№9. Апокалипсис отменяется / Маска не спасет /США снимут карантин/ Гиперинфляция/ Комендантский час

Когда введут комендантский час и запрет на хождение по улице. Почему медицинская маска тебе не поможет, американцев скоро погонят на работу, какие сценарии гиперинфляции существуют и Возможен ли доллар по 100 ближайшее время. Почему ТАСС Путина Навальный облажался, наконец Кто главный выгодоприобретатель существующие проблемы и куда нас ведут Сегодня.

Вы узнаете это, также много другой Мега полезной информации в развлекательном образователь информационных событий за последнюю неделю школа институт готовит нас к жизни в мире которого не существует Если вы хотите быть готовы Когда высаживать подол Возможно это я просто ещё всю колонну не успел нехило автобус это против вируса Ага блять БТР спиздить по вирусу он ещё БТР блять Камазы ебанутся всю армию по ходу шоссе направление в сторону Москву едет очень большая колонна автобусов с эмблемой дети аккуратно окнах сидят солдаты буквально два дня назад по интернету в частности в Твиттере начал гулять фейковый приказ Шойгу о Комендантском часе дома и вам запрещено выходить на улицу выходить на улицу можно только в строго определенное время либо Если у вас есть какой-то соответствующий документ есть комендантский час это серьезное ограничение не подтвердилась более того некоторое время русском надзор по запросу прокуратуры обратился чтоб они убрали эту фейковую новость ни шагу ничего не подписывал и никакого Комендантского часа в ближайшие несколько дней быть не должно

но мы видим что идет интенсивное переброска Still Dre столицу его почему это делают потому что большие волнения они представляют опасность для властью именно столица именно в Москве поэтому Москва должна быть под тотальным контролем это не что-то необычное комендантский час использовался в очень многих государствах и сейчас используется достаточно успешно в частности в Китае комендантский час использовался то есть было ограничение на также комендантский час используется например в Италии где самая жесть комендантский час используются в Греции комендантский час много Где используется есть определенные этапы там чрезвычайная ситуация когда что-то более сложного положение и когда уже п**** приплыл то тогда водится камин Я считаю что для того чтобы бороться с пандами и Это хорошее решение то есть другие государства показывает что это хорошее решение и я думаю что руководство тоже это прекрасно понимаю да Потому что если сейчас предупредили о том что будет комендантский час в ближайшее время в Москве то может быть паника люди Ломоносов магазины сметать Ну знаете могут начаться какие-то волнения в городе Обычно когда случайные ситуации как правило в городах начинается не надо Поэтому чтобы не спровоцировать подобные ситуации готовятся к ним тихо Именно поэтому едут в автобусах закамуфлированный под гражданских он хорошо не могу до Москве Приват24 она маска Война войной а обед по расписанию несмотря на всю тоже есть который сейчас творится в мире есть люди которые пытаются на этом заработать и я думаю таких людей будет с каждым днём всё больше и больше потому что с работой не ищут любых возможности Где бы найти бабу летик Сегодня первый раз он пришёл от бомжей короче что не придумали они на помойках находят старые бэушный маски стирают их моют гладят сушит и продаю публичные доски объявления типа OLX например да поэтому ребята Если вы выбрасываете одноразовые маски решите их сжигаете Ну как-то портите чтобы потом нельзя было использовать Кто такой стандартный совет Я конечно понимаю что большинство это делать не будет даже если вы это сделаете большинство это не сделать поэтому более разумно будет не использовать маски купленные в каких-то досках объявлений и не известных личностей на которых нет никаких приятно что вы купите ночью тоже использованную маску это не только Слишком дорого это ещё может быть небезопасным для вашего здоровья второй бизнес-кейс пришёл из Екатеринбурга там местные барыги придумали Как продавать различную но различную атрибутику типа там хлопушки шарики которые особо у них не продавались они решили в качестве простуда медицинские маски ты покупаешь там хлопушку то вместе с хлопушкой Тебе бонусом идёт 5 масок естественно сейчас существует большой спрос дефицит на медицинские маски поэтому многие люди вынуждены покупать ненужным хлопушки чтобы у них были вот эти медицинские маски вот такой вот бизнес кейс крупные сети торговой тоже не Мне тоже как-то пытается использовать Вот эту вот по нику вот этот hyip вокруг коронавируса и сейчас что такая популярная тема развиваться как Апокалипсис тележка Апокалипсиса это такая Тележка в которых уже сложно такой базовый набор продуктов на случай Апокалипсиса Ну там гречка лежит там лежит соль там лежит туалетная бумага которая всем так не хватает тележка Апокалипсиса стоит до 100 недешево люди покупают Потому что люди в панике Они покупают всё а тут уже как бы всё на месте такая тележка вот в Ашане она стоит 3491 руб 31 КоАП и возможно кто-то из вас подумает вота фак Почему 31 копейка вообще какой в этом смысл 300 Почему не написать просто 3.500 руб до написано 3491 и 31 коп Дело в том что наш достаточно ограниченное и он обращает внимания У него есть память края что в начале что в конце то есть Обратите внимание Вот эти две дырки 31 они поставлены исключительно для того чтобы вам казалось что в целом сумма небольшая там стоит И единичка Ну и кажется мало способ манипулирования да традиционный способ вы знаете как 99 датасет это 90 день но сейчас нашим Мы живём в цифровой цивилизации и за мылилась уже это схемы поэтому мост на неё он уже адаптировался он замечает её сразу поэтому маркетологи придумать всякие новые фичи ну вот отвечает тележка Апокалипсис тебя купи туалетной бумаги сынок у тебя всё будет хорошо 3491 руб. 31 коп всего лишь 31 коп. в конце это твой мозг уже обманули всё это побежал за туалетной бумагой пришла из Нижнего Новгорода там фитнес-тренер которого зовут Артур судьи дотур Артур судим Выложил в Instagram фото полной клиентки в оскорбительной надписью он там написал что-то Она нас не сожрет Вот это узнать такой традиционный прикол у человека что то есть ну как например хорошее тело стройное тело А у другого кого-то нет порядок каких-то причин может быть у этого другого человека есть что-то другого очень ценное Но ведь нам всегда хочет что мы лучше чем остальные и мы находим по которому мы красавчики начинаем это выпячивать И когда у нас есть комплексы неполноценности мы-то выпячиваемый особенно старательно что это за женщина это женщина может быть там миллионер Что может быть она успешно учёный может быть у неё хорошая семья может быть и у неё может быть по 1000000 критериев которых она Мега классный мегакруто Она толстая А давайте еще посмеемся давайте это выложим Инстаграме фитнес-тренер думал Потому что сейчас клиентов будет становиться все меньше и меньше и меньше деньги вам будет находить всё сложнее и сложнее и сложнее из-за карантина Да из-за всех этих ограничений и в таких нужно быть наоборот лояльным аккуратным по отношению к своим клиентам они так как делают вот этот тренер люди до сих пор не совсем адекватно оценивают возможную опасность того чего происходит люди не совсем понимают как соблюдать Элементарные меры предосторожности я постоянно вижу такие ситуации когда Ну там например Вчера я видел сидит кассирша в продуктовом магазине Она в матке но неё маска сдвинута и она дышит в общем то что есть это маска что нет но какая-то такая формальная штука потом я видел ряд людей которые разве маску там уже 2 недели а нам для того чтобы заходить такие места куда запрещено заходить без маски то есть но это такое формальность Да ну типа на Для галочки это очень плохая ребят стратегия потому что проблем Во всём мире более чем был такой журналист в Иране который решил хайпануть на на теме коронавируса он всерьез не воспринимал коронавирус он кричал о том что это всё власти придумают для того чтобы Отвлечь внимание от каких-то других очень проблем и этот журналист он заболел коронавирусом и когда он заболел его звали твою журналиста хамет желали кашне это было в Иране он начал писать посты о том что типа там фигня пацаны Прорвемся это вообще всё и т.