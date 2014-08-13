Древние теории циклов времени согласно Фулканелли и Андайскому Кресту



Как древние теории циклов времени, подобные индуистской системе Юг и четырем алхимическим фазам вписываются в пророчества 2012 года? У Джея Уэйднера есть ответ. Согласно индуистской системе Юг, мы пребываем в Железном Веке и приближаемся к Золотому Веку.



В нижеприведенном эссе, Уэйднер исследует понимания древнего искусства алхимии, которые предсказывают, как 2012 год будет формировать наши жизни на нашей планете. Исходя из кодов, запечатленных на Великом Андайском Кресте, 350-летнем алхимическом памятнике, он раскрывает, как циклы времени и алхимия влияют на нашу судьбу.

«Железный Век не имеет никакой другой печати, кроме Смерти.

Его иероглиф – скелет, обладающий признаками Сатурна:

пустые песочные часы, символ иссякающего времени”.

— Фулканелли

На написание этого эссе меня вдохновило почти 19-летнее исследование Великого Андайского Креста и трудов французского алхимика Фулканелли. Неизвестный, неуловимый Фулканелли в книге Тайны соборов первым привлек внимание мира к Андайскому Кресту.

Хотя детали этого исследования можно найти в других написанных мною статьях и двух книгах, соавтором которых я являлся, можно утверждать, что изображения на Великом Андайском Кресте описывают конец не только четырех эпох индуистской системы Юг, но и четырех эр алхимического хронологического счета времени. Согласно Андайскому Кресту, Железный Век или Кали Юга подойдет к концу в процессе галактического выравнивания в период зимнего солнцестояния 21 декабря 2012 года.

Согласно мифологии системы Юг, на нашей планете имеются четыре эпохи жизни и времени. Важно помнить, что в индуистской системе Юг есть много циклов внутри циклов. Поэтому годы, которые я далее упоминаю, могут быть связаны с большим циклом, чем тот, который я описываю в эссе. Возможно, огромное число лет, на которые я ссылаюсь ниже, являются циклом оборота Солнечной системы вокруг другой звезды или частью великого цикла одного оборота Солнечной системы вокруг галактического центра.

Согласно Фулканелли, первая эпоха – это Сатья Юга или Золотой Век. Индуистские тексты говорят, что она длится 1.728.000 лет. Это эпоха крайнего блаженства, когда существа на этой планете жили намного дольше, чем сейчас. В этом веке нет войн, голода, соперничества или зла.

Вторая эпоха называется Трета Юга или Серебряный Век. Согласно второму закону термодинамики или энтропии, в этой эпохе все начинает сползать, а существа на Земле начинают портиться. Такое сползание, по крайней мере, во второй эпохе, — это начало разложения, а в планетарную сферу входит зло. Согласно ведическим текстам Индии, эта эпоха длится 1.296.000 лет.

Третья эпоха этого цикла называется Дварапа Юга или Бронзовый век. Это начало «падения” человечества. В этой эпохе более полно осознается разложение, начинает распространяться зло, и все начинает впадать в дисгармонию. Эта эпоха длится 864.000 лет.

Последняя эпоха называется Кали Юга или Железный Век. В этой эпохе мы пребываем сейчас. Движущими силами становятся зло и разложение, поскольку жадность, войны, голод и болезнь распространяются на планете как приливная волна смерти и разрушения. Согласно индуистским текстам, эта эпоха длится 432.000 лет.

Важно усвоить, что индуистские тексты описывают четыре эпохи в контексте понимания того, что каждая последующая эпоха короче предыдущей. Сатья Юга или Золотой Век на одну четверть длиннее, чем Трета Юга. Трета Юга на две трети длиннее, чем Двапара Юга или Бронзовый Век. Понимание этих различий станет важным в последующем обсуждении.

ПРЕЦЕССИЯ РАВНОДЕНСТВИЙ

Согласно Фулканелли и Андайскому Кресту, четыре алхимические эры содержат в себе четыре квадранта – четыре 25.920-летних цикла, называемых прецессией равноденствий. По существу, прецессию равноденствий можно объяснить тем, что наша Земля колеблется на своей оси. Подобно волчку, вращающемуся на полу и теряющему момент, для развертывания колебания Земли требуется 26.000 лет. Согласно Фулканелли, странное изображение четырех «А” (см. рисунок 19) на Андайском Кресте – это «иероглиф вселенной”. Он «представляет традиционные знаки небес и земли, духовного и бренного, макрокосма и микрокосма, с ним ассоциируются основные эмблемы искупления (крест) и мира (круг)”.

