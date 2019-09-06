ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Правовая помощь при взыскании долгов.

Наша фирма оказывает профессиональную помощь в делах по взысканию долгов. Народная мудрость гласит: «Занимая чужие деньги придется отдавать свои».

Мы профессионалы в своем деле, каждый работник нашего бюро обладает высокой компетентностью в решении даже самых сложных правовых ситуаций. Высококачественные юридические решения и необычный подход в достижении установленных целей гарантируют клиентам уверенность в завтрашнем дне.

Работаем «призванию».

Основные причины, по которым появляются непогашенные задолженности:

— Безграмотность людей в данном вопросе.

— Подписание документа без изучения условий и сроков.

— Бессмысленные покупки.

— «Форс-мажор».

Легитимное взимание долгов осуществляется не только банками и кредитными организациями. Физиологические лица также имеют возможность предоставлять определенную сумму денежных средств на основании договора или расписки. В случае не возврата денежных сумм в оговоренное время должником приходится прибегать к профессиональной помощи по взысканию долга с физического лица. Выбирайте опытных проверенных юристов, которые смогут оказать квалифицированную помощь.

Наши специалисты оказывают следующие услуги:

— Ведение дела в судах.

— Регулировка переговоров до судебного процесса.

— Сопровождаем исполнение.



— взыскание долгов в суде

Встречаются случаи, когда вопрос решается, не поступая в судебные инстанции. Такие споры дольше по времени и не всегда заканчиваются желаемым результатом. Если сумма задолженности большая, лучше не теряя времени принимать радикальные решения. По своему опыту можем сказать, что разбирательство через суд — это самый лучший способ вернуть свои деньги.

Согласно статистическим данным лишь 20% должников возвращают самостоятельно долг после решения суда. Благодаря работе приставов еще 30% делают это. И 50% должников отказываются от своих обязательств.

Так как большой процент должников отказывается выполнять приговор суда, самостоятельно возвращать долг, одним из длительных этапов становится принуждение физического лица к исполнению возложенного судом на него решения.

Единого способа взыскания долгов с физических лиц не существует, каждый случай рассматривается профессионалами индивидуально.

ООО «Быстрое взыскание долгов»

https://dolgov-vzyskanie.ru

+7(495)765-40-40

Москва, проспект Андропова, 18к6

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