д. и т.п. Этот человек сейчас умер хайпанул на коронавирусе журналистское панно коронавирусе говорил что вот так мертвый в Иране неделю назад был флешмоб когда местные начали облизывать мечеть и религиозные там символы приходит в мечети начинают облизывать символику там забор и так далее показать что Бог их за того чтобы показать что вся эта информация по поводу коронавирус это всё выдуманное естественно понимаете что в Иране был очень большой всплеск заболеваний жалюзи полностью игнорировали Элементарные базовый Какие Евгения Лев Лещенко вернулся недавно из США и это забавная ситуация потому что он говорил о том что не надо нагнетать ребята всё хорошо Я только что с США Все рестораны все заведения полной никто не волнует что вы говорите что там в Америке Уберите там всё хорошо нет никакого коронавирус вообще всё это фигня он сейчас коронавирусом отделение всё вот вот вот пожалуйста это вы знаете как бы сгладил вот выглядит а именно таким образом потом люди недооценивают и из-за этого приходится ситуация в Великобритании Борис Джонсон выступила сказал что Ребята давайте сама изолироваться Давайте ограничивает социальные связи Таким образом мы сможем предотвратить потому что вы помните заболевания он не может жить вне биология То есть если мы остановим Социальные отношения Полностью мы можем очень быстро с этим справится для этого нужно чтобы все мы это сделали и вот Борис Джонсон он выступил в Великобритании сказал Ребята давайте все положили абсолютно смотреть Что творится метро в час пик такое впечатление что там вообще нет никакого коронавируса и всем абсолютно всё по барабану толпы людей они ездят в вагонах они перемещаются в подземке безусловно пока симптоматика открыто это перемешивается Передается от 1 человека к другому и ситуация с каждым разом всё ухудшается США ситуация очень тяжёлая в США особенно в нью-йорке вообще Америка это сейчас третье место по количеству в мире это Неудивительно потому что Америка это эмигрантская страна что касается нью-йорка там были вынуждены вынужден ввести технику в город да начали этого сюжета видели чтобы ты уже там на Москву идут Так вот что вас не удивляло техника военная уже была введена в нью-йорк в некоторых городах начинается уже мародёрство например в США в городе штат Калифорния определить мародеры преступники Ну Пользуясь тем что очень мало В связи с карантином и просто выгребают магазин илон Маск пожертвовал деньги на покупку 1.200 аппарат для искусственного вентилирования легких так это самая большая проблема люди заболевают у них восстанавливаются легкие их нужно вентилировать соответственно чем больше таких аппаратов тем меньше смертность в регионе дагот илон Маск Пользуясь тем что у него он миллионер у него есть деньги Он пожертвовал 1255 соответствующих я лос-анджелеса за выход из карантина год колонии и это достаточно ещё лайтовая версия речь идёт о таком государстве как Иордания выглядит всё Мрачно представьте себе город в котором весь день гудит сирена и в котором людям запрещено выходить из своих домов и квартир комендантский час если человек выходит ещё разрешение в неположенное время того привлекают к уголовной ответственности и дают год колонии год колонии за то что ты вышел из своей квартиры возможно вам кажется блин ну это какой-то там восток это дело тонкое там у них свои какие-то приколы непонятные Дело в том что подобная ситуация на происходит по всему миру и не только на Ближнем Востоке проходит вазе это происходит в Европе и в Азии например Вилли карантин в Индии а 1.3 млрд х 1 млрд 300 млн человек и вы представьте вот эту вот толпу и когда карантине ли то есть они должны сидеть они им запрещено нарушать режим естественно него постоянно нарушают Но потому что индусы Их много и вообще бельчат и бьют палкой также карантин был введён например в Бельгии Ну это разве это Европейское Государство и он достаточно жесткий за нарушение карантина за выход в неположенное время и место можно получить лет лишения свободы и штраф 4000 евро Пусть очень жёстко во Франции действует соответствующей нормы которые Запрещают людям выходить на улицу там видно военная техника в город и у них ситуация тяжёлая в карантин то есть 40 дней когда корабль приплывает там какой-то привёз какую-то гадость этот корабль ставили во вторник на 40 дней чтобы убедиться что они там ничем не больны Это старая тема она ей Много веков так вот в Европе много где это сейчас используется предков и сидят дома сидят дома у многих там начинает Кукушка течь и доходит до того что полиция во многих европейских государствах она пытается как-то людей поддержать они тупо ходят по улице включают мигалки на машинах нам Как пить какие-то песни начинают там какие-то постановки для людей диаметры для того чтобы как-то поддержать людей чтобы не было очень мрачно Чтобы показать что смотрите всё хорошо мы пройдём эту ситуацию нормально Ну например есть видос замечательный из графства андорры Где полиция включила маячки станцевала какой-то прикольный танец и естественно тем самым подбодрила жителей проблема Какая основная что когда люди сидят по домам Они не работают и когда они работали не получают деньги проблема даже не в том что тяжело вы сидите дома там покупать продукты Нет проблема в том что день Я ходил в аптеку несколько дней окружающий на равнине мог купить маски да и это Забавно Потому что ты идёшь в какие-то места публичные и тебе там во многих местах вот уже не пускает не пускайте Ну так положите тогда Дайте матки Если вы не пускают сегодня в аптеку Я хочу что-то купить там но я не пускайте Ам Няма скинет то что я не знаю где купить ты её нигде нет ну так если вы меня ограничиваете Ну тогда я тебе возможно взять потому что получается ну какая-то такая ну как обычно в общем получается Очень странное кино получается и я хочу чтобы вы понимали Как работает матка она не работает маска вас не спасет Если вы думаете что вы одели маску и вы себя защитили вот этого вредного агрессивного окружающего пространства ты вы очень сильно ошибаетесь она не защищает То есть если там какие-то Да какие-то бациллы плавают вы их вдохните не Как ваша Маскавас не защитит от того что происходит вокруг Спрашивается А зачем же тогда ну рекомендует их носить их нужно носить не для себя а для других людей вот просто поймите это вы носите маску не для себя выносить других людей для стариков для людей со слабым иммунитетом для бальных для детей для того что сумма этих окружают выносите маску Может вы здоровы буйвол Да вы себя классно чувств Возможно вы это делаете не специально броненосец или там хорошо я мои резки это моё здоровье Я вами не рискуя искусственно здоровьем всё наоборот Когда вы так делаете вы рискуете не с собой вы рискуете людьми которые вокруг вас потому что если вы здоровый буйвол у вас хороший хороший иммунитет бы там почувствовать какое-то лёгкое Пёрышко легкий кашель лёгкий насморк и вы пройдёте это заболевание для вас будет вообще океюшки а люди у которых слабый иммунитет они подхватят Вы можете вообще бессимптомно пройти Ну там слабость была какая-то не и прошло ваш иммунитет сильный он справился а люди вокруг вас подхватит и передадут другим То есть когда вы в маске вы тем самым ограничивайте твоё дыхание ограничивать распространение от себя на других поэтому когда я думал вот когда есть возможность лучше маску дать кому-то другому то есть если у вас есть возможность поделиться с людьми это хорошая мысль потому что это нужно не для вас бак на ткани спасет не нужно быть купить себе там побольше этих масок чтобы себя защищать этого это так не работает это работает когда все вместе это работает когда все в масках это работает когда я одеваю маску думай ни о себе подумай вокруг меня то есть более разумно