Тайны небесных спутников Земли и Марса



В мифологии различных народов часто можно встретить легенды о возникновении Луны, причём в этих историях, дошедших до нас из глубин веков, чётко прослеживается граница между долунным, и послелунным периодом. В настоящее время исследователи склонны думать, что люди привычного до нас облика и телосложения появились именно после того, как Земля обзавелась собственным спутником – Луной.

Как именно образовалась Луна – достоверно неизвестно, однако существует две наиболее популярные версии её происхождения. Согласно одной из них, образование Луны было связано с ударом о Землю громадного космического объекта. Это привело к катаклизмам потрясающей мощности: цунами, извержения вулканов и перестройки земной поверхности привели к смене суточного цикла на Земле. До катастрофы в земных сутках было 10 часов, а на планете действовала совершенно иная сила тяжести.

Именно такие условия были наиболее оптимальными для процветания на Земле расы исполинов, чьи останки не так уж и редко находят археологи, но официальная наука по-прежнему не признаёт возможность существования таких людей. А между тем многочисленные фрески, на которых древние люди изображали гигантов, и древнейшие литературные источники подтверждают этот факт.

Другая версия Луны связана с её искусственным происхождением, и предполагается, что столкновение космического тела с Землёй имело место, вот только объект был не астероидом, а инопланетным кораблём, который потерял управление в результате аварии. И Луна стала обитаемой космической базой пришельцев.

Впоследствии лунная база стала использоваться инопланетянами как маяк при дальних космических перелётах, а также как топливное хранилище. Известно, что Луна обладает большими запасами «гелия -3», которое вполне заслуженно носит название «топливо будущего», вот только как это вещество оказалось на Луне – непонятно, поэтому идея о использовании Луны в качестве заправочной станции для инопланетных кораблей звучит не так уж и фантастически. Версию с наблюдателями также не стоит сбрасывать со счетов, поскольку история содержит немало примеров, когда пришельцы вмешивались в жизнь людей.

Аномальные явления, имеющие место на Луне, нельзя списать на «проделки» местной атмосферы, и разумное объяснение найти им тоже пока не удаётся. Так, в 1959 году советский луноход зафиксировал свечение лунных кратеров, которое тут же было скрыто белой облачной пеленой. Однако когда «туман» рассеялся – кратеры просто исчезли! Причём создавалось такое впечатление, что кратеры поспешно засыпали. Исследователи считают, что это искусственные каналы, ведущие вглубь Луны, внутри которой находятся шахты, помещение и секретная аппаратура пришельцев.

Ещё одна странность лунных кратеров состоит в том, что лунная поверхность имеет огромное количество различных по размеру кратеров, но все они очень неглубоки – не более 4 км. Создаётся впечатление, что при столкновении с лунной поверхностью метеориты не могут «пробить» поверхность луны, им как будто что-то препятствует. Даже кратеры очень больших размеров- 150 км, простираются вглубь ненамного, чего быть на самом деле не должно, ведь исходя из наблюдений, в таком случае их глубина должна быть около 50 км.





Достаточно таинственными являются и спутники другой планеты – Марса. Это Деймос и Фобос. Изучением их орбитального движения занимался астрофизик И.С. Шкловский, который пришёл к весьма необычному выводу: Фобос является полым изнутри, и вполне может использоваться в качестве гигантского космического корабля. Шкловский заинтересовался спутниками Марса потому, что они обладают некоторыми необъяснимыми свойствами.

Во–первых, эти объекты чрезвычайно малы, во-вторых, обладали нестандартной орбитой – то есть они находятся на необычайно малом расстоянии от Марса. И в–третьих, скорость Фобоса время от времени меняется! По словам учёного, это может быть вызвано влиянием на спутник внешнего края марсианской атмосферы. Однако при этом должно соблюдаться два условия: Фобос должен обладать очень малой массой (так оно и есть), а его плотность должна быть ниже плотности воды в тысячу раз ( то есть легче, чем у облака).

Если бы так было на самом деле, то Фобос уже давным-давно растворился в космическом пространстве, но этого не происходит. Следовательно, этот спутник Марса по сути дела является пустым корпусом, но для небесных тел это невозможно. То же самое можно сказать и про Луну, и как ни странным может показаться такое совпадение, но геологические исследования наводят на мысль о том, что спутник Земли – полый шар.

В связи с эти учёные предположили, (и это было доказано), что лунная кора образована титаном, и толщина слоя из этого материала равняется 30 км. Если принять во внимание чрезвычайную прочность и лёгкость этого металла, из которого изготавливают летательные аппараты на Земле, то вполне вероятно, что и представители инопланетных цивилизаций тоже не обошли вниманием его великолепные свойства.

А если это так, то Луна в титановой обшивке есть не что иное, как корабль инопланетных наблюдателей, которым не стоит труда проникать внутрь своей базы с «тёмной стороны» Луны.

«Земля Хроники Жизни», Понедельник, 16.12.2013