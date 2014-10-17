Взгляд в прошлое нашей Вселенной



Космические телескопы NASA — Spitzer (Спитцер) и

Hubble (Хаббл) помогли открыть одну из самых отдаленных из известных

галактик, которая существовала в то время, когда нашей Вселенной было

всего около 650 миллионов лет (нынешний возраст Вселенной – 13,8

миллиардов лет). Галактика Abell2744 Y1 приблизительно в 30 раз меньше

Млечного Пути, и образует в 10 раз меньше звезд, что типично для

галактик раннего периода Вселенной.

Это открытие было сделано благодаря программе Frontier Fields, которая

при помощи мультиволновых Великих Обсерваторий пытается определить

границы того, насколько далеко мы можем видеть. Spitzer видит в

инфракрасном свете, Hubble – в видимом диапазоне и ближнем инфракрасном,

а космическая рентген-обсерватория Chandra (Чандра) исследует космос

при помощи рентген-лучей. Кроме того, телескопы используют увеличение от

натуральных линз: они смотрят через скопления галактик, когда

гравитация усиливает свет более отдаленных галактик. Всего программа

Frontier Fields планирует изучить шесть галактических кластеров. Снимки

Hubble используются для того, чтобы определить кандидатов на отдаленные

галактики, затем Spitzer определяет, являются ли эти галактики тем, чем

кажутся. Кроме того, данные Spitzer так же помогают определить, сколько

звезд в галактике.

Эти результаты были получены в результате исследования галактического

кластера Abell 2744. Расстояние до этой галактики, если сведения

подтвердятся, будет одним из самых больших из известных. Астрономы

заявляют, что красное смещение галактики (понижение частот излучения в

результате расширения Вселенной) равно 8. Самая далекая галактика из

известных имеет красное смещение более 7. Имеются кандидаты, красное

смещение которых, по неподтвержденным данным, достигает значения 11.

Эти открытия, сделанные астрономами Института Астрофизики Канарских

островов и учеными университета La Laguna University, приняты к

публикации в научном журнале Astronomy and Astrophysics Letters.

Отклик.





Большинство господ, шибко ученых, слишком высоко подставленных,

договорились между собой считать, что возраст вселенной равен

ровно-ровно 13,8 млрд. световых лет.

На основании чего?

На основании высосанного из пальца предложения Хаббла (тридцатые годы)

считать, что величина непонятного (не только для него и не только тогда)

так называемого Красного Смещения (линий спектра — от источников света,

находящихся на астрономически очень далёких расстояниях), —

пропорциональна расстояниям до тех источников.

Почему? Согласно формуле Доплера об удлинении длины волны, в частности,

длины световой волны от удаляющегося источника этих колебаний.

Удлинение это пропорционально СКОРОСТИ удаления источника колебаний. Из

это формулы, известной каждому школьнику старших классов, Хаббл и пр.

сделали вывод, что Вселенная расширяется, потому что галактики — по

непонятной науке причине — якобы разлетаются друг друга со скоростями,

пропорциональными расстояниям между ними. Ведь, такой свет столь далёких

источников, считается, исходит от этих галактик.

Однако, в отличие от своих коллег, даже он сам тогда же усомнился в субсветовых скоростях «разбегания галактик».

Господа теоретики стали рассуждать о прошлом и о самои происхождении этих источников света.

Просчитав по надуманным формулам, например, по упомянутой выше формуле

Хаббла, они (с подачи Гамова) договорились о том, что вся Вселенная

когда-то, — всего лишь какие-то 13,8 млрд. световых лет, — чего-то вдруг

мгновенно родилась из точки нулевого размера и разлетается в никакое

никуда. Это событие они назвали «Большим Взрывом».

Мысленно сжимая всю Вселенную хронологически в обратной

последовательности такого Большого Взрыва, господа теоретики объясняют

нам, обывателям, какую плотность имеют те мельчайшие частицы материи,

что сохранились в состоянии того первого мгновения, — при рождении всей

Вселенной. Одна из многих этих якобы открытых такими рассуждениями

частиц носит имя Хиггса, — Нобелевского лауреата по физике с 2013 года.

Пока рекорды величины Красного Смещения в открываемых всё новых и новых

таких источниках света составляли тысячные, сотые и десятые от единицы,

концепцию Хаббла еще можно было кое-как натянуть на уши послушных

обывателей.



Но когда стали обнаруживать источники света с Красным Смещением в

несколько единиц, даже (см. выше) в 11 единиц, доводы о масштабах

Вселенной, размером лишь в 13 млрд. лет, становятся слишком

сомнительными.

Принято считать, что величина Красного Смещения говорит и о скорости

удаления источника света, и о расстоянии до него, и о возрасте этого

объекта.

Но если Красное Смещение, много меньшее, чем упомянутые числа — 11, 8

или 7,- что уже говорит о возрасте объекта, не меньшем, чем хотя бы

упомянутые где-то, помню, например, 80 млрд. световых лет, то это

вызывает серьёзные сомнения в истинности навязываемой картины Большого

Взрыва.

Сегодня в интернете заявлено от «открытии» очередной «самой старой

звезды во Вселенной», — возрастом почти равном возрасту самой Вселенной.

Такая звезда, согласно выше изложенному, должна иметь соответствующее

Красное Смещение и быть на столь большом расстоянии, что

зарегистрировать свет от неё невозможно уже ничем.

Вывод из сказанного.



Закон Хаббла ошибочен.



Красное Смещение говорит не о расстояниях до источников света, а лишь о скорости удаления их от нас.



И видим мы их только в этом направлении их движения. Я ранее уже объяснял, почему это так.

Источниками света, которые мы еще в состоянии зарегистрировать на тех

расстояниях, при которых величины красного смещения столь велики,

являются не галактики, а, в общем-то куда более крупные объекты, —

Квазары.



Но всё же, говоря строже, видим мы свет не от самих Квазаров, а лишь

вспыхивающую материю, причём лишь ту, что падает в направлении от нас на

Квазары, погружаясь в высочайшие, там пока полупрозрачные слои его

плазменной «атмосферы». Падает материя на квазары в космологических

количествах и с около-световой скоростью — под действием более чем

чудовищно больших сил гравитации от этих столь невообразимо массивных

объектов Вселенной.

У Вселенной (в целом неизменной), — бесконечной и вечной, — нет и не

может быть ни прошлого, ни будущего, а есть, было и будет лишь её вечное

настоящие.

Иосиф Ольшаницкий