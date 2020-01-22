Акции каннабис, советуют покупать.

Вот наконец настал тот день когда я говорю cannabis срочно покупать пожалеет меня рекомендацию вот пара заходить в cannabis также отдам сегодня который обещал начинаем с главной новости которая для многих его сужение новая в ноябре был подан законопроект о Федеральной легализации каннабиса США Мы ещё не знаем но я вам расскажу много других факторов которые даже если они его и не примут потому что Тема интересная откроем график индекса марихуаны после хорошего падения сейчас фазе накопления и уже вроде как начинается выход если буду более подробно всё показывать можем посмотреть ближе и вот есть ещё идти ФМС таким интересным смотрите что он рисует у него с ноября месяца на Большом объёме очень похожа на фазу накопление пересечение 50 вырвался и может быть катеты Вот вот именно видно что в этот период набирали и похожие график не только по другим тяжелым инструментом из этого сектора пока не пошёл дальше сразу где брать инструменты вот по этой ссылке я йодом под видео тут есть сектора американские и канадские выбираем и вот вот он не пишу список инструментов и сортирует их по капитализации у каждого в отдельности значительного снижения они были медвежьим именем после картина Они стояли несколько месяцев в диапазоне диапазон на Большом объеме и они сейчас него выходят если при крипторынок который был очень активным последние Я бы вам раньше дал сигнал было немножко нет и всё имени то что мы сейчас будем открывать везде похожая ситуация везде период где мы стоим везде значительный объем канапе вот смотрите Какой объём она постоянно проводила вернулась и начинает выходить очень большие сигнал и опять же после существенной коллекции теория спрей вам-то что вы думаете что без вас ушло там по 7.000 выступал села на днях но тут тоже большой объём в этом периоде она ниже цена Я думаю сейчас начнут выводить и под серой немножко забегая вперёд есть там одна очень крутая штука так вот потеряю посмотреть там 75% медведей в нём сидит Представьте что будет когда они будут выходить когда Медведь выходит он покупает Вот это серьезная топлива Вот ещё greenthumb смотреть онлайн в таком коридоре несколько месяцев за этот период в этом коридоре огромный объем накопленных за него выходит Выходит за 200 также разворачивается помощь вот такой вот диапазон накопления выходит в отличие от трнк которая понятно что там не было вот здесь вот мы увидим большой объём остановку и красивый перелом Да это большой объём перелом клеш оф кингс большой объём потом начинается выход низы растут похожа на накопление что тут кто-то много купил плюс инструмент который был 30 сейчас 5 после такой коллекции Конечно приятно брать дальше про которую на моём канале было видео на днях у них тоже очень хорошая ситуация огромный объём торгуемся в коридоре сейчас Анапа 6 максимум было 14 Анаферон не так видно но тут такой треугольник в переломе уровня было двое на объеме тут мы стояли несколько месяцев Если выйдет в принципе всё нормально дальше Harvest Health огромные объемы здесь вот причём смотреть книжный вариант как рисуют вышла из диапазона выше этаже объём высокий ей Aurora летит на тут внизу очень большой объём она каких теорий она не дала Пока ещё пока накопление но мы видим что гигантский объём сделан диссектор вообще всё разворачивается поэтому это может быть очень быстро и жива дальше Что ещё интересного глобального происходит американский фондовый рынок себя сейчас очень хорошо чувствует безоткатная смотреть идёт на исторические вехи хорошо себя чувствует я ещё раньше думала кризисе то сейчас я думаю что пока трампа не переизберут никакого кризиса не будет никаких коррекций не будет существенно рынку не дадут падать чтобы дальше невидимая собираются 20 они не такие активные как мы раньше думали как-то не очень лёгкие и вроде бы как Америка Америка начинает на рынке если они раньше только они пытаются товаров как можно больше кидать на экспорт они уже на интеллектуальную собственность совсем уже надоели читал статью что у Амстердама уже Онтарио или кто-то из них уже уже забрал мировой столицы кофешопов допрыгались уже выходят на рынок И забирают европейцев