будет маской делиться Да вот он вы пришли в какую-то компанию у вас там есть там 5-10 масакова людей нету раздайте маски этого защитит если кто-то из них болен этого защитит Ну вот такая вот это важный момент который большинство людей не понимает Я смотрю вокруг очень много желобов которые там покупали эти маски и там на себя там по чуть ли там не по 2 штуки И думают что спасёт Нет это тебя не спасет тебя спасет если ты эту маску наденешь на всех людей которые тебя окружают То есть вместе пока мы всем остальным раздаём когда все мы будем ходить в маске то тогда да А ещё заходить не будем осям дома и помыть у нас культура у нас культура специфическая и если говорить про различные вот медицинский атрибуты если говорить про карантин и то конечно мы непослушные и у нас нету соответствующей модели поведения правильно вот у кита китайцы для них вообще им сказали они ходят все в масках они делят Томас очками они там костюмы высокая защиты используют и их не парь Кто там всё про них подумает А у нас вот я на днях смотрел было заседание Российской Федерации туда пришёл Игорь Шувалов пришёл в маске а все остальные слуги народа сидели без маски и как вы думаете чем эта история закончилась Игорю шувалову пришлось снять маску Потому что его затролили его затролили как идиота типа что ты в маске Ну Ему было неудобно потому что с него вот всё это все эти услуги они с ним там сидели и ржали типа ты дурак а почему он дурак же вы без масок он в маске пришёл он дурак он надел маску если у него недобор какой-то заболевание и он не даст Это заболевание это на вас Ну никто же про это не знает никто про это не думает Короче чувак а завтра ли ему стало неудобно Он снял маску Вот это наша система здравоохранения Вот это наша философия Вот это наши отношения обстоятельствам Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса очень скоро намного раньше чем через три или четыре месяца Это от слова дональда трампа этого он добавил по сути мы говорим об открытии нашей страны потому что мы практически остановились в экономическом плане чтобы избавиться от этого неведомого врага также он выразил надежду что закрытые предприятия возобновят свою работу 12 апреля Ты совсем чуть-чуть вы Спросите что что вообще происходит Как же так то есть там там 52000 заражённых 152000 но там какая-то сумасшедшая 52000 случаев заражения коронавирусом умерло 677 человек то несколько дней назад частное Почему эмигрантская страна да потому Вот нью-йорк это я тебя куча людей прилетает там вам и китайцев очень много японцев там и русских хватает размножается естественно не остановились почему сейчас Трамп говорит о том что карантина не будут снимать Но потому что Здравствуй папа Новый год Потому что у людей нет денег Но они этот ладно это не проблема Вы знаете что они приняли решение конгресс принял решение американцам будут раздавать деньги то есть американцам раздают если я не ошибаюсь 1300 долларов в руки всем если у тебя если у тебя доход меньше 70 5000 долларов в год То тебе раздают Вот тебе 1000 1300 и по-моему если есть дети по-моему по 500 долларов на ребенка что такое Ну в общем раздают деньги кредитуют бизнес они пытаются реанимировать естественно экономика чуть попозже поговорим но смысл в том что вы не можете реанимировать промышленности экономику если у вас люди сидят дома если рабочий сидят дома если все предприятия фирмы остановились Сферы услуг не работает а что это значит но это значит что самая сильная экономика в мире она сильнее всех эстрада кому они сейчас хотят снимать карантин Я думаю что-то похожее мы сейчас там повоюем Паску Лем но в конце концов я думаю во всём мире будут вынуждены делать нечто похожее Почему мидии закончится жрать нечего тут пожрать ничего вот вот сидит человек в месяц Представьте у многих людей и сбережения там 100 200 долларов там 1000 долларов это вообще хорошо вот человек посидел несколько каталог арендует квартиру у кого-то Но это ужас А если а если это бизнес бизнес человек соответственно арендует помещение для бизнеса То есть он ничего не зарабатывает чаще всего приходится соответственно ему такую пальто совершенно не нужно будет банкротится будет закрываться экономика будет сужаться потому что такой человек не сможет платить налоги поступления денег в бюджет будет меньше он будет проблем будет ещё больше поэтому я думаю в конечном счете так или иначе вот эта ситуация нас сначала Да мы сделаем мы придём к тому что ведём комендантский час мы идём к тому что мы сделаем тотальный карантин Я думаю всё это будет посидим вместе с 23 мы там архиереем и придумаем там какие-то сказочки что ситуация там стало лучше мягче Ну что там и придумай политики всегда придумают какие-то сказочки и они это отпустят Не потому что стих а потому что вариантов нет пресс Центральный банк Соединенных Штатов может напечатать теперь любое количество денег раньше речь шла о том что перед может напечатать там полтора триллиона это в частями там там 800 млн это там 300 млн то там сейчас опустили до минимума учетную ставку начали выдавать деньги экономика не стало оживать так интенсивный Хорошо как хотелось бы И что в такой ситуации можно делать надо деньги раздавать Почему вы скажете тоже будет инфляция инфляция будет но дефляция это ещё гораздо более херовая вещем инфляция потому что дефляция это значит остановка производства остановка поступление бюджет то есть этаж вещи Они между собой связаны Вы когда зарабатываете больше Вы потребляете больше Вы когда что-то производите вам нужно нанимать больше людей занятость растёт вы платите деньги с зарплаты употребление растет растет потребление есть смысл дальше развиваться бизнесу это бесконечный цикл и вот сейчас на этот цикл обрубили единственный способ который они видят и я не вижу других честно говоря вас туда деньги удивительно то что они сейчас заявили о том что мы увеличим там денежную массу в 2 раза в три они говорят Во сколько надо столько валим то есть они сказали что мы напечатаем столько сколько будем печатать печатать и печатать я не верю что это очень хорошая стратегия потому что я знаю что в двадцатых годах примерно тоже делали в Германии после Первой мировой войны и они дошли до ужасных вещей потому что в Германии люди утром получали зарплату и убежали покупать хлеб Потому что если его не купить только обеду уже всё инфляция жрала эти деньги то есть в Германии была ужасная гиперинфляция это что люди были готовы на всё то есть социальное напряжение было такое большое столько было самоубийств что люди были готовы на любого человека на любого диктатора кого угодно кто-нибудь кто нас спасет и закончилась эта история не очень хорошо пришли на тесты и всё было у них там в течение 10 лет казалась очень здорово нормально а потом было всё очень очень очень плохо то есть для того чтобы заработала система недостаточно просто вливать деньги нужны другие стимулирующие действия правительства нужно вливать в определенной отрасли нужно стимулировать нужно чтобы экономика оздоравливать они просто чтобы не брали деньги и всё проект говорит что ребята мы будем плевать сколько хотим сразу на что мы должны обратить внимание Мы должны обратить внимание что покупательная способность доллара будет падать потому что ну если вот как в тридцатых годах или как вот 2008 год напечатали в 4 раза больше денег чем было до этого естественно в 4 раза обесценился доллар сейчас будет тоже самое покупательская способность доллара будет обесцениваться анализ причин почему я вам говорю купить Bitcoin может быть это херова идея но Bitcoin дефляционный инфляционный причём инфекционный и сейчас она будет инфляция тебе просто у вас кто-то сейчас мне скажи. типа Почему тогда ты говоришь покупать доллары доллары Это плохое решение но гривна рубль российский это то есть это-то решение которое лучшее из того что есть к сожалению короче ФРС начинает печатать деньги в немыслимое количество Сколько надо столько они напечатают и какие сценарии я вижу три основных сценариев сценарий первый это то