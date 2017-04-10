Воины небес



Несколько лет назад паломник, посетивший святую гору Афон, сделал сенсационную фонограмму. По мнению ряда исследователей это запись потусторонних голосов. Кому же они принадлежат?

Уже много веков «феномен ангелов» пытаются объяснить ученые этиологии. Существуют ли ангелы, что это за сущности? Они присутствуют в древних рукописных текстах и в сегодняшних свидетельствах очевидцев, более того: последние исследования ученых переворачивают все привычные представления. Что если «ангелы» также реальны, как и мы с вами?

На планете существуют некие законы, некие силы и каждый этот закон несет свой принцип, и все в мире подчиняется этим принципам, также у любого принципа есть источник — откуда этот принцип рождается. Есть некие энергетические каналы и соответственно они рождены в каком-то источнике. Этот источник обладает разумом, которые в священных писаниях называют «ангелами…»

Многие тексты гласят, что при рождении — каждому человеку дается «духовный наставник», который остается с ним до конца дней. В фольклоре древних армян есть упоминания о том, что ногти новорожденным стрижет их ангел-хранитель и когда они играют вместе — младенец улыбается.

Эти и другие открытия позволили ученым выдвинуть версию о том, что все дети способны не только видеть, но и общаться со своими «небесными хранителями» А совсем недавно эта версия нашла научное подтверждения. Эксперты британской педагогической ассоциации провели необычные исследования: они опросили около сотни детей и обнаружили, что треть из них никому не рассказывала о том, что они видят ангелов во сне, но самое удивительное в том, что некоторые дети рассказали, как не раз встречали своих «небесных хранителей» на яву…

В своих «ангелов-хранителей» верят большая часть населения планеты. Мысль о том, что кто-то заботится о тебе персонально — глубоко сидит в сознании людей и дает нам уверенность в том, что по «пещерному берегу» наше жизни мы шагаем не одни…