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Хорошо в стране американской жить… Том 2., Н. В. Левашов

04.03.2018 Книги и художественые фильмы   Нет комментариев





Том 2. Прекрасно в стране американской жить…
Николай Левашов. Зеркало моей души — 2

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Эта книга поведает об американском периоде жизни автора, составившем практически пятнадцать лет, с 1992 по финиш 2006 года. Это время было насыщено огромным числом разнообразных встреч, событий, свершений, борьбы, побед и отступлений, отражение текущего уровня знаний о сущности явлений. Многие из них повлияли на его жены и жизнь автора – Светланы, кое-какие имели планетарное значение, а кое-что повлияло и на отечественную Вселенную. Жизнь в Америке была совсем не таковой, как показывали по телевизору либо писали в прекрасных изданиях. Жизнь по большому счету ни при каких обстоятельствах не бывает таковой, какой её рисуют в рекламе. И дело тут совсем не в том, что какой-то народ считается глупым, а какой-то умным, какой-то жадным, а какой-то щедрым. Умные и глупые люди имеется везде. Дело тут в том, что на Земле создан громадный миф, складывающийся из множества вторых мифов, таких, как миф о свободе, миф о демократии, миф о дьяволе и боге, о братстве и равенстве, миф о том, что наука что-то совершенно верно знает, миф об отношениях между людьми и множество вторых. И нас – людей – заставляют думать и жить в соответствии с этими мифами, а не с настоящей законами природы и картиной мироздания. И в Америке это проявляется в большой степени, что сначала вызывало у храбрецов книги полнейшее удивление а также некую растерянность. Позднее, разобравшись, откуда ветер дует, они начали собственное многолетнее противостояние с Совокупностью. Вот об этом и говорит эта книга…

Левашов Николай Викторович причина смерти

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