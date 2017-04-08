Спасти человечество от самого себя: тайна «девяти неизвестных»

Однако, если собрать по крупицам всё, что известно об обществе

«девяти неизвестных» (их ещё называют «советом девяти» или «союзом

девяти»), получается следующая история:

Мудрый индийский правитель Ашока (жил с 273 по 232 год до н. э)

был очень озабочен склонностью человечества к саморазрушению. Он решил,

что люди всегда будут стремиться использовать достижения собственного

прогресса и плоды собственного интеллекта во зло – ради завоеваний и

обогащения. И нужно защитить достижения человечества от него же самого.

Решить эту задачу запретами было явно невозможно. Поэтому Ашока и

создал тайное общество, ядро которого кроме него самого составили

восемь гениальных умов, имена которых никто с уверенностью назвать не

может. Ходили слухи, что в число «девяти неизвестных» в разное время

входили такие гении, как художник и изобретатель Леонардо да Винчи, врач

и алхимик Парацельс, папа римский Сильвестр II и многие другие.

Девять братьев следили за тем, чтобы потенциально опасные знания

не оказались в распоряжении обладающих властью амбициозных дураков. Они

создали разветвлённую агентурную сеть, вербуя выдающихся представителей

самых разных областей: астрологов, физиков, философов, алхимиков и тд.

Однако завербованные получали доступ к весьма ограниченным знаниям об

организации. Полная картина была только у девяти «братьев», только они

знали весь план. Когда один из девяти умирал, его место занимал другой

избранный. Это число остаётся неизменным до сегодняшнего дня.

Для вербовки новых агентов Ашока и его последователи посылали

своих людей в самые прогрессивные страны мира, чаще всего под видом

торговцев или представителей деловых кругов. Кроме привлечения на свою

сторону выдающихся специалистов, они занимались сбором информации о

новых знаниях и достижениях человеческого гения. Затем все эти бесценные

данные поступали в секретные лаборатории для дальнейшего анализа и

новых исследований, а затем оседали в превосходно защищённых тайных

архивах.

Возможно, наличие такого «хранилища мудрости» объясняет

удивительные предсказания, сделанные в разное время. Например, в 1636

году была опубликована статья с описанием принципа работы электрического

телеграфа, в 1729 году в другой работе был изложен принцип получения

фотографических изображений. Не говоря уже о многочисленных «догадках»

великого Леонардо о подводных лодках, вертолётах и многом другом.

Как бы то ни было, «девяти неизвестным», не удалось уберечь

человечество от войн, варварства и жестокости. Однако, кто знает,

возможно, без них эта планета давно уже превратилась бы в одну выжженную

пустыню?