Подледный мир Энцелада

В 2009 году автоматическая межпланетная станция «Кассини» совершила последний пролет мимо Энцелада – удивительного спутника газового гиганта Сатурна. При этом космический аппарат совершил уникальный маневр и на высоте трех десятков километров буквально влетел в струю выбросов ледяного вулкана. С началом исследований зонда «Кассини» в системе Сатурна стало совершенно ясно, что Энцелад имеет не совсем обычное устройство и таит в себе гораздо больше загадок, чем предполагалось ранее.

Загадки ледяных глубин

Главным оказалось то, что химические анализаторы космической пыли обнаружили соли калия и натрия. Огромные количества этих веществ, хорошо знакомые нам по обычной морской соли, содержались не столько в самом гейзерном газе, сколько в ледяных кристалликах, парящих в космическом пространстве. Так появилось решающее доказательство существования у сателлита Сатурна настоящего подледного океана. Дальнейшая расшифровка температурных данных выявила, что в трещинах гигантских ледяных торосов Энцелада температура повышается до −85 °C, по сравнению с 200-градусными морозами на поверхности.

Когда в 2005 году зонд «Кассини» достиг системы окольцованного газового гиганта (второго по размеру после Юпитера) и приступил к исследованию его спутников, никто не ждал сенсаций от огромного ослепительно белого снежка, уступающего по параметрам многим сателлитам в Солнечной системе. Однако вскоре сотрудники НАСА из Лаборатории реактивного движения с изумлением обнаружили загадочные параллельные трещины, «процарапанные» на ледяной поверхности планетоида. Из этих странных образований, названных «тигровыми полосами», извергались на 500-километровую высоту, сравнимую с диаметром самого Энцелада, мощнейшие газоледяные фонтаны.

Когда были обнаружены ледяные гейзеры Энцелада, это явилось полной неожиданностью для планетологов, ведь вулканическая активность на спутнике диаметром всего в полтысячи километров противоречит теории. По всем расчетам, столь малый планетоид давно уже должен был бы остыть и промерзнуть до самых глубоких недр. Сегодня строятся версии, что жидкий океан под ледяным панцирем сателлита возник благодаря гравитационному воздействию Сатурна. В теории приливные волны от газового гиганта должны постоянно деформировать спутник. При этом в разогретых приливами недрах Энцелада могли бы возникнуть условия для возникновения внеземных форм жизни.

Жизнь в холодном мраке

Согласно расчетам, на южном полюсе под ледяной коркой Энцелада на глубине 15-20 километров должен находиться особо глубокий и высоко газированный океан минеральной жидкости. Температура его верхних слоев может составлять около −45 °C и с ростом глубины достигать 0…+1 °C, что сравнимо с температурой земных арктических и антарктических вод. Возможно, что и на вкус «минеральные воды» Энцелада будут чем-то напоминать Мировой океан Земли.

Все эти открытия заставляют вспомнить реконструкции подледных миров спутников газовых гигантов, выполненные замечательным писателем-фантастом Артуром Кларком в эпопее «Одиссея». По мысли Кларка, в отличие от земных морей палеозойской эры, скрытые океаны сателлитов газовых гигантов не являются спокойной, устойчивой средой, и поэтому эволюция протекала здесь очень быстро, создавая огромное разнообразие фантастических форм. И над всеми этими оазисами жизни все время нависала угроза неминуемой смерти. Ведь рано или поздно источник жизни ослабевал и иссякал по мере того, как питающие его протоки перемещались в другое место. Эти океанские бездны должны быть просто усеяны свидетельствами подобных трагедий – целые кладбища скелетов и останков, обросших минеральными осадками…

История подледного мира некоторых лун кажется Кларку похожей на древнюю историю Египта, задолго до появления человека. Подобно тому, как Нил нес жизнь узкой полоске прилегающей к нему пустыни, так и эти реки тепла оживляли морские бездны далеких миров. Вдоль их берегов бесчисленные виды жизни возникали, развивались и умирали.

На этих узких полосах изобилия, протянувшихся через пустыни бездны, могли бы развиваться и гибнуть примитивные цивилизации и целые культуры. И окружающий мир не имел бы об этих цивилизациях никакого представления, потому что оазисы тепла были бы отделены друг от друга, как далекие планеты. Существа, греющиеся в тепле лавовых потоков и питающиеся веществами, которые вытекали из отверстий, ведущих в недра планетоидов, не могли бы пересечь враждебную пустыню, разделяющую их одинокие острова. Если бы среди них оказались историки и философы, каждая из этих культур была бы убеждена, что она единственная и уникальная во всем мироздании.

