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Отпугиватель кротов на солнечной батарее
16.03.2018 Обо всем
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Звуковые волны — безопасное и эффективное средство, отпугивающее грызунов. Отпугиватель кротов на солнечной батарее — универсальная защита урожая от земляных вредителей. Прибор размещается в земле, автоматически начиная распространять звуковые и механические волновые колебания, отгоняя от участка не только грызунов, но и змей.:
Преимущества перед аналогами:
- Вырабатывает особые сигналы, к которым у животных не вырабатывается привыкание.
- Оснащен подсветкой, заметен ночью.
- Батарея способна заряжаться от солнечного, а также лунного света.
Профессиональный отпугивателиь кротов — быстрый и экономичный метод навсегда забыть о кротах.
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