что сейчас Ну типа у нас обвалились котировки там на 30% на 40% это сейчас это как сейчас а потом мы в левом в левом в левом бабла и у нас потихонечку потихонечку ожила и пошло эта ситуация возможна это возможно я не знаю как будет Вот мне и не спрашивайте Данчик Ты же предсказал это при Скажи что будет дальше я не знаю такая ситуация возможна то есть в 2008 году начали выдавать деньги рабочий залили мы там пару лет где-то так там на одной ноге попрыгали Но мы дожили вот если будет такая ситуация это вообще Вот такая это это очень классно Я думаю что скорее всего так не будет 2 ситуация это если у нас обваливается а где тогда до 60 до 50% то есть мы входим в такую как конкретно уже рецессию которая может затянуться там три четыре пять лет до наконец третья ситуация это если мы обваливаем ся акции если фондовые рынки называется процесс это Здравствуй папа Новый год это великая депрессия США 30 годов Вот она очень похожа развивалась то есть там был Всё началось с того что там был кризис чёрный вторник это в 29 году было когда всё рухнуло а потом в течение нескольких лет нарастала депрессия Пика её был на 30 третий год только через 3-4 года был пик проблем И я очень бы хотел чтобы у нас не было так но как я вам сказал ещё в прошлом году всё похоже что будет именно так для того чтобы не просто волосы самые сходим и самого худшего варианта сходим что будет так а если будет так Ну я говорил что делать Посмотрите мой сюжет никто точно не знает Вот вот что будет будет сценарий потому что экономика она тоже развивается инструменты экономического управления не тоже эволюционирует У нас сейчас есть больше понимания Почему мы сейчас очень хорошо понимаю что нам нужно стимулировать спрос и Патрик мировой чтобы у нас росла экономика просто давать деньги стимулировать спрос и потребление тогда всё будет расти когда у людей есть деньги они могут потреблять они будут что-то покупать то что они покупают это это нужно будет производить это производство на рабочие места то есть мы уже лучше разбираемся в вопросах чем 100 лет назад или тем более 200 лет назад мы развиваемся может быть дай Бог эти знания нам поможет помогут из этого достаточно это позитивный сценарий Но если это не произойдет депрессия и соответственно что мы упали будет отскок я вам неделю назад сказал сказал что у нас была на неделю у нас была сколько на 10% все уже там всё пошёл рост Посмотрите сюжет ещё раз какой рост у нас всё закрыто Мы в карантине находимся бизнесы потеряли по 30% по 40% просто начнут увольнение начнутся Сейчас начнётся самое ж*** Какой экономический рост я не верю в теорию заговора поэтому когда вот это там американца Это китаец слушать и те страны мира страдают все нас мир разделен на две части страны условно говоря поэтому для того чтобы сделать какую-то одну какую-то одну фичу это нужно чтобы было над Правительство это нужно чтобы вот если бы у нас было одно государство на планете Да но вы там могло что угодно придумывать и манипулировать как угодно но у нас 200 стран мы эти 200 друг с другом договориться даже вопрос они постоянно друг с другом воюет и вы хотите себя убедить в том что они договорились и создали какую-то фигню в их общих интересов нету общих интересов и 200 стран на планете поэтому Теория заговора невозможно в том виде как её чаще всего рисуют но если говорить о последствиях того что сейчас происходит Ну типа в этом и всё такое прочее к кому выгодно ситуация становится понятно уже когда ситуация прошла когда к ней адаптировались и так далее но я думаю что Где мы сейчас находимся нас ведёт к цифровой цивилизации и там где мы сейчас находимся нас ведёт к цифровым деньга Bitcoin будут использовать как как валют Нет конечно Что это значит что лет через 5-10 быть там и через год-два мы придём к тому что будет цифровой доллар будет цифровая йена будет цифровой рубль этом крипторубль криптодоллар это всё должно быть Можно нам нужна определенная перезагрузка Мы видим что сейчас начинаются серьезные экономические проблемы ставка опущена v0 сумасшедший вливание денег если это Не сработает а проблемы долги они накапливались в туалет поэтому я не уверен что сработает что нам нужна какая-то перезагрузка загрузка ноутбука на мой взгляд хороший перезагрузка является переход в оцифрованный доллар ну или что-то или там может быть надо валюта какой-то может быть не доллар Может быть какие-то там права заимствования Крипто не знаю но смысл в том что бумаги не будет всё будет оцифровано мы уйдем из одной системы в другую Ну и собственно говоря всех кредиторов и должников в Старой системе мы оставляем В каком перезагружается если это не сделаешь то кредиторы старые долги и дальше в ней варимся и что проблемы будут только нарастать но сейчас может быть Ход конём Всё мы новый Мы наш мы классный мир построим старый мир плохое там эти фиатные деньги бумажные это всё детский сад вот сейчас и это не просто мысли какого-то сумасшедшего Денчика Дело в том что конгресс США сейчас осуждает цифровой доллар США цифровой доллар США и таких разговоров очень много это ведёт именно к тому что я вам сказал поэтому все вот эти вот идеи Павлодар запуска грамма криптовалюта телеграма да не дадут Именно поэтому Facebook хотели запустить либру эту свою им тоже не дадут Почему А вы что вы частной компании кому дадут дяде Сэму дадут для того чтобы ты печатал деньги у тебя должны быть ресурсы чтобы защитить своё решение Будет отдавать свое потребление кто тебе будет отдавать своих для государства граждане условно говоря клиенты да это и есть потребление или ты власть в них есть потребление там целое Государство и вот они берут И отдают это всё какому-то цукербергу или каком-нибудь более Дурова который даже не американец как дойти до него дотянуться как ему голову свернуть поэтому не дадут И я не знаю как там что будет по поводу грамма Окружной суд нью-йорка постановление против криптовалюты Gram Павла Дурова там Какая история была начали продавать свои токены Gram Это было по-моему года два назад и у них участвовало много инвесторов много инвесторов из России и Соединенных Штатов тоже них было много инвесторов по-моему там 73 человека там большими пакетами покупали Там обычное лицо купить не могло идти токены могли купить только серьёзные венчурные фонды 53 человека не купили на 1 1.7 млрд долларах США то есть огромная сумма денег и дальше начинается очень интересная тема Дело в том что есть такое понятие как ценная бумага акция а есть такое понятие Как как token разница в чём Разница в том что ценная бумага акция она может передаваться на вторичном рынке если ты собираешься выпускать свою ценную бумагу в которой является частью твоей компании как ты и перепродавать волчок Я купила потом может кому-то ещё перепродать Ну как у нас лохов разводи Лида в интернете купи Talking Tom только сейчас сайты вот эти все фейковые естественно это технически невозможно объясняю Почему невозможно Потому что если бы это было возможно то Павла Дурова интенсивно наклонять потому что это все признаки акции ценные бумаги то есть она на рынке есть она передаётся Ну а что это если это не Оксана ты можешь называть этот Platinum граммам фиговым как угодно но он имеет все признаки ценной бумаги акции А если так наши клиенты в Америке покупают наши хомячки и покупают потребителей твои ценные бумаги значит ты должен подчиняться комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки ты подчиняешься Нет ты сдал Нет ты регулируется нами нет продаёшь нашим клиентам ценные бумаги пройденных Штатах иди-ка ты сюда Ну вот такая вот ситуация сейчас происходит решите снаряжение на стороне комиссии по ценным бумагам и биржам они обратились в суд Они сказали что Павел Дуров неправ выступил на их стороне и теперь в сети ужинать и в пользу дяди Сэма отобранный Уж не знаю как там Дуров распыляется своими инвесторами инвестора американские не выложили теперь получается Они хотели бы получить а спасибо все свободны В общем всё это говорит что Монополию на производство