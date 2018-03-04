Сущность и Разум, Н. В. Левашов

Том 1

Разум и Сущность — 1, Левашов Николай Викторович, официальный сайт.

В данной книге создатель продолжает, применяя собственную теорию неоднородности пространства, срывать завесу тайны с очередных «парадоксов» природы. В этом случае в фокусе объектива познания – живая сам человек и природа. Создатель формулирует нужные и достаточные условия для происхождения жизни на планетах. красота и Простота понятий даёт возможность читателю, в полной мере быть может, в первый раз в жизни испытать просветление знанием, в то время, когда появляется чувство, что знания становятся неотъемлемым элементом тебя самого. В первом томе данной книги создатель обнажает механизмы и природу чувств, сконцентрированная сущность проблемы. Показывает роль чувств в эволюции жизни в целом и человека, в частности. В первый раз даётся объяснение эмоции любви и от этого объяснения любовь не теряет собственной красоты, а напротив, разрешает человеку осознавать происходящее с ним самим и избежать ненужных разочарований… Также, создатель проливает свет на природу памяти, опять-таки в первый раз показывает механизмы формирования как краткосрочной, так и долгосрочной памяти. И на данной базе раскрывает механизмы зарождения сознания. Книга содержит 100 авторских высококачественных иллюстраций .

Левашов Николай Викторович, официальный сайт. 1999 г. Сан-Франциско, Калифорния, США.

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