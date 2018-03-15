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Гражданство Мальты
15.03.2018 Обо всем
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Многие из нас решаются на переезд и оформление гражданства в государстве с благоприятным климатом. В данный момент самой благоприятной страной для проживания является Мальта из-за своего высокого уровня жизни, налоговых льгот и легкой возможности оформления гражданства.:
Для этого в нашей стране имеется бюро специализирующиеся на оформлении гражданства Мальты. Данное бюро предоставляет услугу оформления гражданства за инвестиции в государство для всей семьи.
Для оформления гражданства вам необходимо пройти четыре уровня проверки которую проводит непосредственно государство: — отсутствие судимости; — состояние здоровья; — 12 месячное президентство в стране; — взносы и сборы в бюджет государства. Immigration to Malta
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