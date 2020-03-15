Биткоин сценарии ледяного дна

Мы теперь будем скорее всего на этапе формирования 1 вопрос в том это дно будет строиться одну неделю, либо это дно будет строиться в течение одного-двух месяцев, вплоть до халвинга.

Поздравляю всех с паникой на традиционный фондовых рынках, которую все так ждали. Мы давно этого ждали, Мы давно этого хотели и что-то Крипто не растет. Хотя наше цифровое золото, как бы должно хеджировать это этого золото растет на крепости показывает очень плохо акции по фамилии на 50% если есть хотя бы даже маленькая вероятность что у банка в 1:00 начинаются проблемы что в кассах сейчас не будет денег что курсы стрелять то это невероятно замечательные условия для криптовалют и если они сейчас тебя не покажет просто для них есть всё для ребят которые не владеют их раскручивают сейчас наверное невероятное поле для организовать вам если условия печатания денег типа кризис страх теперь перейдем к рынку мы получили сценарий на которые я ждал 6 месяцев которые я писал просто как по нотам и всё один-в-один сошлось теперь фото Мити сразу дам обзор прогноз развития в дополнение того что я давал ранее для того чтобы понимать что сейчас происходит Давайте немножко освежить память что и зачем произошло в прошлом году был откуп 1 Затем они частично сбросили и потом поддерживали уровень Там диапазона 6-7 1000 говорил что это не одно и что я жду что мы его пробьем потом начнётся кульминация продаж потом начнутся истерики начнутся разговор тысячах начну том что майнинг не выгоден И все кто вот это вот движением Она получилась набором пассажиров которые выпустили здесь весёлым поездом на 654 потом этот поезд Локомотив дружбы едет на следующей станции 7.000 станция 6000 5.000 Но дальше как дорогу достроят чтобы понять что будет дальше. Нужно ещё раз понимать процесс нагнали, людей все кто Были тут и все кто брали тут сейчас происходит даже картина что было эту держался долго один уровень теперь народ оттуда выпуска только сейчас выпускают немножко быстрее чем тогда я вас поздравляю. Мы теперь будем скорее всего на этапе формирования 1 вопрос в том это дно будет строиться одну неделю, либо это дно будет строиться в течение одного-двух месяцев, вплоть до халвинга. Сейчас будут сильно пугать и те кто ещё не продал там по пять по четыре их нужно заставить поверить в то что мы идём на 2 на одну и вот тогда когда люди в это поверят там и будет дно на Вам никто не скажет но уже видно что покупают может быть мужем к четырём и вернёмся может быть мы Зацепин фитиль на 3 800 и спустимся но я не думаю что Мы спустимся ниже в четвёрки и разве что те кто быстро выйдут ниже четвёрки Чтобы потом опять вернуть цену какие-то такие развод в общем диапазон давно уже начал формироваться и в этом можете увидеть по очень многим парам Какой огромный объём здесь водка кто-то взял по 6.5.4 берут Берут где и что угодно Потапова монетам бы увидеть их тоже большой объём в этих диапазонах то есть уже идёт когда паника такая Истерия такое сильная колебания кто-то же кто-то уже уже заходит это может быть опять же как и быстрый возврат туда где мы пришли очень быстро так накопления в течение там одного-двух месяцев су паническими настроениями и Bloomberg уже пишет статьями о том что Bitcoin это золото что она не спасает кризис что это не hedge и сейчас люди будут махать на крипту что что кризиса на себя не показала если кто-то из вас будет сейчас спорить и говорить купить съели по 100 долларов Ну это хорошо что вы так думаете значит у них всё правильно получается надо побольше чтобы думали так как вы Ну и с другой стороны тоже опять же везде есть риск это не рискуешь не пьет и я жду ripple Там центов по 10 примеру Может это цифра пугает теперь дам слова напутствие поддержки тем кто застрял в рынке У меня к сожалению тоже остались монеты в рынке и ещё вот когда мы были тут был большой объём по многим парам в том числе и стояли у большого диапазоны и такие диапазоны 6503 8000 такие уровни они обычно так не ломаются по чуть-чуть пробивают цену прижимают