Картины, нарисованные великим фантастом, во многом соответствуют реальным ареалам флоры и фауны, скрывающимся в глубинах земного Мирового океана. Тут требуется только какой-то дополнительный фактор эволюции, поскольку на Земле глубоководные гидротермальные источники не породили разумных существ. Здесь определяющую роль могут играть гигантские приливные течения и волны, вызываемые тяготением газгигов. Именно в ходе подобного интенсивного перемешивания подледных жидких масс может возникнуть дополнительный фактор ускоряющий эволюцию инопланетян и выводящий их на путь к разуму.

Хотя луны газовых гигантов могут обладать различными внутренними источниками тепла, в их глубинах никогда бы не возникла земная жизнь, основанная на солнечной энергии. Именно поэтому жизнь в темных глубинах Энцелада должна была бы сгруппироваться вблизи гидротермальных источников, или же неведомые существа могли бы цепляться за дно ледяного купола подобно морским водорослям и бактериям в полярных регионах Земли.

Корабль-планетоид

Американский уфолог Скотт Уоринг недавно поразил всех парадоксальной мыслью: Энцелад может оказаться огромным космическим кораблем…

Эта необычная идея возникла у известного исследователя парадоксов НЛО и НКО (неопознанных космических объектов) после детального исследования всех фотоматериалов о ледяном сателлите газового гиганта. Естественно, что заявление ученого, широко озвученное на нескольких симпозиумах, посвященных итогам миссии «Кассини», и последующих пресс-конференциях, было крайне негативно воспринято в руководстве НАСА. Ключевые снимки, на которых хорошо видны циклопические выбросы в полярных областях, специалисты однозначно объясняют естественными процессами подледного вулканизма, а не работой двигателей колоссального космического «ковчега-планетоида».

Тем не менее, доктор Уоринг продолжает настаивать на своих неординарных выводах и даже пытается утверждать, что НАСА в очередной раз пытается скрыть правду от мировой общественности. В качестве решающих аргументов американский уфолог приводит собственные расчеты, согласно которым нецеленаправленное действие подледных гейзеров неминуемо заставило бы хаотически вращаться луну в разные стороны. Между тем наблюдения показывают, что Энцелад всегда обращен к Сатурну одной и той же стороной. С другой стороны, максимальное увеличение снимков позволяет разглядеть, что шлейф вулканических выбросов больше походит на следы от какого-то великанского реактивного двигателя, стабилизирующего положение планетоида. Последняя версия уфолога касается размеров сателлита, наделяя его функциями корабля-ковчега, на котором в Солнечную систему прибыли остатки внеземной цивилизации с планеты, пострадавшей от какого-то чудовищного космического катаклизма. Уоринг считает, что это могли быть превращение чужого светила из желтого карлика в красного гиганта, близкая сверхновая вспышка или встреча с блуждающей черной дырой.

Между прочим, идеи данного уфолога далеко не оригинальны. Так, еще в 50-е годы ушедшего столетия выдающийся советский астроном Иосиф Шкловский всерьез рассматривал гипотезу об искусственном происхождении спутников Марса. А в 1990-е годы появились идеи об искусственном строении нашей Луны.

Как бы там ни было, а парадоксальные гипотезы Уоринга и его немногочисленных сторонников вернули давние дискуссии о будущей колонизации относительно крупных сателлитов газовых и ледяных (Уран и Нептун) гигантов. Правда, в планах колонизации Энцелада следует также учитывать сравнительно малую силу тяжести, что в долговременной перспективе может создать для первых колонистов существенные проблемы. Единственным выходом в данном положении могут быть специальные барометрические костюмы и интенсивные физические нагрузки. Вообще говоря, космическая медицина даже не знает, как может сказаться на человеческом организме длительное многолетнее пребывание в мире с низкой гравитацией, ведь все знания о данном вопросе собраны в состоянии полной невесомости орбитальных полетов.

Между тем сам по себе вопрос о грядущей колонизации систем газовых и ледяных гигантов в далеком будущем станет исключительно важным. Ведь через несколько миллиардолетий наше светило, представляющее сегодня звезду класса «желтый карлик», превратится в красного гиганта. При этом край Солнца приблизится к орбите Венеры, и всякая жизнь на внутренних мирах Солнечной системы от Меркурия до Земли станет совершенно невозможной. Единственным путем спасения для человечества станет массовое переселение на «прохладные» спутники планет-гигантов.

Олег ФАЙГ