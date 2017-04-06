-
Обама был готов начать ядерную войну с Пакистаном из-за Бен Ладена
06.04.2017 что от нас скрывали
-
Уничтожение «террориста номер один» Усамы бен Ладена едва не привело к
ядерной войне между Пакистаном и США. Об этом журналистам рассказал
профессор Массачусетского технологического института Ноам Хомский.
«Мы были в нескольких шагах от войны с Пакистаном, которая могла
легко перерасти в ядерный конфликт. Этот конфликт мог бы уничтожить всех
нас», — заявил Хомский в интервью Global Peace Radio.
Убийство Бен Ладена могло закончиться большой кровью, утверждает
профессор. По его данным, «морские котики», которые были отправлены в
резиденцию «террориста номер один», получили приказ стрелять по
пакистанским солдатам и «пробиваться наружу с боем» в случае конфликта с
местными властями. Избежать боевого столкновения удалось только потому,
что солдаты армии Пакистана прибыли к дому Бен Ладена через несколько
минут после того, как его покинули бойцы американского спецназа.
Администрация Обамы использовала недопустимые методы во время поисков
Бен Ладена, считает Хомский. Белый дом отправил в азиатскую страну
разведчиков под видом медиков, которые вели борьбу с полиомиелитом. Это
привело к недопустимым последствиям, считает профессор.
«Пакистан остаётся одним из немногих мест на земле, где полиомиелит
до сих пор существует. Команды ООН работали в Пакистане для того, чтобы
уничтожить это ужасное заболевание. Как только выяснилось, что часть
врачей фальшивые, страхи людей перед медиками получили прочные
основания. Несколько представителей ООН были похищены, ещё несколько
убиты. В результате действий администрации США ООН была вынуждена
вывести группы по организации прививок из Пакистана», — констатирует
Хомский.
Ноам Хомский – известный американский специалист в области филологии и
лингвистики. Он родился в семье выходцев из Украины и Белоруссии в 1928
году. Хомский — один из авторов гипотезы о врождённой способности
человека говорить на определённом языке. Его тезисы позволили связать
исследования в области лингвистики и психологии и помогли преодолеть
барьеры, которые разделяют эти науки с XIX века.
По признанию Хомского, он стал политическим активистом ещё в
студенческие годы. Профессор не усматривает никакого конфликта между
своими научными интересами и левыми взглядами, которые учёный отстаивает
уже более 50 лет.
Статьи и книги Хомского пользуются спросом в книжных магазинах крупных
университетских центров Европы и США. Он пишет о методологии науки – и
одновременно критикует политику администрации Обамы. Хомский является
сторонником независимости Палестинского государства.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии