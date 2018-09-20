Субытия этого исторического фильма Королева славян фильм 2009 год, что снят Вернером Константином , происходит в VIII веке старой Руси.

В то чудесное время, когда Солнце было одним божеством, в то времена, когда по славянской почве бродили чудища, в тот период, когда в замержих пещерах тёмные колдуньи производили собственные ужасные зелья, управляла королевством славян единственная весьма умная дама. Ее папа являлся членом Богемии, в тот период, когда он умер, ей достался по наследству трон. Кликали эту чудесную княгиню Либуше. И управляла она славянами совместно с собственными родными сестричками. Либуше давала собственному народу мир, закончив многовековые проблемы. И ведали о великой Княгине во всех началах земли! Смотрите рейтинг язычники фильм 2017 в следующих публикациях..

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