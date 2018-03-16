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Отпугиватель кротов на солнечной батарее

16.03.2018 Обо всем   Нет комментариев





Звуковые волны — безопасное и эффективное средство, отпугивающее грызунов. Отпугиватель кротов на солнечной батарее — универсальная защита урожая от земляных вредителей. Прибор размещается в земле, автоматически начиная распространять звуковые и механические волновые колебания, отгоняя от участка не только грызунов, но и змей.

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Преимущества перед аналогами:

  • Вырабатывает особые сигналы, к которым у животных не вырабатывается привыкание.
  • Оснащен подсветкой, заметен ночью.
  • Батарея способна заряжаться от солнечного, а также лунного света.

Профессиональный отпугивателиь кротов — быстрый и экономичный метод навсегда забыть о кротах.

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