денег государство очень любит кому-то отдавать очень любит всё что связано имущественными правами всё что связано с баблом государства держит очень очень очень плотно вот им президенту и его кругу оффшор надо олигархического вот это вот Круга для того чтобы и дальше издеваться над страной над простым народом выкачивает денежные средства нужно внести эту самую поправку для народа для того чтобы люди побежали на участке и одобрили это Неужели было сложно взять и одобрить например поправку КПРФ о снижении пенсионного возраста чтобы доходы от продажи недр Да там нефтегаза распределялись между людьми о том чтобы у правительства у сенаторов и депутатов которые нас с вами с экранов телевизора учат родину любить до патриотизм имитируют границы недвижимость виллы замки у них там жёны дети Они своё будущее связывают с другими странами А здесь нас с вами чему-то учат ещё для нас с вами законы принимают и вместо того чтобы для людей сделать что Спеман очки Да какие-то вот свет в окошке до предоставить чтобы люди побежали Да неужели мы с вами не пошли если мы сейчас увидели там поправку о снижении пенсионного возраста Да конечно мы все пошли вы наверное в курсе всей этой ситуации Что следующее по Конституции президент не может больше 2 сроков да то есть определённые ограничения для того чтобы контролировать власть для того чтобы власть не консервировать в руках одного человека. Одного человека закон государства перестаёт работать сейчас была введена Ключевая поправка в Конституцию Российской Федерации в соответствии с которой один человек действующий президент мало того что он уже четвёртый Там срок а может пойти на 5 Tassimo обнулили Конституцию обновление поправку благодаря как же ты дальше это принципиальная поправка это принципиальный момент ограничивающий власть разделяющий власть Это теперь будет изменено но это сделать для того чтобы очень Бомбила на этот счёт то очень легко не надо им говорить о том что так ребята мы сейчас тут прям вот поправочка там всегда буду сидеть Прошу вас будет этого бомбить А как же нам сделать А давайте мы примем пакет на очень много различных поправок ни о чём философских поправок Да там за всё хорошее против всего плохого за семью за образование на индексацию пенсии для маскировки Ну вот Конституция которая должна будет Это новая там вот сейчас очень много рекламных постеров социальной рекламы по городу висит тут вам защитим память предков хочешь защитить память предков Семейные ценности что ты против гомосеков что ли нам кстати Безруков он же сказал что если нет Эти поправки то вместо парада Победы будут гей парады на Красной площади Поэтому ты хочешь гей парады на Красной площади сынок поэтому защитим Семейные ценности защитим животных Но это вообще-то есть особенности развития Ты что ты против стабильности развития Если ты не против стабильности развития голосуй значит сохраним культуру язык ежегодную индексацию пенсий Ну философия то есть индексация пенсий есть для этого не надо менять Конституцию стабильности развития то что заправка такая А раньше что у нас было деградация опущения но защитим животных раньше мы на планете что вообще это такое Ну то есть декларативная для того чтобы спрятать самое главное и Самое печальное что это она будет преподносится пакет на То есть Вам не будет там по пункту Вот вы за защиту предков до возобновление сроков президента нет вам возьмут труд в одну кучку и одним крестиком Вы должны сказать вы за или вы против но это манипуляция это это способ получить то что нужно для того чтобы у хомячков очень сильно не бомбило как ты против защиты семейных ты против памяти предков Ну такое вот и это работает и безусловный принято потому что большинство людей они либо в этом вообще не разбираются либо не хотят разбираться либо есть соответствующие люди которые очень убедительно них они внушают что вот это вот в своих интересах сравнений эпитетов образов Нет не отдам языки мира иностранный язык чувствую Вы почему не кажется так важно поправка Конституции Российской Федерации о защите и сохранении русского языка это ну это сильно Вот Безруков но он сильный он Он сильный актёр вообще сильнейший у него Вот так и себя эмоций умеет прямо закрутить выдавить Я всегда смотрел поняла что Но это талант безусловного человека но он использует этот план для чего для манипулирования понравилось как Безрукова ответил я Соболев язык это общение и взаимопонимание рыбы это же кролики по душе без хвостика без шерсти У меня тоже есть не читаю я мечтаю стреляет лазером из глаз деревья используя только на забрался наверх Отпусти купол ещё мечтает проститутка Вот почему так важны поплавки и проституция Ну вот как-то так вообще люди разделились известные люди известные актёры они разделились на два лагеря есть люди которые поддерживают и у них есть вполне свой резон это делать И я даже думаю что чаще всего они это делать Не потому что им тупо там должность Я думаю всё хитрее происходит вот человек Допустим Орлёнок фильмах он снимает в определённых режиссеров А эти фильм эти режиссеры они кормятся с определенной государственных фондов Ну и как бы ты уже как бы вынужден базар скажем так ты уже вынудили вот если ты хочешь сниматься этого режиссера А этот режиссер кормится фонде государственного или полу государственного или каким-то чуваком который аффилирован все всё понимаю и соответственно Если ты будешь не особо громко родину любить но ты не получишь эту роль не получил контракт не получишь деньги будешь сосать вот и всё И ты может быть даже сознательно это не обдумывая при тебе удобнее так и поэтому уже слеза у себя глаза в дымке и ты там за Родину за предков за язык там за всё хорошее против всего плохого как ты против развития этаже для развития Вот был Был пенсионный возраст его увеличили Скажите Всё мы сейчас принимаю что пенсионный возраст был возвращаем Зато обновляем как был раньше и люди побегут голосовать за такую Конституцию до люди будут зубами рвать тех кто будет голосовать против Ты что хочешь чтобы пенсионный возраст они это сделать но мы-то не дают им дают что интернет философию защитим Семейные ценности животных стабильности развития за всё хорошее против всего плохого Тульский футбольный клуб Арсенал оштрафовали за баннер болельщиков про терешкову но Валя ты просто космос Валентина Терешкова первая женщина космонавт это та женщина которая там в последнее в последний день голосования уже когда никто не думал не гадал там в середине дня она предложила обнулить сроки действующего баннеры тоже вывесили активисты про кремлевского найти то есть это не был сарказм они Они хотели показать что вместе мы сила то есть когда они писали Валя ты просто космос не был сарказм это было объединение типа Валя ты мало ты просто ответь ты вот так вот ты сделала Просто хочу Вика вот что они хотели сказать это это было Похвала они действительно восхищаются этой женщины дикая ситуация с детьми когда взять детей W даже понимать это аморально в первую очередь теперь рассчитываю Википедию про которую мы только что говорили в безопасности сухой лёд особенно активно при контакте с водой разгорается значит им количества углекислого газа который может представлять смертельно опасных закрытых помещениях А как вы читали что это отсутствие мозга беспечность Скажите я вот переверзева это ваша настоящая фамилия потому что перверсии это извращение но переводится у меня создалось полное впечатление что девочки то сюда пришли спровоцировать для того чтобы на Чёрное на белая чёрная а также Хай побольше Что такое B2 витамины Какие я сейчас не вспомню То есть вы блогер который нам рассказывают лекарство этого не знаете правильно вопрос плотности это отрицательное концентрация водородов вопрос Что такое анксиолитики препараты которые устраняют возбуждение это близко Как вы вообще можете людям что-то советовать не зная элементарных вещей Что такое диффузия Биохимик Что такое валентность вы будучи специалистом в кавычках показывать людям что делать А что Катерина Диденко это та