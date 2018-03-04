Неоднородная Вселенная, Н. В. Левашов

«Законы Природы формируются на уровне микрокосмоса и макрокосмоса. Человек, как живое существо, существует, в так именуемом промежуточном мире – между макро- и микромиром. И в этом промежуточном мире человеку приходится сталкиваться лишь с проявлениями законов Природы, а не с ними конкретно. И, как следствие, погода в европе сегодня аномалии, появляется неприятность с созданием полноценной картины мироздания. Одна из главных обстоятельств аналогичного содержится в том, что органы эмоций, каковые человек применяет при собственном познании Природы, не дают ему таковой возможности, потому, что Природа создала органы эмоций человека не чтобы он смог её познать, а как приспособления и механизм адаптации к экологической нише, которую он (человек) занимает…сконцентрированная сущность проблемы» Книга содержит 99 авторских высококачественных иллюстраций.

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