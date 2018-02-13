Глубинная аудиокнига книга, Пятибрат Владимир — что от нас скрывают

Предупреждение! Предложенная информация совсем тайна, запрещена Судьбой!

Эта информация есть нейропрограммным продуктом, она частично блокирует воздействие Судьбы на мозг человека,

разрешает посмотреть за декорации театра псевдо действительности называющиеся «настоящая жизнь».

Книгу не рекомендуется слушать людям с маниакально-депрессивной психикой и особенно религиозным фанатикам замаливающих грехи на исповеди, перечень которых все продолжается (смогут

задохнуться от ярости, к тому же их будет тошнить на их iPhone).

Эта книга основана на настоящих и реальных событиях двадцатилетних изучениях. Тут в книге, описывается настоящая

космическая техника и новые медицинские технологии, на которых держится моя концепция Гигиены Личности.

Возрастных ограничений нет, просматривать и слушать эту книгу никому не рано и ни при каких обстоятельствах не поздно.

Не редактировать, при передаче вторым читателям не исправлять неточности, не уменьшать! Не распространять по частям!

В.Пятибрат. Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее

Том 2. Прекрасно в стране американской жить…

Николай Левашов. Зеркало моей души — 2 Эта книга поведает об американском периоде жизни автора, составившем практически пятнадцать лет, с 1992 по финиш 2006 года. Это время было насыщено огромным числом разнообразных встреч, событий, свершений, борьбы, побед и отступлений, отражение текущего уровня знаний о сущности явлений. Многие из них повлияли на его жены и жизнь автора – Светланы, кое-какие имели планетарное значение, а кое-что повлияло и на отечественную Вселенную. Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее

Том 1. Прекрасно в стране советской жить…

Николай Левашов. Зеркало моей души — 1 Обстоятельства того, что я взялся за собственное жизнеописание, очень тривиальные. в течении достаточно продолжительного времени мне приходилось сказать о некоторых событиях собственной жизни и частенько мои рассказы возвращались ко мне в таковой форме, что я кроме того не предполагал возможности появления для того чтобы «фольклора». Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее

Жизнь имеется неизбежный итог существования материи, а не какая-то аномалия, появившаяся на одной из планет с задворок одной из галактик. Сущность, душа, из категорий мистических переходит в категорию явлений эволюции живой материи. Душа – материальна, как и отечественное тело, как материальны и мысли, человеческий характер сущность 6 букв. Природа памяти, сознания, из категорий философских переходят в категорию качеств и свойств сложноорганизованной живой материи. Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее

«Законы Природы формируются на уровне микрокосмоса и макрокосмоса. Человек, как живое существо, существует, в так именуемом промежуточном мире – между макро- и микромиром. И в этом промежуточном мире человеку приходится сталкиваться лишь с проявлениями законов Природы, а не с ними конкретно. Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее

Том 2

Левашов Николай Викторович, видео лекции смотреть. Разум и Сущность — 2 Во втором томе книги создатель светло и чётко показывает нужные и достаточные условия появления сознания на определённом уровне развития жизни. Познание сознания формирования и механизмов памяти на уровне материальных тел сущности разрешает автору растолковать явление жизни по окончании смерти, происходящее с людьми в состоянии клинической смерти. Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее

Том 1

Разум и Сущность — 1, Левашов Николай Викторович, официальный сайт. В данной книге создатель продолжает, применяя собственную теорию неоднородности пространства, срывать завесу тайны с очередных «парадоксов» природы. В этом случае в фокусе объектива познания – живая сам человек и природа. Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее



Стремительный объект пронёсся рядом с квадрокоптером. Место – Струги Красные, Псковской области. Время – с 16-00 до 17-00, Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ Подробнее