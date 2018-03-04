Welcome to NloNews.ru ответы на вопрос, что от нас скрывают   Click to listen highlighted text! Welcome to NloNews.ru ответы на вопрос, что от нас скрывают

Для воспроизведения текста в речь выделите текст и нажмите заначек

Реклама

Gallery

1392412683_thumb_nlo-eto-plazmennye-formy-razumnoiy-zhizni-zhivushie-v-usloviyah-elektromagnitnogo-prostranstva_4 1405228862_thumb_illyuzornaya-vselennaya_1 1411489622_Rassledovanie-tainstvennogo-zheleiynogo-ponchika-prodolzhaetsya_3 1396296363_thumb_Kto-ubil-planetu-Pluton_2 1396300322_thumb_7-neudavshihsya-pokusheniiy-na-amerikanskih-prezidentov 1397925365_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_25 1405972443_NASA-obnarodovalo-svezhie-snimki-fontanov-na-Encelade_9 1406710622_Biologiya-very

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Неоднородная Вселенная, Н. В. Левашов

04.03.2018 Книги и художественые фильмы   Нет комментариев





«Законы Природы формируются на уровне микрокосмоса и макрокосмоса. Человек, как живое существо, существует, в так именуемом промежуточном мире – между макро- и микромиром. И в этом промежуточном мире человеку приходится сталкиваться лишь с проявлениями законов Природы, а не с ними конкретно. И, как следствие, погода в европе сегодня аномалии, появляется неприятность с созданием полноценной картины мироздания. Одна из главных обстоятельств аналогичного содержится в том, что органы эмоций, каковые человек применяет при собственном познании Природы, не дают ему таковой возможности, потому, что Природа создала органы эмоций человека не чтобы он смог её познать, а как приспособления и механизм адаптации к экологической нише, которую он (человек) занимает…сконцентрированная сущность проблемы» Книга содержит 99 авторских высококачественных иллюстраций.

:

скачать Drobox

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...

Похожие сообщения:

Click to listen highlighted text!
?>