Глубинная аудиокнига книга, Пятибрат Владимир — что от нас скрывают

Предупреждение! Предложенная информация совсем тайна, запрещена Судьбой!

Эта информация есть нейропрограммным продуктом, она частично блокирует воздействие Судьбы на мозг человека,

разрешает посмотреть за декорации театра псевдо действительности называющиеся «настоящая жизнь».

Книгу не рекомендуется слушать людям с маниакально-депрессивной психикой и особенно религиозным фанатикам замаливающих грехи на исповеди, перечень которых все продолжается (смогут

задохнуться от ярости, к тому же их будет тошнить на их iPhone).

Эта книга основана на настоящих и реальных событиях двадцатилетних изучениях. Тут в книге, описывается настоящая

космическая техника и новые медицинские технологии, на которых держится моя концепция Гигиены Личности.

Возрастных ограничений нет, просматривать и слушать эту книгу никому не рано и ни при каких обстоятельствах не поздно.

Не редактировать, при передаче вторым читателям не исправлять неточности, не уменьшать! Не распространять по частям!

В.Пятибрат.

от автора аудио версии ГК.

Не сводить в моно!

Внесение каких или трансформаций в аудиокнигу не разрещаеться ее автором!

Что от нас скрывают руки судьбы

:

Эта аудио книга о моей личной борьбе с Судьбой, за Бессмертие и Волю, она главное о моём поиске Счастья, корней справедливости и Истины. Моей судьбой руководит Будущее, она направляет солидную часть моих действий, она очень мешает мне в моём поисках, но, этим безволием

больны ещё целые 5 миллиардов живущих со мной по соседству людей. Лишь я, в отличие от многих моих соплеменников, желаю

закончить эту диктатуру Судьбы, желаю вам становиться Свободным человеком. Я желаю сам делать выбор, сколько еще мне осталось на земле, как проводить время и к чему идти.

Солидную часть отражение текущего уровня знаний о сущности явлений я написал по окончании того, как я прожил на нашей родной планете уже 34 года. Многие обитатели, именуют

эту землю Тера, так мой существующий мир именую и я. До аудио изложения этой книги, большинство моих знаний и происшествий уже были, – это повесть из моей жизни, книга как произведение развивалось и жил много лет, лишь в моей голове, – она была условно

сказкой.

? Сказка – производное от слова сказывать, сказать, прошу не путать со словом небылица. В периоды чёрных столетий сказки были одним методом передачи знаний на большие расстояния, годы и века. За получение знаний Древней грамоты человек, не во власти, в большинстве случаев,

будет расплачивался судьбой. ?

Эта аудио работа, – аудио рассказ моих изучений практически во всех областях человеческого опыта и знаний, важных для моего понимания и нужных с целью определения цели моей личной жизни.

По окончании многих десятков лет поисков и изучений, мне фактически получилось завершить солидную часть трудов над аудиокнигой, я произвел структуру, каркас собственного будущего творения. Скоро приближался очередной новый год, наша планета почти завершила собственный

очередной круг около Солнца, все живут предпраздничными настроениями, а я уже вовсю трудился над дополнением книги, –

вставляю в неё разные факты, дополнительные иллюстрации, в общем, трудился большое количество времени. Я кроме того начал её готовить к официальному тиражированию, – в начальном зарождении, не обращая на то, что я до сих пор не верил в то, что она может пройти цензуру. Так как эта литература на Тере, как в не совсем давнем прошлом, так и по настоящий день, была мягко сообщить вне закона, по любым категориям, но не постараться поделиться собственными опытом и знаниями с другими человеками, я, чисто по-своей сути не имел возможности. Но моим замыслам на самое ближайшее будущее осуществиться было не суждено.

в один раз в пятницу, со мной случился полностью немыслимый случай, что поменял мою жизнь окончательно. О аналогичных вещах я лишь просматривал в фантастических рассказах и видел в кино, как далее выяснилось, – я улетел на совсем другую планету, о наличии которой

кроме того и не подозревать не мог. Нет, я не становился астронавтом и не попал в аварию у неизведанной мной звезды, я переместился в прекрасную историю, слушателями и

участниками происходящих событий предлагаю стать и всем вам.

АГК-4-01-Иисус-Назарянин-–-Утренняя-звезда

АГК 5-01. Помни войну, брат!

Поделиться в соц. сетях