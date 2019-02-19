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Тайный замысел всемирный элиты сейчас раскрыт
19.02.2019 Важные, Что от нас скрывали
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Тайный план Мировой Элиты теперь раскрыт, это конечно верхушка айсберга планов мировой элиты, но важные моменты отраженны в этом видео если не хотите быть как шуба из стриженного бобра, с чипом в руке и клеймом на лбу, обезопасьте себя, посмотрите это видео и вам много станет ясно. Смотрите другие видео у нас на сайте про мировую элиту http://nlonews.ru
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