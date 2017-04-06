Обама был готов начать ядерную войну с Пакистаном из-за Бен Ладена

«Мы были в нескольких шагах от войны с Пакистаном, которая могла

легко перерасти в ядерный конфликт. Этот конфликт мог бы уничтожить всех

нас», — заявил Хомский в интервью Global Peace Radio.

Убийство Бен Ладена могло закончиться большой кровью, утверждает

профессор. По его данным, «морские котики», которые были отправлены в

резиденцию «террориста номер один», получили приказ стрелять по

пакистанским солдатам и «пробиваться наружу с боем» в случае конфликта с

местными властями. Избежать боевого столкновения удалось только потому,

что солдаты армии Пакистана прибыли к дому Бен Ладена через несколько

минут после того, как его покинули бойцы американского спецназа.

Администрация Обамы использовала недопустимые методы во время поисков

Бен Ладена, считает Хомский. Белый дом отправил в азиатскую страну

разведчиков под видом медиков, которые вели борьбу с полиомиелитом. Это

привело к недопустимым последствиям, считает профессор.

«Пакистан остаётся одним из немногих мест на земле, где полиомиелит

до сих пор существует. Команды ООН работали в Пакистане для того, чтобы

уничтожить это ужасное заболевание. Как только выяснилось, что часть

врачей фальшивые, страхи людей перед медиками получили прочные

основания. Несколько представителей ООН были похищены, ещё несколько

убиты. В результате действий администрации США ООН была вынуждена

вывести группы по организации прививок из Пакистана», — констатирует

Хомский.

Ноам Хомский – известный американский специалист в области филологии и

лингвистики. Он родился в семье выходцев из Украины и Белоруссии в 1928

году. Хомский — один из авторов гипотезы о врождённой способности

человека говорить на определённом языке. Его тезисы позволили связать

исследования в области лингвистики и психологии и помогли преодолеть

барьеры, которые разделяют эти науки с XIX века.

По признанию Хомского, он стал политическим активистом ещё в

студенческие годы. Профессор не усматривает никакого конфликта между

своими научными интересами и левыми взглядами, которые учёный отстаивает

уже более 50 лет.

Статьи и книги Хомского пользуются спросом в книжных магазинах крупных

университетских центров Европы и США. Он пишет о методологии науки – и

одновременно критикует политику администрации Обамы. Хомский является

сторонником независимости Палестинского государства.