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Баста — Сансара. Баста новые песни 2018

18.09.2018 Книги и художественые фильмы   Нет комментариев





Баста — Сансара. Баста новые песни 2018

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Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20.04.1980, в Ростове-на-Дону, СССР, РСФСР) — руский исполнитель (музыкант рэпер и другие жанры, композитор, битмейкер), актёр, телерадиоведущий, , режиссёр, сценарист и продюсер. С 2007 г. — один из владельцев лейбла «Gazgolder». Посыльный по футболу Чемпионата мира 2018 от города Ростов-на-Дону.

Многие знают его, как под его кличками и псевдонимами и проектами Ногга́но, Ба́ста, N1NT3ND0 (Нинтéндо); раньше — Баста Басти́ллио, Баста Хрю. Один из владельцев и участник в коллективе Bratia Stereo, бывший участник коллективов. Смотрите клип Баста новые песни 2018 — Сансара, баста медлячок слушать

 

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