Интервью с инопланетянином

Даже если вы, уважаемые читатели, интересуетесь уфологией, эта информация, скорей всего, вам неизвестна. Дело в том, что в мае 1997 года по американскому телевидению в программе «Загадочный мир» был показан фрагмент видеозаписи беседы… с космическим пришельцем!

Как тайное становилось явным

Упомянутый телепоказ длился всего несколько секунд, хотя продолжительность всей видеозаписи составляла около трех минут. Утверждается, что она была сделана на американской авиабазе Неллис, находящейся на дне высохшего озера Грум-Лейк в штате Невада и известной как Зона 51.

Кассету с сенсационной записью якобы похитил некий бывший работник упомянутой авиабазы, скрывавшийся под псевдонимом Виктор. По его словам, эта видеолента «представляет собой лишь ничтожную частичку огромного архива, находящегося в Зоне 51 и содержащего записи сотен часов бесед с пришельцами разного происхождения».

Мелькнувший в телепередаче фрагмент видеозаписи вновь пробудил интерес к Зоне 51 – через восемь лет после заявления ученого-физика Боба Лазара о том, что на ее территории военные восстановили девять космических кораблей внеземного происхождения.

По словам Виктора, он решил, что люди должны увидеть добытую им запись полностью, и предложил ее руководителям нескольких телевизионных компаний, в том числе и Роберту Кивиату, автору всемирно известного документального фильма «Вскрытие инопланетянина: факт или фикция?». Но Кивиат, убежденный в том, что однажды уже оказался обманутым, поверив в подлинность ленты о вскрытии инопланетянина, не проявил интереса к предложению Виктора. В конце концов кассету с записью купила телестудия «Рокет Пикчерс Хоум Видео» из Лос-Анджелеса. Там решили использовать ее в документальном фильме, разоблачающем участие правительства в исследованиях НЛО на территории Зоны 51. Руководство студии поручило создание фильма независимому продюсеру Джеффу Бродстриту, сведущему в тематике НЛО. Тот показал видеозапись Виктора группе экспертов, среди которых были известные уфологи – Шон Мортон, Уитли Страйбер и полковник в отставке Роберт Дин, а также два специалиста по спецэффектам, работающие в Голливуде.

Содержание видеозаписи

В августе 1997 года студия «Рокет Пикчерс» выпустила документальный фильм «Зона 51: интервью с инопланетянином». Шон Мортон, участвующий в этом фильме, говорит, что видеозапись Виктора является «совершенно поразительной».

Вот как он описывает содержание видеозаписи и свои впечатления от ее просмотра: «Съемку вели через прозрачный экран. Саундтрек (звуковая дорожка) на ленте отсутствует. Интервью проводилось в затемненном помещении, которое освещал лишь тусклый зеленоватый свет. Видны силуэты двух мужчин: офицера, одетого в форменный китель со звездами на погонах, и другого, в штатском костюме, который время от времени потирает себе лоб. Оба они сидят за столом спиной к камере. На столе лежат жгуты проводов, разъемы, установлены несколько микрофонов и еще какая-то медицинская аппаратура. Позади стола – мониторы, на одном из них пульсирует кривая, напоминающая запись работы очень больного сердца.

По другую сторону стола, лицом к камере, сидит существо низенького роста, с головой в форме груши или электрической лампочки и большими черными глазами. Оно напоминает персонажей ночных кошмаров, о которых рассказывают тысячи жертв абдукций».

Однако вскоре состояние предполагаемого инопланетянина вызвало у Мортона беспокойство.

«В какой-то момент голова “интервьюируемого” вдруг покраснела, на ней появились странные вздутия, и она начала подергиваться. Было похоже, что существо охватил приступ удушья. Оно открывало и закрывало рот, из которого вскоре потекла какая-то жидкость. Одновременно сигнал на мониторе, где, по-видимому, записывалась кардиограмма существа, стал лихорадочно скакать по всему экрану, и в этот момент в комнату вбежали два человека в белых халатах. Один из них обхватил голову существа рукой и посветил ему в глаза фонариком, а другой засунул в его рот пальцы, словно хотел облегчить ему дыхание. На этом месте видеозапись обрывается».