Представляется, Фулканелли говорит, что прецессию равноденствий следует разделить на четыре отдельные эры по 6.480 лет в каждой (25.920:4), что можно округлить приблизительно до 6.500 лет. Это интересно потому, что зодиакальный цикл, который длится 25.920 лет, имеет четыре фиксированных знака: Водолей, Телец, Лев и Скорпион. Эти четыре знака разделены 6.500-ми годами. В Книге Пророка Иезекииля и Книге Откровений говорится об ангеле с четырьмя лицами. У этого ангела лицо льва (Лев), быка (Телец), человека (ангела) и орла (в старые времена Скорпион представлялся в виде орла вместо скорпиона). Согласно Фулканелли, обе книги содержат предостережения и послания о четырех квадрантах прецессии равноденствий. Они рассказывают: когда мы приближаемся к каждому из этих четырех знаков, происходит великое изменение.

Хорошо известно, что сейчас мы входим в Эру Водолея. Андайский Крест и

Фулканелли говорят о том, что когда мы входим в один из четырех

фиксированных знаков, на Земле происходят колоссальные изменения. И они

могут быть катаклизмическими.

Очевидно, что 6.500-летняя датировка четырех алхимических эр расходится

с индуистской системой Юг, которая настаивает на том, что каждая Юга

имеет разную временную продолжительность. Именно при попытке сгладить

расхождения между этими двумя периодами, лучше всего раскрывается

гиперпространственный аспект времени.

В современной физике хорошо известно, что четырехмерное пространство,

одним из аспектов которого является время, имеет форму гиперсферы (см.

рисунок 22). Форма гиперсферы напоминает пончик или бублик. Физики

называют гиперсферу тором. Энергия или направление потока энергии в

гиперсфере работает следующим образом: Как показано на рисунке 22, поток

выходит из низа сферы, поднимается вверх вокруг внешней поверхности

сферы, пересекает внешний экватор тора сферы и движется вверх к

отверстию на верху тора. Затем энергия проходит через верх отверстия и

начинает вращаться в виде вихря. Спиралевидный поток энергии

продолжается до тех пор, пока не выходит из нижней стороны тора, откуда

вновь совершает расширение вовне. Поток непрерывен и в каком-то смысле

бесконечен.

Тор четырехмерной гиперсферы также представляется гиперкубом. Согласно

физикам, гиперкуб – это куб внутри куба. По существу, этот куб,

называемый и «кубом пространства” или «тетраграммоном” алхимиками, — это

прямоугольная версия торообразной гиперсферы (см. рисунок 20).

Ученые любят конструировать объекты, пользуясь прямыми линиями. Поэтому

для лучшего понимания окружающей нас гиперпространственной вселенной

они создали гиперкуб. Однако алхимики любят пользоваться кривыми линиями

природы. Поэтому тор или гиперсфера – это лучшее, более естественное

визуальное описание гипермерного пространства. Им я и буду пользоваться в

этом эссе.

Алхимики верят, что вокруг каждого живого существа на Земле имеется

гиперпространственное «тело”. Это гиперпространственное тело или сфера,

известное мистикам как светящееся энергетическое тело, окружает и каждую

планету или звезду. Каждый объект в трехмерном мире – это проявление

четырехмерного пространства. Люди, животные, растения и звезды являются

твердыми телами внутри четырехмерного энергетического потока. Как мы

увидим, время тоже движется подобным образом.

Для постижения топографической природы времени, очень важно понять

«внутренности” гиперпространственной сферы. Под «внутренностями” я имею в

виду вихри, составляющие энергетический поток, текущий через центр

гиперсферы. Когда энергетический поток начинает втекать в вихрь,

проходящий через центр сферы, он принимает форму тетраэдра.

Тетраэдр – это строительный блок трехмерного пространства и одно из

пяти Платоновых твердых тел. Тетраэдр является самым простым объектом,

который можно создать в трех измерениях. Будучи единственным объектом,

обладающим четырьмя сторонами, тетраэдр формируется и в виде вихря.

Давайте на минуту отвлечемся и обсудим вихри. На Среднем Западе, откуда я родом, есть место, называемое Аллея Торнадо, которое простирается на Великих Равнинах от

Техаса до Дакоты. Каждый год в этой области возникают многочисленные

торнадо, опустошающие местные фермы и городки. Обычно сезон торнадо

начинается в мае и заканчивается в начале августа. В юности, наблюдая

несколько торнадо, я был заворожен, и даже стал «охотником за торнадо”.