хлеб вроде как тут всё спокойно И к чему я иду дальше если покажу доходность пая в прошлом году вы обалдеете в прошлом году американский фондовый рынок дал 28% прибыли почти 29 это очень и очень много для развития даже развивающиеся рынки не всегда настолько растут Я сейчас тут немножко освежу память не так давно заниматься всем этим делом на девяностые годы у них В девяносто пятом году раньше до этого Он так спокойно потом появляется рост и несколько лет было продолжение вот этих вот циклов в среднем поэтому обычно растет на 57% вот эти вот года Это безумие я начинаю всерьёз воспринимать идею что в ближайшие годы может продолжаться Вот это безумная надувание пузыря Вопреки всем ожиданиям кризиса И к чему я веду дальше мы откроем стоимость Америка она просто неадекватная Apple стоит триллион 367 млрд у него не выросли продажи я тебе покажу Просто график дети 180 долларов в девятнадцатом году 313 сейчас просто вертикально дуется пузырь Хотя компания не растёт все знают что продажи падают продуктов новых нету интересного не происходит и так и так всё Visa de Mobile Mobile это даже не главный монополист компания монополист там таких три или четыре 279 ярдов когда-то Apple когда он когда он Сколько стоил ещё тот дуется пузыря и любой инструменты по которой вы откроете они все вы с таким утвердительным ростом и инвесторам этим захочется что-то под снять куда-то перебросить все деньги потому что ну тут уже заоблачная солнечнодольске пузырь И тут я рассчитываю что рынок канабиса придётся им кстати бросить в развивающейся сектор при том что тут уже просто непонятно куда ещё Дальше можно расти но я не удивлюсь если мы увидим за Apple или Microsoft 2-3 млн доллоров может быть даже в 21 году пойдём дальше я вам покажу сейчас разберём самую крупную канадскую компанию канабиса очень быстро и просто покажу данные роста продаж смотрите её продажи пятнадцатый год просто динамику роста пропорции раз-раз-раз с восемнадцатого на девятнадцатое ведь он как сильно растут продажи Из года в год и это ещё нет хайпа это ещё не везде легализована и там ещё расти и расти и расти Если вы читали когда-то Бенджамина Грэма или какие-то другие книги по инвестированию стоимость там будет сказано что Уберите какую динамика роста продаж надо ещё поискать И у них у всех она в какой пропорции сейчас пока убыточные они мало денег приносит но продажи растут главная продажа уже можно разобраться для сравнения в продаже Apple за последние 5 лет они выросли там на 10% шестнадцатом они упали Но блин Apple Зато вы видите как растет дуэт какой-то Безумный просто пузырь непонятно на кого рассчитаны теперь добавлю от себя я в трейдинге уже 14 лет и я понял направления торговли первый это вкладывать туда где всё только начинается развивается и куда приходят новые деньги и второе пытаться торговать вот эти вот графики где В итоге вашей стороны будут выбивать На мой взгляд больше рынков вы торгуете тем лучше это нужно пробовать нужно какую-то символическую сумму начинать уже потому что будет потом поздно назад родился не знает и там 2/3 если людей вовлечены в финансировании рефинансирование на смогу только технику в кредит взять но как грамотно сделать какую-то инвестиционного так Нет это это рискованно Я думаю что канабиса такой стабильный антикризисный сектор который будет прочен во все времена Как водка и сигареты кризис кризис водка и сигареты покупается всегда так же это штука тема близка большинство людей Почему в семнадцатом году так много вложили скрипту потому что Понятно людям людям тема такие-то дела что-то с вашей кармы ну а вы можете противиться прогрессу можете плевать а можете на процессах которые вы не в силах остановить заработать и передать эти деньги Если уже не себе то вашей семье вашим родственником думаю я не плохая это кто-то извлекает сотни процентов прибыли какая разница чем люди травятся сигаретами фастфудом кстати компании они зарабатывают не только на курильщиках они ещё продают медицинскую марихуану для онкобольных для больных альцгеймером что помогает масло на фармацевтику очень много препарата с остаточной материал вот этот вот хворост его потом пускают на текстиль на косметику направление в общем пробуйте инвестировать Я думаю что идея крутая и стоит попробовать и