СЛИЗЬ ЭТО «ГИДРА» мясо по французски с грибами

ГРИБЫ ИЛИ ПЛЕСЕНЬ

Речь пойдет о плесени и грибе живущей у нас внутри, она взаимодействует с лимфой, а также астральными сущности которые из нас сосут энергию и управляют нашими желаниями и эмоциями получается мы по факту кормим не себя, а этот грибок который расплодился в нас, это как мясо по французски с грибами только мясом являемся мы. Болезни тоже получается от него, по факту это самое зло которое живет среди нас. В отдельной статье мы напишем как бороться с этим грибком, будут также статьи о питании, нацеленном на полное выздоровление, если не хотите быть

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