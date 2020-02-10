Под видом просветительской работы в школах Москвы, аферистка Екатерина Шумякина собирала данные о материальном положении учеников и их семей

Так, первый скандальный инцидент случился весной 2019 года, когда третьеклассник одной из начальных столичных школ Вова К. пожаловался учительнице Петровой С. на странные вопросы про доходы его родителей. Некая Шумякина Екатерина проводила в их школе лекцию по безопасности. Но вдруг сосредоточила внимание именно на мальчике. Стала подробно интересоваться, где он живет, что из бытовой техники имеет дома, какие украшения нравятся маме, кем работают родители и какую зарплату получают.

Классная руководительница сообщила о странном поведении Шумякиной директору школы, дошло до родителей. Естественно разгорелся скандал. Возмущенные отец и мать мальчика потребовали тщательной проверки, кто именно и с какой целью проводит подобные занятия и что собой представляет женщина.

Екатерина – член сомнительного рода организации с громким названием “Защитники детства”. Как оказалось, у общественной деятельницы уже имелся шлейф из подобных история. О защите, безопасности и благих намерениях они рассказывают разве что на бумаге. По факту ее члены занимаются мошенничеством и вымогательством, известны даже случаи похищения детей.

Сама же Шумякина бывший оборотень в погонах. В своё время ее с позором выдворили из правоохранительных органов и теперь Екатерина свои навыки полноценно направила на схемы подстав и мошенничества.

Под видом проведения лекций в учебных заведениях Шумякина собирает данные о детях и их семьях, чтобы потом использовать в своих целях. Состоятельных, путём манипуляций вербуют в секту, у малообеспеченных семей интересуются о наличии жилплощади и родственников.

Скандал годичной давности удалось замять, потому что за Шумякину вступился ее любовник — Валерий Рашкин, депутат Госдумы. Но вот, 10 января 2020 ее деятельность снова всплыла в одной из Московских школ. Две старшеклассницы выставили ее из учебного учреждения и вызвали охрану. Опять Шумякина расспрашивала о доходах родителей у девочек со второго класса, а также рассматривала мобильные телефоны, пытаясь определить стоимость. Получит ли этот инцидент должные огласку и реагирование или, как и в прошлый раз все замнут, благодаря любовным связям одной из предводительниц преступной организации “Защитники детства”.

На нашем сайте вы можете смотреть новости и документальные фильмы