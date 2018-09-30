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Русь изначальная фильм 1985 рассказывает нам историю, якобы в Константинополе Византии столице происходит восстание «Ника» против царя Великого Юстиниана 527—565 года. Масса людей обиженных высвобождает неодного приговорённого к публичной смертной казни, в их числе выясняется философ и вольнодумец манихей Малх.

По окончании усмирения восстания Малха направляют рабом на галеры, где его подмечает и высвобождает коварный интригант Деметрий пресвитер. За эту помощь он просит Малха помочь ему в деятельности миссионера в почвах антов. Малх становиться дезертиром и примыкает к антам, отыскав их простые обычаи умными и честными. Этот фильм относиться к категории язычники фильм 2017.

В это же время 558 год угнетенные племена антов язычников становятся в центре интриг империи Византии, натравливающей на них 3х обрских (они в фильме зовутся «хазарскими») ханов. В ожесточённой битве антам удаётся отбить нападение кочевников, но затем их вождь Всеслав станет жертвой посла византии, коварно отравившего его на протяжении беседы за столом. По совету Малха теперешний вождь антов Ратибор собирает войнов и захватывает штурмом пограничную крепость византийскую Топер — ворота империи, по окончании этого Византия заключит с ним мир. Смотрите Русь изначальная фильм 1985 в хорошем качестве HD.

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