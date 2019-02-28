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Где находится северный магнитный полюс земли были катострофы

28.02.2019 ВажныеГипотезы   Нет комментариев





Таким был прошлый мир. Речь пойдет о том что было как принято считать не одна а 2 известных всемирных глобальных катастроф. Первая 17-18 век, была в результате падения на землю луны фата или останков ее, которые распались и превратились в ил в результате прохождения через земную атмосферу, всего была Фата, Леля, Месяц. Падение было в районе где северный полюс на карте мира и ударной волной снесло весь основной плодородный слой земли на южную часть страны. В результате сменились полюса земли и климат абсолютно поменялся, появились времена года, до этого климат на территории Тартарии был субтропическим. Второе 18-19 век, при падении кометы белая, это падение было также на севере но немного южнее, сопровождалось падением глины, которая также скрыла города и страны под своим весом. До происхождения катастроф жили 2 различные цивилизации из которых каждый раз оставались единицы, которые передавали знания. Где находится северный магнитный полюс земли там находилась гиперборея и атлантида, у них была одинаковая античная архитектура, некоторые здания сохранились и до наших дней.

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