теперь перейдем к обещанный брокером которых я говорил Так начнём с первого брокерс капитал десятки тысяч сотни 1000 долларов это идти сюда надёжные мировые брокеры с русскоязычной поддержкой который в 7 раз плохо то что выводы обратно делаются банковскими переводами тут можно застрять тут банк может не зачислить вам эти деньги либо зачислить с условиями том что они отправляют в налоговую справки и так далее То есть это немножко сложный процесс Как оттуда забирать деньги Но если у вас есть крупные средства у вас Наверняка есть офшоры у вас Наверняка есть какие-то юр лица для бюджетников я создам немножко другое для бюджетников меня есть реферальная ссылка под видео там Форекс кухня с мировым именем Ну там есть эти акции cannabis минимальный депозит выводы многими платежными системами даже не только при таком условии вам не надо заморачиваться с interactive brokers А вы там легко свои кровные Куда вам надо снимать с Яндекса или Если вы хотите консультации по открытию и бонусы при открытии по моей ссылке вот эта ссылка которую я вам дал просто подаете заявку и парень с вами свяжется вам объяснит что делать если вы по моей тарелке доступа к разделу где буду может быть 02 может быть чаще раз в месяц будут давать обзоры на акции каннабисом там будет где будет множество единомышленников у нас основного эффекта канале вы сможете там общаться Ну а если вы хотите напрямую открыть инвентарь актив или в другом каком-то не хотите со мной общаться пожалуйста Я добавляю тему криптовалютами там можно задавать вопросы по видео Удачи хорошего дня если у вас есть вопросы или вы что-то недопоняли support всё расскажет Доброй ночи буквально только что закончил набирать портфель по alte краткосрочный портфель я набрал на часть денег которые у меня лежали там примерно на 50% по падению Там ближе к концу февраля феврале остаётся в силе интересные процессы происходят Пускай Мы видим что они манипулятивные происходят и Изо дня в день ломаются какие-то монетки они зачастую не самые ликвидные там это классика но не Помыться и на удивление думаю что ближайшие там может быть 10 дней плюс минус совпадает с китайским Новым годом отстающие отстающая Альта может пойти высшее там два варианта либо люди которые видят что происходит плюс пьяные китайцы побегут навеселе брать то что ничего не ушло и как получится либо ребята которые это всё делают с утра до вечера вам за компом они могут начать пампа и другие монеты тем самым там либо они показывают рисованную домик МСК убивают и делают рисованную чтобы вот Вы сейчас можете открыть домен sbc и увидеть что там идёт диск роз перелом и почему это идёт потому что вот дохлые монеты всякие типа Bitcoin года начали помогать И вдруг нарисовалась Нам несколько капитализация I повлияла на домен типа создается иллюзия сезон Альтов Может быть эти ребята которые эти пампы делают они пошли на обед Макс и на другие биржа деривативов и там накупили плечом монголов в кухнях есть большие кухни на этих биржах начали попы тонкие монеты одну за второй и потом наберу деривативов продавая но как бы так вот зарабатываю Новоград на днях сказал что он вообще не понимает что это происходит у него нет объяснения и сказал там дословно что это рынок для не знаю как для и Диану Classic наверху может ещё увидеть что по всем этим они там это классика А дальше Bitcoin Cash там очень много шортов набранный Может быть эти же серьёзные ребята которые это всё делают компьютерную берут там шорты туда обычные люди входят и почему вот это время Classic сегодня полетел ещё выше там по 8 9 10 зашли в шорты кидают выше они делают шорт сквиз Они видят что многие заходят шорт и толкают её выше создают покупки когда медведи выходят и цена толкается выше и вот эти вот вещи могут перебраться и на другие монеты я хорошо помню ноябрь-декабрь семнадцатого года когда непонятная монета начинала стрелять вверх так же сама как и все остальные спрос сейчас его нету но вот какая-то репетиция иллюзия этого добра происходит и я думаю что есть смысл поучаствовать попытаться там какой-то пампик поймать может быть кому-то шаровые деньги упадут Доброй ночи ждём 10 дней до прихода пьяных китайцев Который надеюсь всё это будут покупать

На нашем сайте вы можете смотреть новости и документальные фильмы