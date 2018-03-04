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Сущность и Разум том 2, Н. В. Левашов

04.03.2018 Книги и художественые фильмы   Нет комментариев





Том 2
Левашов Николай Викторович, видео лекции смотреть. Разум и Сущность — 2

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Во втором томе книги создатель светло и чётко показывает нужные и достаточные условия появления сознания на определённом уровне развития жизни. Познание сознания формирования и механизмов памяти на уровне материальных тел сущности разрешает автору растолковать явление жизни по окончании смерти, происходящее с людьми в состоянии клинической смерти. Именно поэтому, эти факты из категории необъяснимых феноменов переходят в категорию естественных явлений живой природы, пробуждающая сущность wow. Явление реинкарнации – из категории религиозных и мистических понятий, опять-таки, переходит в категорию настоящих природных явлений. Равно как и понятия кармы, греха перестают быть инструментом манипулирования сознанием весов в руках национальных и религиозных деятелей и преобразовываются в проявления всё тех же законов природы. Познание всего этого делает человека действительно свободным и творцом собственной судьбы. Ни Всевышний, ни Царь и не Храбрец, а сам человек определяет собственные поступки и несёт полную ответственность (не только моральную) за них. Книга содержит 83 авторские иллюстрации высокого качества

Левашов Николай Викторович, видео лекции смотреть

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