самая девочка с ледяной вечеринки кто не понял но это те которые взяли сухой лёд на вечеринку и потом муж у неё умер очень печально но Катерина Диденко Анна сложном пути как она страдает увеличилось количество подписчиков у неё там выросла там несколько раз цена рекламного поста И она начала ходить по телевизионным проектом и рассказывать вот про всю эту печальную историю и я всё думал когда уже берегов вообще никаких нет hyip и всё когда её пригласили на вот это вот шоу которое вы только что сейчас смотрели отрывки естественно Ну на любом телевизионном канале такие хорошие качественные трупоеды Да потому что эта тема хайповая но никому интересно если пригласить Диденко и там посочувствовать Да там сказать Вот как как же так это всё плохо но это же очевидно да для того чтобы были рейтинги нужно херачить ну ты понимаешь да то есть нужно унижать оскорблять делать больно и тогда мы зрители будем смотреть это это к тебе надо приносит рейтинги и почему оно прошло пошла на этот Полиграф Я не знаю То есть она пошла ну как я знаю почему так понятно что hyip но это немножко такая уже трошева история тем более ей сказали Как будет называться шоу ямы Диденко Ну и что а может быть что-то хорошее ямы Диденко ты на полиграфе там будет сидеть куча людей которые будут они что тебе по головке погладят но её даже это не остановило она пошла и естественно получила очень много Нягань чуть ли не нервный срыв естественно когда чувак с ней договаривалась об этом шоу конечно для того чтобы она пошла ей нужно было рассказывать вот этот бред по поводу того что мы на твоей стороне мы тебя естественно человек обманывал ей который вот ей писал ему было Какая Главная задача Нужно было её подсознанию кормить какую-то Легенду для того чтобы она в него хватило чтобы ей было проще пойти за правдой Ну короче общей общей идеи Какая Ну вообще я что берега потеряны у человека умер муж пофиг чтобы умер муж в сторис и реклама сюжет на телевидении Катерина следующий проект на которые вы должны пойти это да Так вы сможете Ну как-то лаконично закончить эту историю так сказать от смерти к жизни всё же должно возобновляться telegram10 к контактам написано Дима Но вы всё поняли да то есть это пресс-секретарь Путина Песков Он хотел чтобы у них был прикольный cantik То есть Путин поехал вот эту больницу в этом костюме защиты по-деловому получила когда потому что Навальный кричал о том что Путин там улетел куда-то там с Москвы его в Москве нет вот какой плохой Путина улетела там куда-то значит Путин прилетел Как стать вдовой получил В общем там у них своя кухня смысл В чём тоже нужен какой-то контент Такой правдоподобный типа а его типа там из персонала снимают на телефон но в реальности это нафиг никому не надо поэтому такую ситуацию нужно создать и Песков создают такую ситуацию То есть он взял телефон и он говорит там Возьмите телефон значит снимите в телеграме домашний момент официально в России запрещен запрещён Telegram причём и скинуть по телеграму должны Путина в Кремль это вообще ну короче через Telegram говорит там есть Дима говорит Дима только один контакт Дима себе потом уничтожите телефон потом уничтожить и говорит Песков человеку Ну и мы в это смешно В каком плане мы потому что один сплошной всегда там действительно хорошая больница действительно всё классно но что-то что-то показывать ему Покажите остальные больнице Покажите допустим больницу Боткина до в санкт-петербурге откуда президент рода Он покажет больницы Боткина Боткина это известная больница как одна из самых известных в больнице наверное в Росси что-то вы Боткина не показывайте конечно показали одну Мега классную которой всё хорошо там прошли РВП фейковая всё фейкового и люди которые живут там в Питере люди которые живут в замке видят вот этот бесконечный фейк вот эти вот плакаты о строительстве инфекционной больницы новая да где там похоронен вирус вместе с короной ты ты должен ты нужен это всё в таком Советском стиле ребята она не работает сейчас в обществе есть Интернет то же самое люди всё увидят всё знают она так не работает Вы можете там снять попросить вы попросили сняли она видите сразу в интернете оказалась с этого смеются и так будет покажи действие пока вы будете ненастоящий будете манипулировать обманывать пытаться создать мнение раньше когда были централизованные каналы это было возможно сейчас это невозможно каждый человек телевизионный канал вот он что-то там стоял заснял он слил все увидели у нас новый мир новая цивилизация всё меняется общество становится более открытым более децентрализованной но застряли там очень забавная ситуация этот после того как естественно Путин туда сходил реакции у кого наступает реакция наступает конечно же у Навального и Навального нужно что-то покритиковать и даже в той ситуации когда вроде бы как бы критиковать особо ничего начал критиковать Путина за то что этот костюм в стиле Хайзенберг у него дорогой 35.000. Ваня сказал что костюм стоит 35.000 России Хотя в реальности этот костюм стоит пару 1000руб то всего можно купить за пару тысяч Но это же будет неинтересно А вот если мы скажем что даже его как у олигарха то типа народный Гнев он должен проснуться но к сожалению Алексей от Ани так-то есть костюм стоит пару тысяч никаких не 35 овального ну мне нравится мне нравится сюжеты Навального про коррупцию когда они когда вот я просто помню тоже просто Медведева фактически то что сейчас выбрали Медведева это реально вот заслуга Навального потому что уничтожен его имидж восприятия полностью вот такой я люблю но когда начинает притягивать за уши такое я я не особо люблю но например Недавно была новость по поводу а заморозки на ипотеку кредиты да то есть люди не могут выплачивать среди коронавирусом люди не могут выплачивать потому что они не работают и разрешили взять паузу и это надо было обязательно делать потому что в Украине тоже Национальный банк Украины тоже сдал соответствующее распоряжение Что людям дают паузу можно не платить и если бы в России не было бы это сделано но вы понимаете то есть тема для спекулянты Прости тоже это сделали и вместо того чтобы порадоваться Это правильное решение люди не могут платить им тяжело платить им надо хоть помочь Это правильное решение Навальный начинает это критиковать В каком плане люди для того чтобы не платить по ипотечным кредитам они будут заряжаться коронавирусом Ну это к чему всё к тому что Кремль снова плохой потому что он дал людям возможность не платить заставляет платить плохой дал возможность не платить тоже плохой Алексей Ну как-то ну берега теряются прошлом выпуске я вам показывал замечательный отрывок из интервью Путина который был снят для ПАЗ с журналистом Андреем блондинка 20 вопросов Владимиру Путину я это интервью аромат мне очень понравился формат другое дело что Бог ему совершенно не готов совершенно не готов и я вам сказал Почему мы рассматривали ситуацию по поводу ему задавали острый вопрос там считаете ли вы себя царем а он там начал что там мямлить по поводу того что там он не царь потому что нету шапки он в зеркало не смотрится с Что такое дальше начинается интересный момент а многие люди Мне начали писать что не понимаешь Данчик на самом деле стратегия хитрая стратегия если бы он сказал правильно вот как ты по поводу разделения властей поэтому он не Монарх не поняли А когда он сказал по-простому о том что он там без шапки там с высоко не смотрит то типа людям было это понятно удивительно что есть люди среди нас которые Какую бы вот чтобы ситуация для то есть ну что ты не подготовился человек поплыл человек плохо выглядел Да это его косяк Они горят это не косяк любовь права любую проблему и начинают трактовать как какой-то достижение экономика в очень сильном коматозе принимаешь течен красавчик это всё было продумано чтобы американцев тук-тук-тук потом тут Путин выглядел очень плохо статусы для восприятия это было неправильно ты не понимаешь это наоборот правильно люди такое пони не понимаю почему остановили пока Стас Останови показ этого сериала с Путиным Почему Потому что Кремль попросил остановить показ это путь почему Путин недоволен этим интервью Ему не понравилось как он держался он понял что он выглядел не очень он бы понял что он выглядел слабый Он попросил показ это уж Если вы там не верите мне то поверьте своему президенту Грета тунберг Грета тунберг решила уйти сама изоляцию сама изолировали связи с симптомами коронавируса если вы не знаете кто такая Грета тунберг это экологическая активистка назвать экологической Каспийска То есть она всегда топила за окружающую среду против загрязнений и Швеция это стало таким очень модным трендом а потом она стала популярна во всем мире Ну например там Арнольд по-моему там есть теслу подарил Ну что такое Татьяна всех-всех-всех там от королевы Англии там до Арнольда Шварценеггера она выступает на различных там симпозиумах и конгрессах посвященных экологической среде и прямо такое фанатизм у неё по поводу этой экологии там например была ситуация она поплыла в Америку на яхте не полетела на самолете потому что сильно загрязняют окружающую ей там прикол в том что пока это яхта туда-сюда плавала там был персонал причём по-моему два набора персонала весит персонал он на самолётах перемещался туда-сюда плюс это яхта там она сожрала огромное Ну короче по итогу из-за того что она хотела на яхте не на самолёте получилось что загрязнение она создала гораздо больше чем если просто купила бы билет до прилетела бы в нью-йорк но это была такая тема Да не за что я не сяду в этот самолёт он загрязняет окружающую среду я поеду вплавь но иллюстрация того что как там на деле Не суть важно главное какую рисует в окружающую действительность рисует такую картину я это назывался синдром Грета тунберг Почему потому что поддубных грех Существует очень много кто топит окружающую среду кто-то топит как допустим зоологию за животных за братьев наших меньших кто-то из барышни топит там за феминизм топит за плоскую землю то есть всё это зрение одно и тоже цепи Потому что когда вы обычный человек обычный человек вы ничего особо не примечательны лайков просмотров у вас мало Арнольд Шварценеггер вас к себе не пригласит Но если вы становитесь известной Личностью вокруг какой-то идеи тебе внимание вокруг какой-то идеи выставите быть обычным человеком и поэтому очень многих людей вокруг нас топить за что-то за феминизм допустим и там вообще не суть важно как у неё там хорошо плохо с мужчинами там в отношении вообще мерзкий И вообще не важно Важно то что есть люди которым нравится такой контент то есть вот ты пишешь Континент агрессивно феминизм ты у тебя феминизм везде вот куда ты не пойдёшь у тебя везде и ты агрессивно там на кого-то на подачу тебя борьба идёт ты даёшь историю и люди на эту историю клюют они подписываются ставят лайки и тебе кайф Оленька даже материально кайфую только потому что когда у тебя это можешь монетизировать хотя бы тут это может быть что угодно Земля там окружающая среда и вот допустим Виктория Боня она сейчас переобулась выполните в прошлом сюжете она что там у нас она а за планету тоже нет то пусть это Все умрут половину умрет Но это пойдёт на планете мне вообще неважно главное чтобы Планета что в планету чтобы всё было хорошо нашей родной купить за за животных это удивительно vk.com диссонанса датой баня топится то что за животных что там за братьев наших меньших и При всём при этом она себе носит там целый зоопарк шкуры меха огромного количества животных которых убили для того чтобы я намордника и классно ты топишь за животных что типа там братья наши меньшие так далее и их скальпы ты носишь на себе Как же так не сходится священник Русской Православной Церкви парням ужас конечно священники его уволили как только он это сказал Вы же понимаете короче это был священник Магаданской епархии Иннокентий в меру Кирилл Шадрин он сделал каминг аут Тайсон признался что что у него есть друг с которым он живёт и тут вообще такой интересный момент по словам Кирилла со своим бойфрендом которого зовут Александр рыкунов он познакомился в гей-клубе священник пошёл дуэт Куда Куда у меня так сходить там между проповедями службами А пойду-ка я в гей-клуб устрица решил он и пошёл и не пустой вернулся можно сказать вернулся с другом это произошло еще в январе 15 Петербурге из тех пор собственно говоря они вместе жили это скандал это скандал Почему потому что православная церковь РПЦ чаще всего показывала о том что их моральные идеалы существенно выше чем у католиков католическая церковь Да потому что про католиков вообще все эти истории там с растление малолетних с гомосексуализмом это вообще очень популярные древней истории и все всегда говоришь что вот у них там понимающим западе Они конечно там с мальчиками друг с другом там Непонятно Чем занимаются но у нас в нашем православном мире в нашей православной церкви Конечно же нет оказывается тоже да то есть как бы священники что тут что там Конечно уже сейчас уволили но Но запашок остался задумывался ли ты когда-нибудь как выглядит Апокалипсис Может быть ты думаешь что коронавирус это Апокалипсис там или экономическое когда Великая депрессия Да и так Апокалипсис если так думаю что это не так Я как-то увидел одну очень прикольную фотографию её какой-то доктор какой-то доктор по-моему это было в каком-то американском штате называлась типа как выглядит Апокалипсис и он прислал о эти фотографии был лист бумаги это тестирование было тестирование на резистентность к различным антибиотикам это болезнь а ну как это бактерии микробы какие-то и эти бактерии нужно было лечить их нужно было убить антибиотиками А какими антибиотиками и ему сделали посев чтобы понять какие На какие антибиотики можно использовать оказалось список антибиотиков тестировали ко всем к ним резистентность И что это значит смерть человека нельзя выучить от этих микробов которые разрушают этих бактерий потому что все антибиотики которые можно было бы использовать к ним если резистентность то есть вот этот вот это вот эти микробы они научились справляться со всеми известными антибиотиками Каким образом Ну потому что этот человек с детства по поводу и без повода использовал антибиотики или может быть он ел много еды с антибиотиками причин почему по итогу Это был для него Апокалипсис Этот человек умер потому что обычная какая-то мелочь Да мы там даем антибиотик человек выздоравливает но Представьте что антибиотики не работает и это Апокалипсис и это то к чему мы сейчас все очень интенсивно двигаемся что антибиотики вот начали активно использовать сороковых годов сейчас больше половины этих антибиотиков у нас не работают и бактерии они постоянно приспосабливаться к тем антибиотиком которые существуют придёт постоянно такая борьба они приспосабливаются к существующим мы придумаем Чуть более сложные они к более сложным приспосабливаются и нам все более и более сложно лечить какие-то бактериальные инфекции становятся ещё эти все идет к тому что там к 50 году там в шестидесятых семидесятых а существующие антибиотики перед и это полностью поменять всю нашу Цивилизацию Ну то есть татуировку допустим Я набил Да почему я от Милы Потому что если какая-то фигня всегда есть антибиотики Да если там любое заражение там грязь какая-то но Представьте что антибиотики не работает то есть любое татуировка может привести к ампутации руки их смерти операция может привести к смерти потому что туда что-то попадёт Антибиотика нет всё считает автоматом ты умрешь вы понимаете то есть ребёнок гуляет на улице он там споткнулся ножку порезал туда что то попало умер то есть что не выпускать детей на улицу татуировки вы понимаете что антибиотики нас защищают от чего на свете у нас грандиозная снизилась смертность у нас поменялась жизнь образ жизни благодаря наличию антибиотиков и вот резистентность через 3 ответ полная потому что новых антибиотиков придумывается мало И к ним постоянно адаптируются новые бактерии замечательный эксперименты которые показывают как это технически происходит представьте себе