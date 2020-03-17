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Аудиокнига Педрам Шоджай “Алхимия внутренняя ” Работа с Энергией.
17.03.2020 Важные, Книги и фильмы, Что от нас скрывали
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Прочтя эту книжку, вы обучитесь чувствовать и прочищать свое поле энергии, осознавать невидимый язык собственного тела и научится общаться с личным подсознанием. Всё это разрешит вам поставить сообщение с Источника энергией, которая постоянно бежит через вас. Вы сможете перевоплотить «свинец» собственной простой жизни в «сталь» и золото стать здоровей и радостнее, и приносить пользу разным людям и отечественной планете.
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