Во времена ранней и безрассудной юности я охотился за торнадо с 16 мм

камерой Болекс, чтобы снять их на пленку. Поэтому я хорошо знаком с этими смертельными вихрями.

Понимание торнадо поможет понять вихри и плотность сил в гиперсфере.

Торнадо (и ураганы) состоят из того же воздуха, который окружает нас все

время. Однако когда воздух начинает вращаться, он обретает странную

твердость. Хотя воздух, вращающийся на верху торнадо, может быть опасен,

реальную опасность представляет собой воздух, вращающийся возле

поверхности земли. На конце торнадо, там, где он входит в контакт с

землей, воздух обретает качество твердого железа. Концы торнадо могут

разбивать здания, переносить в воздухе автомобили и грузовики на тысячи

километров и вбивать соломинки как пули в самый центр деревьев. Если

воздух вращается еще сильнее, верх торнадо развивает мощность 50

локомотивных двигателей и обладает плотностью самых твердых металлов. И

все же, он состоит лишь из молекул воздуха. Молекулы вращаются так

быстро, что создают крайне мощную массу. Именно вращение заставляет

воздух становиться плотным и обретать твердость металлов.

Давайте вернемся к центральному ядру нашего гиперпространственного

тора. Пользуясь аналогией с торнадо, сейчас мы можем понять вихри внутри

сферы и развертывание времени. Когда поток энергии начинает погружаться

в верхний тетраэдральный вихрь, он начинает вращаться. Пока поток

энергии опускается, его вращение убыстряется и сжимается. Подобно

торнадо, когда оно еще больше спускается вниз, конец вихря «твердеет”.

Можно сказать, что именно увеличение сил завихрения создает твердость

нашего трехмерного пространства. Каждый человек, растение, животное и,

конечно, каждая планета и звезда являются твердыми концами

гиперпространственных вихрей, непрерывно текущих вокруг нас.

Подобно воздуху, гиперпространственные силы невидимы для нас. И только

тогда, когда эти силы сгущаются во вращающемся вихре, их можно видеть и

ощущать. Именно благодаря быстрому вращению четырехмерного пространства

создается твердость третьего измерения. Об этом знают мистики всех

великих традиций. Они осознавали внутреннюю динамику четвертого

измерения при взаимодействии с третьим измерением. Четвертое измерение –

это окружающая сфера, а третье измерение состоит из тетраэдральных

вихрей в центральном ядре сферы. Древние называли четырехмерное

пространство «духом”, а трехмерное – «материей”.

Какое это имеет отношение ко времени и топографии времени? Помните

дилемму, с которой мы столкнулись, пытаясь увязать четыре эпохи

прецессии с эпохами Юг из индуистской системы? Пытаясь сделать из двух

одно, мы можем не только понять топологию времени, но и отобразить его

так, как это делали древние, а затем осознать, где мы плывем в реке

времени.

Рассматривая рисунок 22, представьте, что мы проходим через центр, в

котором два тетраэдральных вихря торнадо пересекаются внутри

гиперпространственной сферы. При движении нижнего вихря вниз по

направлению к внешней поверхности сферы, каждое вращение вихря

становится длиннее, шире и медленнее, чем предыдущее. Иными словами,

поток энергии расширяется после того, как проходит через «нулевую точку”

в самом центре гиперпространственной сферы или тора, где соединяются

концы двух тетраэдральных вихрей.

Поток энергии продолжает расширяться, пока поднимается вверх от нижнего

края сферы. Он продолжает расширяться до тех пор, пока не достигает

области внешнего экватора сферы. Как только поток энергии пересекает

экватор, он начинает сжиматься, двигаться быстрее, и плотность вращения

возрастает. Этот процесс продолжается до тех пор, пока поток энергии не

достигнет верха снаружи гиперпространственной сферы, откуда он начинает

«падать” в верхний тетраэдральный вихрь торнадо.

Сейчас, пока поток энергии движется вниз по верхнему вихрю по

направлению к нулевой точке в центре сферы, он начинает твердеть за счет

все убыстряющегося вращения. Этот процесс продолжается и продолжается

до тех пор, пока вихрь не обретает твердость железа. Вот как скрытые

силы четырехмерного пространства сотворяют нашу видимую трехмерную

реальность. Пока вихрь вращается все быстрее и быстрее, он постепенно

сжимается до точки, где ему больше некуда идти, кроме как снова наружу.

Это происходит в нулевой точке в центре сферы, и поток энергии вновь

начинает расширяться.

Золотой Век – это период времени, который начинается в нулевой точке в

центре сферы и продолжается посредством нижнего вихря. Когда поток

энергии расширяется вовне, кажется, что время замедляется. Весь процесс

Сатья Юги или Золотого Века продолжается, пока поток энергии течет вниз

по нижнему вихрю и вращается вокруг наружной поверхности сферы. Он

продолжает расширяться до тех пор, пока не достигает экватора.

Экватор внешней гиперпространственной сферы – это пограничная линия

между Сатья Югой и Трета Югой или Золотым Веком и Серебряным Веком.

Затем поток энергии начинает сжиматься, пока течет к северному полюсу

гиперсферы.

Серебряный Век или Трета Юга длится до тех пор, пока поток энергии

вращается вокруг внешней поверхности гиперпространственной сферы и

начинает входить в верхний тетраэдральный вихрь. Это пограничная линия

между Трета Югой и Двапара Югой или граница между Серебряным Веком и

Бронзовым Веком.

Приблизительно на ⅔ расстояния от начала верхнего вихря, где поток

энергии вращается настолько быстро, что обретает твердость железа,

начинается третья эпоха – Кали Юга или Железный Век. Вращение

продолжается с целью обретения плотности, сжатия и скорости, пока поток

энергии устремляется к центральной нулевой точке в самом центре сферы.

Пока он приближается к нулевой точке, силы становятся невероятно

быстрыми, интенсивными и плотными. И лишь тогда, когда они достигают

максимальной плотности и больше не могут сжиматься, силы внезапно

переворачиваются, и начинается расширение потока. Это происходит

мгновенно. Это сдвиг из Железного Века или Кали Юги в Золотой Век или

Сатья Югу. Граница между Железным и Золотым Веком – это самая явная

граница в этой топографической иллюстрации гиперпространственного

времени. Она самая резкая и мгновенная.

Заметьте форму песочных часов двух тетраэдральных вихрей внутри

гиперпространственной сферы. Не потому ли Фулканелли говорит нам о

песочных часах в эпиграфе к этому эссе? В индуистской мифологии бог Шива

вытанцовывает мир в существование и из него, играя на дамаре – двустороннем барабане, имеющем форму песочных часов.

Заметьте, что, количество лет в индуистской системе Юг совпадает с

расстоянием, пройденным в наших эпохах в гиперсфере. Золотой Век,

представляющий собой расстояние между нулевой точкой в центре и внешним

экватором, вдвое больше, чем расстояние, пройденное за Серебряный Век –

расстояние от экватора до верхнего края верхнего вихря. Аналогично, ⅔

расстояния верхнего вихря, Бронзовый Век, — это половина длины

Серебряного Века. И, наконец, нижняя треть верхнего вихря – это половина

длины Бронзового Века.

Железный Век – это эпоха, в которой мы живем. Вот почему в Железном

Веке каждая последующая секунда короче, чем предыдущая. Вот почему

каждый день, каждый месяц и каждый год кажутся короче, чем предыдущие

дни, месяцы и годы. В топологии времени этот эффект легко понимается и

объясняется.

Помните: хотя расстояние, пройденное в Золотом Веке больше, чем

пройденное в Железном Веке, количество лет одинаково. Для прохождения

через Золотой Век требуются 6.480 лет, те же 6.480 лет требуются для

прохождения через Железный Век, но время в этих двух веках ощущается по-разному.

В Золотом Веке каждая секунда, каждый день, каждый месяц и каждый год

ощущаются дольше, чем предыдущий день, месяц и год. В Золотом Веке время

расширяется, и благодаря расширению исчезают тревога и напряжение

Железного Века. Это рай, особенно для тех, кто выживет, проходя через

пространственно-временной туннель – нулевую точку в центре

гиперпространственной сферы.

Таким образом, годы, составляющие систему Юг, на самом деле являются

символическими временами, объясняющими течение времени так, как оно

ощущается, а не проживается. Поэтому Золотой Век или Сатья Юга ощущается

дольше, чем Кали Юга или Железный Век.

Шаманы Перу рассказывают, что мы приближаемся к Пача Кути, что

буквально означает «мир, перевернутый вверх дном”. Они говорят, что это

произойдет в 2012 году. Также, 2012 год – это конец великого календаря

Майя. Андайский Крест достаточно откровенен в изображении того, что мы

приближаемся к концу Железного Века. Я бы предположил, что нулевая точка

или пространственно-временной туннель в самом центре гиперсферы – это

2012 год. Представляется, что наша гиперсфера регулируется периодическим

выравниванием галактического центра с Солнцем. Это увязывается с

четырьмя фиксированными знаками зодиака и объясняет, почему христианская

традиция готовится к концу времен.

