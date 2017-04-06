Тайны засекреченного бункера

Побывать в таком бункере стоит каждому, кто ищет ярких, необычных

впечатлений, кто был бы не прочь пощекотать нервы, кому интересно

окунуться в мир полузабытых советских тайн и историй. Ведь еще 20 лет

назад этот бункер был под серьезной охраной и простой обыватель мог

только догадываться, что здесь происходит.

От былых заграждений из колючей проволоки почти ничего не осталось,

тем не менее, мы смогли насчитать 4 ряда самой проволоки плюс еще ряд,

который находился под напряжением. Но это еще не все. Сама территория,

где находится бункер, была дополнительно обнесена забором, который

покосился и повалился со временем.

Сам бункер хорошо укрыт, с высоты птичьего полета он выглядит просто

как холм, поросший лесом. Снаружи данный объект смотрится очень

компактно, достаточно сложно предположить, что внутри окажется столько

различных помещений.

Мы прошли весь бункер, заглянув в каждый уголок. Вся прогулка заняла

не более двух часов. Наш гид Ильдар Залесский уже не первый раз здесь,

поэтому нам было не так страшно идти по местным катакомбам.

Вход когда-то закрывался автоматическими дверьми метровой ширины.

Столь мощные врата служили для герметизации бункера. Такое ощущение, что

здесь вполне можно было пережить атомную катастрофу. Ведь этот бункер

строился во времена холодной войны, когда вопрос безопасности стоял

достаточно остро.

Вот метровая ширина у отъезжающей двери у главного портала.

Рядом со входом находится небольшая комната, которая также была

отсечена дверьми от основного помещения. По все видимости, здесь

базировался пункт управления дверьми. Любопытно то, что в эту небольшую

камеру можно было попасть не только через двери, но и небольшой лаз,

который даже подписан.

Для какой такой безопасности это было сделано – не совсем понятно.

Кстати, таких лазов здесь немало, при этом становится понятно, что не

всякий мужчина в него пройдет. Делаем вывод, что здесь работали люди

подтянутые и спортивные.

Как нам удалось выяснить, здесь некогда хранилось оружие, ракеты. По

одной из легенд, именно местная ракета сбила самолет Пауэрса первого

мая 1960 года над Косулино. Американский разведчик следовал по маршруту

Аральское море — Свердловск — Киров — Архангельск — Мурманск — военная

авиабаза в Будё, Норвегия. Целью полёта была фотосъёмка военных и

промышленных объектов Советского Союза.

У нас с фантазией все хорошо, поэтому мы смогли себе представить ту

самую ракету, которая хранилась в этом бункере. Ну, а что? Вполне себе

реальная история. А вот в таких помещениях и хранились те самые ракеты.

Всего в бункере два таких отсека.

Посредине основного «зала» оборудован разворотный круг, сейчас он уже

не действует, ржавчина и коррозия покрыли механизм, но когда-то

благодаря ему тележки с боеприпасами отправлялись в камеры хранения.

Справа от входа множество комнат различного назначения. Достаточно

забавно бродить по ним, стараясь определить, а что здесь все-таки было

еще 50-70 лет назад.

Вот комната, которая, по всей видимости, служила чем-то вроде центра управления электрохозяйством.

Здесь огромное количество счетчиков, рычагов, стрелочек, которые, конечно же, хотелось понажимать и покрутить.

И таких, заполненных не совсем понятной техникой, комнат здесь немало.

Есть целый блок, где, как мы предположили, могли проживать военные. Тут абсолютно пусто, только краска шелушится от времени.

Мы прошли множество всяческих отсеков и закутков, и попали в

помещение, состоящее из нескольких камер, назначение которых так и

осталось для нас загадкой. Они выглядели, как душевые кабины, только

сверху на потолке вмурованы люки, похоже, сделанные из стекла. Но, по

всей видимости, это более крепкий материал, который не удалось разбить

мародерам.

Здесь же на стенах мы обнаружили не совсем понятные надписи, которые

нам так и не удалось расшифровать. Может быть кто-нибудь в курсе, что

такое КД? Пишите в комментариях.

Что еще нас удивило, так это то, что на таком крупном объекте нам

встретился всего один туалет. Шпингалет есть, но не закрывается.

А когда мы увидели остатки вентиляционной системы, то стало понятно,

что в герметичном состоянии, в случае опасности, этот секретный объект

мог продержаться ни один месяц. Во всех помещениях по потолку проведены

вентиляционные трубы.

Мало того, этот бункер имеет дизель-генератор и автономную

электростанцию, которая, к сожалению, на данный момент оказалась

затопленной.

Напротив комнаты с электростанцией практически во всю стену начерчена

схема управления затворами. Как прокомментировал ее наш провожатый,

судя по этой схеме здесь даже поднимался пол.

От прогулок по таким местам веет пряными ароматами полузабытых

советских тайн. Поневоле начинаешь вспоминать о холодной войне, военной

мощи СССР, сверхдержавах и ядерном противостоянии. А этот заброшенный

бункер, становится не просто местом для экстремальной вылазки, а

наглядной картинкой к нашей истории.

Как добраться:

Координаты:

56°47’38″N 60°56’18″E

Путь держим на поселок Исток, далее минуем Георгиевские дачи и

двигаемся в сторону садового товарищества «Сокол». Тут можно оставить

машину. Бункер найти достаточно непросто, но все же возможно. Следует

вернуться немного назад от сада и войти в лес, далее идите вдоль забора

все время прямо. Когда закончится ограждение сада, продолжайте путь,

буквально в скором времени вы наткнетесь на колючую проволоку. Скорее

всего, она будет оборвана, если же нет, то можно пройти немного вдоль и

найти вход. После 4-х рядов проволоки вам встретится деревянный забор,

его так же проходим и двигаемся прямо. Выходим на хорошо протоптанную

дорогу и поворачиваем направо, буквально в 10 метрах вы увидите бункер.

Рекомендации:

В данной местности большое количество клещей, поэтому обязательно следуйте правилам безопасности в лесу.

Возьмите с собой фонари и теплую одежду, потому что в бункере очень темно и холодно.

Насколько зловещим может выглядеть этот заброшенный бункер, можно оценить с помощью нашей видеоиллюстрации.