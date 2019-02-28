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Кто ПРАВИЛ нами ЕЩЁ совсем НЕДАВНО.

28.02.2019 ВажныеГипотезы   Нет комментариев





Разбор истории по картинам, догадки автора, но и есть факты подкрепленные как в пропавшая экспедиция фильм 1975 и знаниями опытных в этом вопросе людей. Дак кто же нами управлял в те самые до потопные и после потопные времена. В видео рассказывается что сначала это были античные люди боги которые погубили друг друга в допотопные времена, они были гиганты, потом были дети этих богов, рост у них был около 30 м, далее они скрещивались с обычными людьми и пришли к нашему росту, но это была правящая элита всегда. Также среди них были черные общины и белые, у них были разные взгляды, по этому они жили раздельно. Белые являются предками славян и передавали знания нам. Читайте также где участники экспедиции наутилуса встретились с туземцами в будущих статьях на сайте nlonews.ru

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