Довольно странно, но представляется, что в своем фильме-шедевре 2001: Космическая Одиссея,

Стэнли Кубрик пытался рассказать о конце нашей эпохи. В конце фильма,

звездный ребенок прошел через звездные врата черного монолита и

возвращается на Землю для сотворения нового мира или новой эпохи.

Благодаря пониманию четырех эпох, фиксированных знаков Зодиака и

системы Юг мы, наконец, можем оценить послание, которое оставили нам

наши предки. Мы вот-вот пройдем через звездные врата,

пространственно-временной туннель или нулевую точку гипермерного

пространства.

Великий Андайский Крест раскрывает самое важное знание из всех – конец

времени и начало Золотого Века. Усвоение этого знания поможет более

полно постичь природу времени, в котором мы пребываем, и удел

человеческой расы.

КАЧЕСТВО ВРЕМЕНИ

В самой сердцевине всех великих духовных традиций всей планеты – от

древних египтян, до инков, Майя, индо-тибетцев, алхимиков Европы и

еврейских каббалистов – заложено знание секрета алхимии времени.

Неподверженные чрезмерным запросам, стрессам и скорости современной

эпохи, наши предки проводили свои жизни, созерцая существенные тайны

нашего мира.

Одна из самых великих открытых тайн состояла в том, что время не

инертно и не линейно, а течет в виде великих преобразующих циклов. По

существу, лишь недавно историки утверждали, что время течет по прямой

линии. В рамках ограниченного периода исторического исследования,

современные историки рассматривают моментальные снимки истории и

считают, что эти моментальные снимки представляют всю картину. Но так ли

это?

Алхимики Египта и средневековой Европы знали, что время движется в виде

великих длительных циклов, и что каждая часть цикла обладает качеством.

Это качество формирует и реформирует. Как заря отличается от

полночи, так каждый аспект Великого Цикла обладает качеством, отличающим

его от других частей цикла. Когда цикл времени меняется, меняются и

события на Земле.

Священные ученые и алхимики прошлого пользовались разными приборами и

практиками для фиксации изменений в качестве времени. Астрология,

прорицание и пророчество – это наиболее очевидные процессы, которыми

пользовались наши предки для понимания тайн времени.

В сердцевине своих секретных традиций, египетские и греческие школы

мистерий знали, что процесс, который они называли прецессией

равноденствий, измеряет великий цикл или великий год. Они понимали, что

звезды в ночном небе не фиксированы. С помощью длительного наблюдения и

медитации на небеса, они пришли к осознанию того, что звезды и созвездия

медленно меняют свое положение в небе. Создавая систему Зодиака, чтобы

помочь с огромными измерениями времени, они пользовались 12-ю знаками

как гигантскими часами. Именно так они начали понимать великий цикл.

Они осознали, что для прохождения через каждый знак Зодиака требуется

2.160 лет, а для прохождения всех двенадцати знаков Зодиака

равноденствиям требуется 26.000 лет. Выявление великого года,

продолжительностью 26.000 лет, подарило часы, позволяющие измерять

время.

Затем они пришли к пониманию того, что каждый знак или положение на

часах приносит изменения в качестве жизни на Земле; они осознали, что

каждые 2.160 лет качество жизни менялось. Также, они начали понимать,

что четыре квадранта великих зодиакальных часов вносят еще более резкие

изменения в качество времени. Четыре знака, связанные с этими

квадрантами, — это Водолей, Телец, Лев и Скорпион.

Представляется, это историческая связь с идеей, что прохождения через

окончания этих четырех знаков приносят самые великие изменения на Земле.

Около 6.500 лет назад Земля проходила через знак Тельца. Тогда

человеческая раса начала одомашнивание крупного рогатого скота,

строительство городов-крепостей, развитие сельского хозяйства, ведение

войн и создание городов-государств, позже развившихся в правительства

или монархии. Тринадцать тысяч лет назад, когда Земля проходила через

знак Льва, тоже произошли великие изменения, включая резкий сдвиг

климата, поскольку ледниковый период подходил к концу. Примерно в то

время произошло вымирание многих животных, включая покрытых шерстью

мамонтов, саблезубых тигров, гигантских древесных ленивцев и многих

других видов. Интересно: согласно антропологам, кроманьонец появился

около 26.000 лет назад – в последний раз, когда мы проходили через

Водолея.

