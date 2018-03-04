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Зеркало моей души, Н. В. Левашов

04.03.2018 Книги и художественые фильмы   Нет комментариев





Том 1. Прекрасно в стране советской жить…
Николай Левашов. Зеркало моей души — 1

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Обстоятельства того, что я взялся за собственное жизнеописание, очень тривиальные. в течении достаточно продолжительного времени мне приходилось сказать о некоторых событиях собственной жизни и частенько мои рассказы возвращались ко мне в таковой форме, что я кроме того не предполагал возможности появления для того чтобы «фольклора». Мои рассказы обрастали такими «фактами», что кроме того мне становилось весьма интересно их послушать. Второй обстоятельством, подтолкнувшей меня к такому «подвигу», был факт того, что иногда оказались люди, каковые предлагали мне написать обо мне книгу и всегда меня что-то останавливало. Один раз я кроме того дал согласие на то, дабы одна американская писательница записала мои воспоминания на кассеты и я израсходовал пара дней, наговаривая ей размышления и свои воспоминания. Это как фильм кривое зеркало души смотреть онлайн бесплатно. Но скоро передумал и отказался от этого предложения. Во-первых, мне приходилось тратить много времени на пояснение и изложение произошедшего со мной. Во-вторых, кроме того, имея на руках аудиокассеты с моими воспоминаниями, журналисты и писатели умудрялись так всё исказить, что я легко диву давался. Причём, искажение наблюдалось, как в сторону преувеличения, так и в откровенной извращения лжи и сторону фактов…

Левашов николай викторович причина смерти, 2007 г.

 

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