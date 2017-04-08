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Спасти человечество от самого себя: тайна «девяти неизвестных»
08.04.2017 что от нас скрывали
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Большинство наверняка никогда даже не
слышали о «девяти неизвестных» спасителях мира. Из всех тайных обществ
это было, вероятно, самым засекреченным. Историки даже не уверены,
действительно ли оно существовало.
Однако, если собрать по крупицам всё, что известно об обществе
«девяти неизвестных» (их ещё называют «советом девяти» или «союзом
девяти»), получается следующая история:
Мудрый индийский правитель Ашока (жил с 273 по 232 год до н. э)
был очень озабочен склонностью человечества к саморазрушению. Он решил,
что люди всегда будут стремиться использовать достижения собственного
прогресса и плоды собственного интеллекта во зло – ради завоеваний и
обогащения. И нужно защитить достижения человечества от него же самого.
Решить эту задачу запретами было явно невозможно. Поэтому Ашока и
создал тайное общество, ядро которого кроме него самого составили
восемь гениальных умов, имена которых никто с уверенностью назвать не
может. Ходили слухи, что в число «девяти неизвестных» в разное время
входили такие гении, как художник и изобретатель Леонардо да Винчи, врач
и алхимик Парацельс, папа римский Сильвестр II и многие другие.
Девять братьев следили за тем, чтобы потенциально опасные знания
не оказались в распоряжении обладающих властью амбициозных дураков. Они
создали разветвлённую агентурную сеть, вербуя выдающихся представителей
самых разных областей: астрологов, физиков, философов, алхимиков и тд.
Однако завербованные получали доступ к весьма ограниченным знаниям об
организации. Полная картина была только у девяти «братьев», только они
знали весь план. Когда один из девяти умирал, его место занимал другой
избранный. Это число остаётся неизменным до сегодняшнего дня.
Для вербовки новых агентов Ашока и его последователи посылали
своих людей в самые прогрессивные страны мира, чаще всего под видом
торговцев или представителей деловых кругов. Кроме привлечения на свою
сторону выдающихся специалистов, они занимались сбором информации о
новых знаниях и достижениях человеческого гения. Затем все эти бесценные
данные поступали в секретные лаборатории для дальнейшего анализа и
новых исследований, а затем оседали в превосходно защищённых тайных
архивах.
Возможно, наличие такого «хранилища мудрости» объясняет
удивительные предсказания, сделанные в разное время. Например, в 1636
году была опубликована статья с описанием принципа работы электрического
телеграфа, в 1729 году в другой работе был изложен принцип получения
фотографических изображений. Не говоря уже о многочисленных «догадках»
великого Леонардо о подводных лодках, вертолётах и многом другом.
Как бы то ни было, «девяти неизвестным», не удалось уберечь
человечество от войн, варварства и жестокости. Однако, кто знает,
возможно, без них эта планета давно уже превратилась бы в одну выжженную
пустыню?
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