такой противень в которой посередине залит какой-то антибиотик в разной концентрации то есть посередине в это вопрос очень большая концентрация по краям кадра Ну по краям там допустим единиц а потом пять частей потом десять частей а в середине допустим 1000 частей и вот самое края наливают бактерии сначала бактерии они держатся по краям но потом кто-то адаптируется к низкой концентрации там где единичка тот кто адаптировался к низкой концентрацией он начинает размножаться плодиться заполнять что пространство всё пространство у него же есть легкая адаптация к низкой дозе он переходит на следующую адаптируются концентрации 5X потом 10x потом 100 x в конечном счёте эти бактерии они адаптируются к любой концентрации опыты показывают что 1.000 для них не проблема они адаптируются и всё им похеру Пусть они у нас в конце образуются такие супербактерии суперустойчивые и подобная ситуация на происходит во всём мире и делать Вот почему вам говорят что типа чувак там если получение использовать антибиотики если у тебя там горло допустим вот так выглядит Апокалипсис Я не использую антибиотики типа я красавчик пользуюсь но производители используют ты ешь свинину ты ешь говядину ты ешь курятину использовать антибиотики Почему а потому что Уменьши умирают выгодно использовать антибиотики то есть маржинальность растёт у тебя могут про это не говорить но они знают что если заколоть тушь антибиотиком Она болеет реже соответственно мясо будет больше потому что она не болела не умерла а я соответственно маржинальность бизнеса Это мясо и вот это вот постоянно происходит Короче этот Апокалипсис он должен произойти однозначно был бы если бы не ученые из массачусетского технологического университета или принципиально новый антибиотик который называется halcyon новый супер антибиотик который работает на других принципах никаких как предыдущий антибиотики короче он нарушается способность бактериальных клеток электрохимия у клеточной мембраны Кто есть он нарушает работу клеточной мембраны таким образом что она не может воспроизводить Синергия ТВ Это совершенно другой механизм по сравнению как отработали все предыдущие антибиотики и к такому механизму ему очень сложно выработать адаптацию потому что это совершенно новая придумана мозгами Да такая вот хитрая тема нарушает энергетику в мембране вот это вот бактерий и соответственно пихта промежуточных таких моментов да что к слабой концентрации привыкла к потом к сильной и так далее То есть если она попала под воздействием то она сдохла она не может адаптироваться я ждал что курс гривны очень сильно поменяется очень сильно поменяется гораздо сильнее чем курс рубля курс рубля может улететь на авто за доллар в том случае если в России начнется паника если начнется паника если люди испугают Они будут покупать валюту очень интенсивно Да если люди будут в магазинах скупать Всё если люди испугаются коронавируса Комендантского часто То есть если будет очень сильно рубль а если будут покупать валюту только в этом случае может укоротиться на 100руб а вообще если будет более-менее спокойно курсе времени держаться в России то есть вывод какой будет паника если будет Прям вообще капец там жрать нечего Что делать с купаем туалетную бумагу то летит на 100 в Украине даже Без паники Я думаю где-то я думаю где-то через месяц цифры Украине покупайте уже доллара сейчас в России Ну в любом случае всегда лучше покупать доллары я про это говорил вам сейчас обидно что типа очень дорого там 80 и так далее ребята Это вам сейчас обидно что 80 дорого через год вы будете думать Какое красавчик что я тогда купил по 80 Что покупать на падающем рынке тот вопрос который чаще всего задают Да я действительно говорил что нам нужно дождаться кризиса и если что-то покупать то не сейчас тебе говорил раньше когда вот она подешевеет сейчас я думаю что у нас будет более глубокое падение поэтому Я не хочу давать вам финансовые советы потому что это ответственность до по что я не знаю будущее Я предполагаю что будет падать дальше это моё предположение понимаете эту я могу ошибаться я живой человек Что покупать сначала Что покупаете когда покупать что покупать лучше всего в таких условиях как сейчас будут держаться компании двух категорий это компании которые продают потребительские товары и компании которые продают медицинские товары потребительские медицинский а то есть то что мы постоянно покупаем то что мы там используем томат еды для туалетной бумаги вот это вот всё да она будет какие компании не будут на плаву потому что это такие вещи которые мы постоянно точно это есть спрос будем покупать там какие-то дорогие поездки мы не будем покупать недвижимость мы не будем покупать дорогие машины все эти отрасли они будут Улетать в з****** но потребительские товары и медицина это то что будет Хорошо сейчас держаться и расти в связи с вот этой ситуации если говорить В среднесрочной перспективе хорошо держаться компании онлайн образование Этот бизнес в России будет расти примерно со скоростью 16 процентов В год то что сейчас в связи с коронавирусом она будет постоянно десятилетиями растёт очень хорошая направление но если говорить вот что потребительские товары это медицина что Хуже всего будет держаться будет держаться у нас нет лакшери сейчас все будут завязывать пояса и никто не будет покупать через недвижимость потому что это глупо недвижимость сейчас будет дешеветь люди будут её скидывать УЗИ не будет хватать денег люди не смогут выплачивать ипотеку Да сейчас каникулы вы что нужно будет платить за работу уже не будет люди будут скидывать не двигался соответственно спрос на неё будет падать цена на них будет падать недвижимость это самое мёртвая отрасль в ближайшие несколько Так что недвижимость ни в коем случае медицина потребление Да по поводу когда покупать а вот сейчас падающий рынок надо покупать ребят падающий рынок это знаете как падающий нож А вы его пытайтесь поймать это очень опасная штука мы не знаем что будет через неделю через месяц через год вообще не То есть то что происходит сейчас может затянуться на очень долго и привезти просто катастрофическим финансовым последствиям катастрофическим Поэтому вам кажется вот она там упала там на 20% надо брать в взять а потом ещё на 60 Великого времена Великой депрессии всё обвалилась на 80% и вот в этой Яме оно длилось там несколько лет поэтому я сторонник Если что-то брать то одну исходить из худшего да то есть если фото Мы в длинном кризису поэтому Подождите год 2 не там уже если вы увидите как Руки Вверх начинаются Уберите я могу ошибаться я не знаю может быть если наши экономисты там регуляторы они делают всё чётко но сделать как допустим сделали в 2009 году сейчас валют в кучу денег и может быть мы живём Ну тогда слова слава Богу Но даже в этом случае Ну увидим движение пока всё идёт как вот она уволилась Вот она отскочила я жду что дальше будет много вниз уже долго так Ну как я вам и говорил раньше сегодня почти всё по поводу по поводу просмотра моих сюжетов новые алгоритмы YouTube вы видите оповещение моих новых видосах только в том случае если вы поставите колокольчик мне тут ребята скинули В чём была проблема Проблема в том что Когда вы подвида сам жмите на колокольчик кнопки подписаться стоит колокольчик там есть несколько опций там есть на основе предпочтений она стоит по дефолту А вам нужно поставить всё то есть на все сюжеты они на основе предпочтений Что это значит Это значит что в следующий раз когда я выпущу такой сюжет был видеть у себя его Валентину среди других видов вы сможете на него нажать и после Если вы не нажмете на колокольчик все то скорее всего такого уведомления для вас не будет Ну в общем-то Я рекомендую вам нажать потому что я выпускаю сюжеты редко где-то раз в неделю и это очень качественный обзоры тех событий которые прошли за последующую за предыдущую неделю на сегодня всё спасибо за ваше внимание Я желаю вам удачи успеха и Да пребудет с вами Стелла в друзья

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