Оценки достоверности видеозаписи

Джефф Бродстрит высказывается по поводу этой видеозаписи очень осторожно:

− Подлинная она или нет, я не могу сказать определенно. Студия «Рокет Пикчерс» намеревалась представить ситуацию объективно, поэтому в нашем документальном фильме мы приводим не только информацию Виктора и мнения Мортона и Дина, говорящих о подлинности записи, но и критические высказывания специалистов по постановке спецэффектов в кино, которые считают «космического пришельца» либо механической куклой, либо рисунком, выполненным методами компьютерной графики.

Установить подлинность (или поддельность) представленной Виктором видеозаписи помогло бы изучение его прошлого, но, как говорит Бродстрит, «он не сообщил нам ни своего настоящего имени, ни того, чем занимался в Зоне 51, хотя и утверждал, что там работал. По его словам, он больше всего опасается, что власти могут выйти на его след, и тогда у него возникнут серьезные неприятности, как у Боба Лазара. Поэтому он и не хочет себя раскрывать».

В фильме студии «Рокет Пикчерс» в качестве действующего лица выступает и сам таинственный Виктор, его голос звучит с экрана. Вот только лица Виктора там не видно: вместо него на экране – темное пятно. Это еще один элемент конспирации.

По предположению Бродстрита, Виктор стер с видеоленты звуковую дорожку, чтобы невозможно было «вычислить», кто те двое мужчин, которые появляются в фильме. Виктор говорит, что офицер – это помощник, а беседу с инопланетянином ведет человек в штатском, экстрасенс-телепат, работающий на правительство.

Бродстрит спросил у Виктора, не закончилось ли смертью инопланетянина запечатленное на видеоленте внезапное ухудшение его состояния.

− Я не уверен в этом, − ответил тот, − но точно знаю, что он уже больше не принимал участия в подобных мероприятиях.

А на вопрос, видел ли он на территории Зоны 51 живых инопланетян, Виктор ответил, что ему случалось видеть их в других обстоятельствах. Сообщить, по собственной ли воле оказались инопланетяне в Зоне 51, Виктор не смог. Или не захотел.

Уфолог Уитли Страйбер, автор бестселлеров «Общность» (Communion) и «Превращения» (Transformations), изначально считал видеозапись Виктора подделкой, но его очень взволновал и растрогал увиденный на экране образ инопланетянина. Он пробудил у Страйбера воспоминания прошлых лет, когда он сам побывал в роли абдуктанта пришельцев. Впечатление оказалось настолько сильным, что он решил больше не смотреть эту видеозапись.

Особое мнение полковника Дина

Полковник Боб Дин, один из исследователей тех НЛО, контакты с которыми происходили у людей, принадлежащих к военной среде, счел видеозапись подлинной.

− Когда меня приглашали на просмотр, − говорит он, − я был уверен, что мне покажут очередную фальшивку. Но то, что я увидел, произвело на меня очень сильное впечатление, и я понял, что такая запись не может быть поддельной.

Кстати, Дин принадлежит к тем немногим уфологам, которые верят и в подлинность фильма о вскрытии инопланетянина. Его вера в правдивость обеих лент основана на том, что в них фигурируют существа, похожие на тех инопланетян, чьи трупы были запечатлены на фотографиях жертв давней катастрофы НЛО.

− Я знаю, что фильм о вскрытии − это не подделка, − говорит полковник. − Я видел эти фотографии еще 20 лет тому назад, и тогда же их показывали нашим союзникам, членам организации СЕАТО, договора стран Юго-Восточной Азии.

− Появление видеозаписи Виктора – это часть секретного плана ЦРУ, которое таким образом пытается манипулировать общественным мнением, − полагает Дин. По его убеждению, внешний вид пришельца с ленты Виктора такой же, как и на других снимках инопланетян. То же самое можно сказать и про фильм о вскрытии инопланетянина.

− Когда все увидели, что облик инопланетянина не соответствует общепринятым представлениям, то сочли фильм сфабрикованным, − продолжает полковник. − Существо на видеозаписи также не похоже на типичного серого человечка, но люди не учитывают, что мы имеем дело не с одним, а с несколькими типами иных.

Послесловие

К таким сенсационным «свидетельствам», как фильм о вскрытии инопланетянина или видеозапись интервью с существом того же типа, серьезные уфологи подходят с большой осторожностью. Для признания подобных «свидетельств» подлинными или, наоборот, фальшивыми нужны весьма убедительные аргументы авторитетных, заслуживающих доверия специалистов. А пока что по поводу обоих «свидетельств» уже длительное время идут жаркие дебаты, как в уфологической, так и в научной и околонаучной среде. И конца им не видно…