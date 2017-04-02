Над Кипром пролетел и взорвался крупный метеорит

По оценкам специалистов, размеры метеорита были относительно небольшие и весил он несколько килограммов. Угол падения метеорита составлял порядка 45 градусов.

О падении метеорита первыми сообщили местные жители нескольких населенных пунктов расположенных в горной местности Троодос, которые увидели странный и яркий объект в небе, а затем услышали оглушительный взрыв и почувствовали, как от взрыва задрожала земля.