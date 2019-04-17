Подбор секретаря с интимом

Руководство бизнесом требует много сил и времени, часто человек буквально живёт на своём посту. Поэтому ему важно организовать для себя буквально все удобства на рабочем месте. Наше кадровое агентство профессионально занимается услугой Агентство секретарь, с соблюдением конфиденциальности, а также интересов работодателя и исполнителя.

Наша кадровая политика довольно строга, мы проводим подробное тестирование соискательниц не только по возрасту и внешним данным. Учитываются интеллект, наличие хорошего образования и способность выполнять все обязанности помощника руководителя, хранить профессиональные тайны.

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