта (?!), открытого

русским физиком А. Столетовым, который никакой премии за это не

получил. «Альберта Великого» при жизни весьма удручало, что среди его

«открытий» не нашлось для Нобелевской премии ничего, кроме частного

случая замечательного успеха физика — экспериментатора из России. А за

его интеллектуальные спекуляции в виде Теории относительности и

Специальной Теории относительности (столь вычурных, сколь и

бесполезных) поощрять выдумщика было не в силах даже необъективному

Нобелевскому комитету!

Михаил Глибоцкий