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Таинственная Россия. Сахалин. Исчезнувшая цивилизация плавучего острова?

10.04.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Остров Сахалин. Площадь этой части суши — больше семидесяти тысяч квадратных километров. Это во много раз больше, чем площадь некоторых современных стран! Но что мы знаем о самом большом острове нашей России? Известно ли вам, что на территории нашей страны на протяжении тысячелетий существовала цивилизация людей, гораздо более древняя, чем египетская? Что эти люди умели строить точнейшие обсерватории задолго до того, как Галилей впервые посмотрел на небо в телескоп? Следы этой цивилизации находят даже в древней Америке — у ацтеков и майя! Эти люди считали себя потомками медведей, прилетевших с далекой звезды — Сириус. Но разве такое возможно на самом деле? «Таинственная Россия» расскажет обо всех тайнах исчезнувшей цивилизации с острова Сахалин.

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