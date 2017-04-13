Астрономы выяснили, как «сердце» Плутона превратилось в ледышку

Когда зонд New Horizons сблизился с Плутоном и его семьей спутников в июне прошлого года, первой и самой необычной чертой его поверхности, которая была открыта учеными, стало знаменитое «сердце» Плутона, равнины Спутника, окрашенного в более светлый тон, чем вся остальная поверхность карликовой планеты.

Дальнейшее изучение данных с автоматической станции показало, что это «сердце» обладает сложной структурой. К примеру, выяснилось, что оно состоит из двух половинок с разным химическим составом, и что в нижней части «сердца» доминируют водяные льды, а его поверхность покрывают более мягкие и текучие льды из замороженного азота и угарного газа. Подобная структура «сердца» заставила ученых гадать, как оно могло сформироваться.

Франсуа Фоге (Francois Foget) и Танги Бертран (Tanguy Bertand) из Сорбонны (Франция) нашли потенциальное объяснение необычной форме сердца и его структуре, а также нашли намеки на то, что облик Плутона может заметно поменяться к середине 2020 годов. Они пришли к таким выводам, просчитав то, как менялась его структура в последние 10 тысяч лет при помощи компьютерной модели ледников Плутона.

Их расчеты показали, что изначально Плутон был не красной, а белой планетой, покрытой равномерной смесью льдов из метана, азота и угарного газа. В далеком прошлом на Плутон упал некий крупный метеорит, который оставил на месте современных равнин Спутника кратер глубиной в три километра, который заметно поменял то, как протекает круговорот льдов на карликовой планете.

Как объясняют Фоге и Бертран, появление кратера привело к тому, что давление в той точке, где он находится, заметно выросло. Это привело к снижению температур в кратере и быстрой конденсации угарного газа и азота, которые превращаются в лед при более низких температурах, чем метан.

В результате этого примерно через 10 тысяч лет весь азот и угарный газ «переехали» в кратер, а метан остался в других регионах Плутона, так как он не так активно таял при наступлении «лета» на Плутоне, как CO и N2.

Другие залежи азотных льдов, которые New Horizons зафиксировал во время пролета над Плутоном на его полюсах и в средних широтах северного полушария планеты, должны в скором времени исчезнуть, когда давление атмосферы на Плутоне упадет по мере его удаления от Солнца. Как предсказывают Фоге и Бертран, уже через 10 лет эти залежи льда почти полностью пропадут, и облик Плутона заметно поменяется.