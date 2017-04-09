По мнению ученого, в нашем появлении участвовало несколько цивилизаций- Например, сириусяне из созвездия Большого Пса основали египетскую нацию, — говорит он. — Достаточно лишь сравнить первых египтян с вытянутым черепом и стройной фигурой с самими пришельцами. Один в один! Не зря боги египетского народа зачастую изображены с головой собаки.

Над европейской нацией согласно теории Литвинова поработали плеядцы из созвездия Тельца и десситы из созвездия Лебедя, Эти пришельцы внешне практически неотличимы от современных людей. Приложили руку к населению нашей планеты и лирианцы (ясно, что из созвездия Лиры). Они завозили на Землю роботоподобных волосатых существ. Наверное, благодаря этому у нас и появились обезьяны.

— Библия, Коран, эзотерические науки, древние легенды и эпос — в каждом из этих источников есть те или иные упоминания о богах-пришельцах, — говорит ученый. — Вот, например, китайский бог Хуан Ди, Вылитый инопланетянин! Китайская империя вообще появилась благодаря пришельцам из созвездия Большой Медведицы.

А шумеры? Это были представители подводной цивилизации, которая до сих лор иногда залетает на Землю. Когда-то боги-пришельцы появлялись из морей и озер, обучая людей градостроительству и скотоводству. А жрецы и полубоги на самом деле были их отпрысками.

Как вычислить инопланетянина среди людей

Появляются, чтобы проникнуть в государственные и религиозные структуры и таким образом влиять на человечество. Иногда помогают отдельным людям в развитии или предсказывают грядущие события.

Внешность.

Ростом от 1,7 до 2 метров. Хорошо сложены. Голова несколько увеличенных размеров с ярко выраженными полушариями, большой лоб и невыразительный маленький рот. Глаза круглые, выпуклые или миндалевидные. Страдают ранним облысением.

Как себя ведут.

Избегают рукопожатий и прямого взгляда. Уклоняются от вопросов о детстве и родителях. Не любят ходить по врачам и магазинам, абсолютно равнодушны к азартным играм и массовым зрелищам. Могут обходиться без пищи и сна по нескольку дней. Хорошо видят в темноте, почти не пьянеют.

Характер.

Обязательны, пунктуальны и аккуратны. Не эмоциональны, В разговоре используют ходовые шутки и анекдоты, но тонким юмором не отличаются. Сами по себе лидеры, но стараются не выходить из тени.

Паранормальные способности.

Обладают феноменальной, безотказной памятью, колоссальным объемом знаний, особенно по мирозданию, эзотерике и древнейшей истории Земли.

Свободно общаются с компьютером и любой другой электроникой, но совершенно не умеют работать топором и другими строительными инструментами. Имеют способности к телепатии, ясновидению, телекинезу и даже телепортации.

Как их вычислить?

Лучше всего этих пришельцев вычисляют домашние животные. При встрече с ними у последних шерсть встает дыбом, а хвост — трубой. Не получаются эти люди и на фотографиях: некоторые части постоянно засвечиваются или вовсе пропадают из кадра. А еще человекоподобные пришельцы почти не видны приборами ночного видения.