Великий Андайский Крест – это 350-летный алхимический памятник концу

времени. Он находится на церковном дворе в Андай, Франция.

Представляется, что Великий Андайский Крест – это символическое

сооружение, объясняющее структуру циклов времени. Крест описывает

необычное изменение, которое вот-вот произойдет в современную эпоху. Он

говорит об окончании Железного Века и сотворении грядущего Золотого

Века.

Великие небесные космические часы идут. Сейчас мы входим в квадрант

Водолея. Послание алхимического Андайского Креста указывает на то, что

это изменение окажет поразительное влияние на наши виды и на нашу

планету.

Какими являются или окажутся изменения, можно только гадать. Но можете

быть уверены, они будут впечатляющими и замечательными. На горизонте

конец времени, конец этой эпохи и великое преобразование человечества.

Изменение качества времени будет управлять изменениями и диктовать их на

этой хрупкой планете. Изменения качества времени нельзя предотвратить.

Фундаментальное возрождение, происходящее во всем мире, раскрывает

больше о качестве времени, из которого мы выходим, чем что-либо говорит о

качестве грядущего времени.

Шаманы Перу, живущие высоко в Андах, спустились с гор, чтобы поведать о

том, что вот-вот появится новый вид человеческого существа. Они

называют это существо «Человеком светящимся”. Они рассказывают, что

предтечи Человека светящегося уже среди нас. Как 26.000 лет назад

появился кроманьонец (когда мы в последний раз проходили через

куспид Водолея), так сейчас возникает новый человек.

Новый человек будет обладать абсолютно новыми качествами, которых нет у

нас. Возможно, великие аватары – Иисус Христос, Кришна и многие другие –

были ранними приходами возникающих новых видов.

Водолей – единственный из знаков квадрантов, который символически

изображается человеком, несущим сосуд с водой. Этот символизм очень

интересен, поскольку ДНК можно активировать только в воде.

Представляется, что даже символическая природа знака Водолея предлагает

изменение в генетической структуре человеческой расы.

Интересно отметить, что продолжительность человеческой жизни имеет

странную связь с гиперсферой и топологией времени. Чтобы сдвинуться на

1º, прецессии равноденствий требуется 72 года (360 x 72 = 25.920).

Интересно, что в Железном Веке средняя продолжительность человеческой

жизни составляет 72 года, то есть, 26.280 дней, очень близко к цифре

прецессии – 25.920. Между прочим, древние считали, что в году 360 дней,

тогда 72 года составляют ровно 25.920 дней.

Человеческую жизнь тоже можно разделить на четыре периода. Если мы

разделим 72 года на четыре периода по 18 лет каждый, можно открыть

четыре эпохи личного существования.

В каждом из четырех 18-летних периодов насчитывается 6.510 дней.

Золотой Век человека длится от рождения до 18-ти лет. Серебряный Век –

это следующий период, с 18 до 36 лет. Бронзовый Век длится с 36 до 54

лет, а железный – с 54 до 72 лет.

Подобно четырем великим эрам алхимического счета времени, эти четыре

периода тоже ощущаются по-разному. До 18-лет время тянется бесконечно.

Но когда вам 54 года или больше, кажется, что дни и года буквально

летят. Когда мы в возрасте, тело обретает плотность, кости трещат, и

начинается артрит. Труднее сбросить вес, и мы начинаем «плыть к берегу”.

Кажется, даже наши жизни управляются топологией гипермерного

пространства.

Наше духовное существование – это уникальная комбинация свободной воли и

предопределения. Хотя мы обладаем способностью свободно действовать

внутри момента, мы немногое можем сделать в пределах больших

циклов времени и с качествами, возникающими на куспиде каждого из

четырех знаков. Поэтому когда стрелка великих космических часов входит в

знак Водолея, мы можем ожидать грандиозных изменений. Хотя древнее

искусство алхимии касалось многих аспектов нашего существования, включая

извлечение света из растений и минералов, преобразование темного свинца

нашего физического существа в чистое золото просветления и многое

другое, алхимия является и символической онтологией, занимающейся

наблюдениями изменений в качестве времени на протяжении 25.920-летнего

великого года.

Мир меняется. Прошлое исчезнет, а история станет сначала легендой, а

затем и мифом. Наш удел неизвестен. Единственное, что мы знаем

наверняка, — все изменится.

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