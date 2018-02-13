Масонство, или Орден свободных каменщиков или всемирное тайное общество, заявившее о своем желании привести человечество в золотой век и царство любви и истины. Данное движение появилось в 1717 году, предположительно от строительных товариществ каменщиков. Буквальный перевод термина «масон» или «франкмасон» - это вольный каменщик. Руководство орденом осуществляют ложи, численностью в 15-100 человек, объединенных по территориальному признаку. Существует еще одна версия появления масонов, согласно которой, орден берет свое начало от тамплиеров или от розенкрейцеров. Мировое масонство очень тяготеет к различным символам. Главной эмблемой масонства выступает пятиконечная звезда, а дополнительными элементами являются: молоток, наугольник и циркуль. Некоторые предполагают, что печать масонов – круг, внутри которого пересечены два равносторонних треугольника, является знаком антихриста и все течение является пособниками дьявола. В настоящее время масонство распространено по всему миру и имеете самые различные организационные формы. По имеющимся данным, общее число вольных каменщиков в мире составляет 4 млн человек. Полный ответ на вопрос, кто такой масон Википедия вряд ли сможет дать ответ, однако, на странице данного ресурса содержатся сведения, необходимые для начала своих изысканий.
-
Глубинная аудиокнига книга, Пятибрат Владимир — что от нас скрывают
13.09.2018 Важные, Книги и художественые фильмы
-
Предупреждение! Предложенная информация совсем тайна, запрещена Судьбой!
Эта информация есть нейропрограммным продуктом, она частично блокирует воздействие Судьбы на мозг человека,
разрешает посмотреть за декорации театра псевдо действительности называющиеся «настоящая жизнь».
Книгу не рекомендуется слушать людям с маниакально-депрессивной психикой и особенно религиозным фанатикам замаливающих грехи на исповеди, перечень которых все продолжается (смогут
задохнуться от ярости, к тому же их будет тошнить на их iPhone).
Эта книга основана на настоящих и реальных событиях двадцатилетних изучениях. Тут в книге, описывается настоящая
космическая техника и новые медицинские технологии, на которых держится моя концепция Гигиены Личности.
Возрастных ограничений нет, просматривать и слушать эту книгу никому не рано и ни при каких обстоятельствах не поздно.
Не редактировать, при передаче вторым читателям не исправлять неточности, не уменьшать! Не распространять по частям!
В.Пятибрат.Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
Хорошо в стране американской жить… Том 2., Н. В. Левашов
04.03.2018 Книги и художественые фильмы
-
Том 2. Прекрасно в стране американской жить…
Николай Левашов. Зеркало моей души — 2
Эта книга поведает об американском периоде жизни автора, составившем практически пятнадцать лет, с 1992 по финиш 2006 года. Это время было насыщено огромным числом разнообразных встреч, событий, свершений, борьбы, побед и отступлений, отражение текущего уровня знаний о сущности явлений. Многие из них повлияли на его жены и жизнь автора – Светланы, кое-какие имели планетарное значение, а кое-что повлияло и на отечественную Вселенную.Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
Зеркало моей души, Н. В. Левашов
04.03.2018 Книги и художественые фильмы
-
Том 1. Прекрасно в стране советской жить…
Николай Левашов. Зеркало моей души — 1
Обстоятельства того, что я взялся за собственное жизнеописание, очень тривиальные. в течении достаточно продолжительного времени мне приходилось сказать о некоторых событиях собственной жизни и частенько мои рассказы возвращались ко мне в таковой форме, что я кроме того не предполагал возможности появления для того чтобы «фольклора».Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
О Сущности, Разуме и многом другом… Н. В. Левашов
04.03.2018 Книги и художественые фильмы
-
Жизнь имеется неизбежный итог существования материи, а не какая-то аномалия, появившаяся на одной из планет с задворок одной из галактик. Сущность, душа, из категорий мистических переходит в категорию явлений эволюции живой материи. Душа – материальна, как и отечественное тело, как материальны и мысли, человеческий характер сущность 6 букв. Природа памяти, сознания, из категорий философских переходят в категорию качеств и свойств сложноорганизованной живой материи.Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
Неоднородная Вселенная, Н. В. Левашов
04.03.2018 Книги и художественые фильмы
-
«Законы Природы формируются на уровне микрокосмоса и макрокосмоса. Человек, как живое существо, существует, в так именуемом промежуточном мире – между макро- и микромиром. И в этом промежуточном мире человеку приходится сталкиваться лишь с проявлениями законов Природы, а не с ними конкретно.Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
Сущность и Разум том 2, Н. В. Левашов
04.03.2018 Книги и художественые фильмы
-
Том 2
Левашов Николай Викторович, видео лекции смотреть. Разум и Сущность — 2
Во втором томе книги создатель светло и чётко показывает нужные и достаточные условия появления сознания на определённом уровне развития жизни. Познание сознания формирования и механизмов памяти на уровне материальных тел сущности разрешает автору растолковать явление жизни по окончании смерти, происходящее с людьми в состоянии клинической смерти.Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
Сущность и Разум, Н. В. Левашов
04.03.2018 Книги и художественые фильмы
-
Том 1
Разум и Сущность — 1, Левашов Николай Викторович, официальный сайт.
В данной книге создатель продолжает, применяя собственную теорию неоднородности пространства, срывать завесу тайны с очередных «парадоксов» природы. В этом случае в фокусе объектива познания – живая сам человек и природа.Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
Йети это результат секретных военных генетических экспериментов?
26.02.2018 Новости
-
Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
НЛО в Псковской области, Россия
23.02.2018 НЛО
-
Стремительный объект пронёсся рядом с квадрокоптером. Место – Струги Красные, Псковской области. Время – с 16-00 до 17-00,Подробнее
Поделиться в соц. сетях
-
Последнее обращение к человечеству, Левашов Николай Викторович, официальный сайт
13.02.2018 Важные, Книги и художественые фильмы
-
В собственной первой книге Левашов Николай Викторович, официальный сайт, предлагает читателю новую совокупность представлений и знаний о законах природы, каковые нужны не только чтобы не разрушать отечественный дом-планету, но и для понимания каждым думающим человеком, каждым, кто желает осознать и понять происходящее с ним самим, с людьми, окружающими его дома либо на работе.Подробнее
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии