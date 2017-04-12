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Откуда у астероидов появились кольца?

12.04.2017 новости   Нет комментариев

Откуда у астероидов появились кольца?

Еще несколько лет назад астрономы считали, что лишь большие планеты Солнечной системы обладают кольцевыми системами.

Гром грянул в 2014 года, когда у 250-километровго астероида Харикло нашлись два кольца шириной около 7 и 3 километров, разделенные между собой девятикилометровой щелью. В следующем году появились данные о том, что пара колец есть и у 220-километрового Хирона.

Хирон и Харикло объединяет то, что они являются кентаврами. Так называют группу астероидов, орбиты которых пролегают между орбитами Юпитера и Нептуна. Хирон и Харикло их крупнейшие представители.

Название кентавры выбрано для их обозначения не случайно. Эти объекты называются малыми планетами (в простонародье астероидами), но по своим характеристикам они скорее ближе не к астероидам что болтаются между Марсом и Юпитером, а телам из пояса Койпера.

Например, у того же Хирона при прохождении им перигелия фиксировали кому как у комет. Исходя из этого, астрономы считают, что кентавры мигрировали внутрь Солнечной системы из пояса Койпера, причем произошло это относительно недавно — исходя из общей  нестабильности их орбит, речь идет о миллионах лет.

Откуда у астероидов появились кольца?
Кентавры показаны оранжевым цветом, зеленым — объекты пояса Койпера

Группа ученых из Японии и Франции построила модель, объясняющую появление колец кентавров их происхождением. Согласно расчетам исследователей, во время миграции некоторые из этих тел (до 10% популяции) должны были пройти на небольшом расстоянии от газовых гигантов — настолько небольшом, что они бы подверглись воздействию приливных их сил.

Откуда у астероидов появились кольца?

У больших тел, недра которых были дифференцицированы (т.е. у них имеется скалистое ядро, окруженное ледяной мантией), такое сближение привело бы к тому, что гравитация гигантов сорвала бы с их поверхности часть ледяного вещества. Некоторое его количество конечно же было бы выкинуто в окружающее пространство, а некоторое осталась бы на орбите вокруг остатка тела, и образовало вокруг него кольца. Так что, если эта теория верна, у части других кентавров тоже должны отыскаться кольца.

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