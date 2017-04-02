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Над Кипром пролетел и взорвался крупный метеорит
02.04.2017 новости
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Астрономическое сообщество Кипра подтвердило информацию о том, что сегодня перед рассветом над островом Кипр пролетел и взорвался метеорит. По мнению ученых, обломки метеорита могли упасть в море к северу от Кипра.
По оценкам специалистов, размеры метеорита были относительно небольшие и весил он несколько килограммов. Угол падения метеорита составлял порядка 45 градусов.
О падении метеорита первыми сообщили местные жители нескольких населенных пунктов расположенных в горной местности Троодос, которые увидели странный и яркий объект в небе, а затем услышали оглушительный взрыв и почувствовали, как от взрыва задрожала земля.
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