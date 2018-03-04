О Сущности, Разуме и многом другом… Н. В. Левашов

Жизнь имеется неизбежный итог существования материи, а не какая-то аномалия, появившаяся на одной из планет с задворок одной из галактик. Сущность, душа, из категорий мистических переходит в категорию явлений эволюции живой материи. Душа – материальна, как и отечественное тело, как материальны и мысли, человеческий характер сущность 6 букв. Природа памяти, сознания, из категорий философских переходят в категорию качеств и свойств сложноорганизованной живой материи. И без того возможно продолжать фактически до бесконечности. Завеса тайн природы падает и отечественному взгляду раскрывается потрясающая, по собственной красоте, картина мироздания, частью которой есть и человек, человеческий характер сущность. Всё это, с моей точки зрения, стоит некоего напряжения серого вещества всех тех, кто хочет осознавать себя, как разумное существо, как Homo Sapiens, не только по заглавию, но и по сути…»

скачать Drobox