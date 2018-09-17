Музыка из АГК Владимир Пятибрат

Мне очень сильно не была интересна общественная база знаний существующие в

принятые модели и распоряжении цивилизации познания мира, я всячески пытался отыскать собственный путь, базу для составления собственного миропонимания, эта книга как исповедь узницы подземелья читать онлайн полностью бесплатно.

Знания и уникальное мироощущение не являлось самой целью, я желал осознать смерть и скрытую тайну жизни, – Я был в поисках МОГУЩЕСТВА И БЕССМЕРТИЯ как многие отроки во вселенной.

Я еще в детстве понимал то, что на пути к моей цели возвышаеться коварный и сильный соперник, в его руках целый окружающий мир, исходя из этого я всё вокруг подвергал сомнению. Своими поступками я постоянно привлекал внимание Неба, и смотрящие за мной еще с самого детства аватары-шпионы всевышнего, довольно часто и открыто показывали; ЧТО Я Неверный, ЧТО Я ПОСТУПАЮ НЕ ПО-ЛЮДСКИ.

Вестники Луны не опасались «засветиться», так как вопрос о моём личном перевоспитании, точнее перезаписи был уже давно Судьбой решён — слова из песни дословно:

✫ «Где-то в том месте, в Облаках просматривает жизнь мою мой грозныий ангел, он глаза опустит и поведает мне, ЧТО Я НЕ Таковой КАК Нужно, но, мы очень далеки и в венах души спят продолжительные гудки…» («Технология» рок-группа ).✫

Думаю, что большая часть человеков, прослушав эту книжку — просто проклянут меня, но, может быть кто-то и припомнит меня не один раз хорошим словом, — на осознание и признание почти всех я не рассчитываю. Просто я желаю воплотить свое право человечека на вольную мысль, дать защиту страдающим братьям от смерти и выполняю для этого то, что будет необходимым. Я постараюсь поведать для вас как можно больше начиная с летоисчисление от сотворения мира, сколько успею и как хватит сил — слова из песни дословно:

✫ «…Кто-то увидел, а кто-то задал вопрос, а другой сам печатает ответ, я в надежде, тебе достаточно будет сил, но, быть может и нет. Кто-то первенствовал , а кто-то вторым, но я желал находиться за Чертой, – где закончиться розовый дым, и где я буду с тобой. Непременно что-то

твориться на Земле, непременно я слышу голос в тиши..» («Технология» рок-группа ). ✫

Владимир Пятибрат

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