вспомните как мы ломали 10 то есть вот такая вот картина постепенного постепенного прижатия потом такая палка когда чёткий уровень уже вот он уже впритык Но то что они это было таких аномалий раньше не было и себя винить ругать думаю не стоит лучше тебя похвалить и за то что вы рискнули что Вы решились рискнуть взять крипту в ситуации когда мировая финансовая система положение может быть даже кризис начался более полно масштаб взяли крипту Потому что вам несколько лет уйма влиятельный по всему миру говорила что Крипто это цифровое золото что это если не сейчас едет лететь там на 30.000 то уже непонятно когда так что всякое в рынках бывает одно помните про сценарий который я сейчас записываю что все на упадке также сама как тут были огромное количество они оказались не на той стороне рынка теперь будет большое количество противоположных настроения и тут будет формироваться одно по всем тем принципам которых я писал в тех коротких видео с осени до года Ну если вы думаете что хлопнули в этом мире сейчас покажу очень много чего интересного Что происходит в мире начнем смерти она упала на 50% и Если вы думаете что это только чтобы насолить Россию матушки прямо сейчас пока как всегда не хорошо чувствует сектора нефтяные на американских акциях и по нефти сейчас вообще под под тишиной под завесой этого вируса сейчас происходит дерибан рынка нефти на мировом просто на мировом поприще и там идёт даже не делала в России хотя там тоже есть свой момент группы в мире захватывают нефтяные сектора различных стран и есть такое понятие как добычи до себестоимость добычи и у большинства стран у России в США Она там плюс-минус на 30 долларах стоимость добычи то есть они очень интересная только у Саудовской Аравии там грубо говоря ведро можно капать То есть у них себестоимость плюс минус 10 долларов дадим О’кей или нефтяных подходит все остальные они сейчас будут очень плохо себя чувствовать мы посмотрим на акции я сейчас покажу секта Почему интересного затронем будет сегодня много по фондовому рынку нефтяной сектор американский весь попроси дал от 50 до 70% в этом году инструменты в 30 попадали туда 6 там доллара в 6:00 до 70 центов то есть там порядка падения 70% произошли они даже сильнее чем на нефть и сейчас многим этим компаниям будет некомфортно третьих ценах А эти цены скорее всего будут пытаться обанкротиться чтобы Мы конечно не знаем кто это собрал себе всего этого добра Install аннаполис там нефти Поэтому в нефти запрыгивать Я думаю опасно там ещё очень непонятно вообще что будет происходить вообще нефти в такой Суровый геополитические инструмент который прогнозировать просто невероятно поэтому все кто катался нефти ем очень сильно досталось что касается золото золото в наш кризис не только цифровое но и настоящая она тоже очень сильно удивила условия когда Zolla когда акции попадали на американском фондовом рынках вообще по всему миру на 40 50 60 процентов азота в этом году тоже в минусе и тут тоже какой-то непонятный развод эти разводы сейчас абсолютно везде я не удивлюсь если мы по золоту пойдём ещё ниже а потом ещё ниже примерно как с биткоином там допустим на 1300 или ниже потому что год наверное fiorelli золото что она пойдёт на двери на 3.000 7bc Bloomberg с утра до вечера большие объемы здесь а ещё Вы помните что правительства многих стран и всех этих фонды в районе 1200 1300 активно закупали курс золота и потом всем говорили покупать золото и тебе будет счастья нету хлопнули даже и тех кто в лес в золото поэтому то что случилось в скрипте везде какая-то Фигня которую которую тяжело объяснить обычный посмотрим американские авиалинии там порядка падения как у нефти сектора просто фото сносились я сам ещё будет сидеть дома там месяц-два ну там просто сейчас пойду может быть даже национализации авиакомпания не нужны они стратегические это не Twitter допустим для Америки хотят ветер тоже В каком-то смысле я сейчас акции показываю не просто так потому что многие из вас сейчас развелись к рептилиям фондовый рынок который у нас таким серьёзным приседаниям это очень серьезная поле для возможности и там много чего интересного на акциях приказ по нефти по авиалинии У нас есть ещё отель и казино всё отапливается просто в плинтус вот инструмент с 9:00 до 300 долларов улетел 70 17 S 50/15 Очень напоминает 2009 год сколько он такой быстрый произошёл что тут просто люди только с открытыми ртами сидели и не понимали как что это происходит и с этим вирусом в любой момент может всё выветрится в любой момент вакцина которая очень быстро могут тугамент производить большом количестве Как ни странно то есть много чего интересного может произойти в момент А у нас пока есть колоссальное просто поле для возможностей потому что хорошей компании с хорошим бизнеса структурой вот инструмент Royal Caribbean круизы со 140 до 30 баксов упали у них только этих не только инфраструктуры там на миллиарды доллоров Сколько стоит их терминалы Сколько стоит их круизные суда вы поняли да к чему я иду Ну и не коснулась этот не прошло мимо и даже таких тяжеловесов как боинг-боинг компания которая просто гордилась вся Америка в этом году с 4 сотен до 150 а это уже серьёзно индустрия это уже не какая-то интернет-компания тоже не снапчата это уже сектор где 61000 рабочих и Будет ли одна из опыта 2009 года я вам скажу что woolstreet очень любит наживаться на правительстве и на деньгах налогоплательщиков поэтому они могут постараться даже убить вообще-то банкротного состояния банк чтобы потом дождаться что правительство будет делать национализацию выкуп там погашения Долгов потому что экономика Америки бы там всё типа замечательно Но если начнут терять работу Там сотни тысяч это всё очень перерастет в тяжёлые времена поэтому сейчас стоит будет делать потрясающие вещи и нужно быть внимательным в этом спектакле который будет происходить опыт это невероятная возможность 2009 году всякие такие серьезные компании типа Моторс citigroup денег налогоплательщиков и там как раз фонды это ли считали считали если потом получили просто десятки их спустя 10 лет там за несколько доллоров можно было брать инструменты которые потом Строили строили десятки сотен как это у нас была сейчас так что не думайте что досталось только вам она что я внимательно рекомендую обратить внимание Так это на фондовый рынок Ну и Крипто тоже И кстати ещё сектор канабиса там так улетел очень интересно насколько он улетел там телрии 4 доллара видео где я договорился или кто-то не понял что я имел в виду то там под видео я писал что я имел в виду та идея когда я торгую в чате когда сегодня людей приходят Куда ставить стопы когда входить когда выходить по всем инструментам должны были быть стопы из моих рефералов туда вошло максимум 5% Я просто по сделкам вижу Кто входил это я я я разговаривал А кто прыгал я отдавал Play там был диапазон 16 с чем-то этого был тотальный выход и это всем говорил все это знают перекручивать слова не очень тоже Кто знает не каждый знает кто что имя сектор канабиса убили и просто до таких которых он не был никогда А это индустрия она обязательно Вы же особенно сейчас сейчас людям будет нечего делать сидеть дома на карантин кроме какой-то Позитив выходить Потому что люди сейчас на такое измене И эта штука каким-то сейчас этим образом как это обычно бывает вдруг вдруг легализоваться национализировать и может пойти в любой момент поэтому смотреть за каннабисом это тоже все те же акции Томск canada’s Resort & очень классная компания бизнесом которые летят многие американские компании они занимались с такой штукой как они с прибыли выкупа потом платили дивиденды Боинг этим очень сильно нагрешил у него высокие дивиденды его покупали он за деньги покупал свои акции выкупом потом платил дивиденды время России получалось что у них Заоблачные прибыли они росли потому что они сами росли иду и сердце так делали таких очень много компаний они застряли со своими собственными акциями которые в моменте попроси долина 70% Чьи деньги в этих пенсионные накопления работников компании и таких очень много и если сейчас правительство ничего не будет дарить им деньги и как-то их выручать то без пенсии и на улице они Просто тянут банкротами потому что этим решили все и про это буду потом скоро снимать фильмам как прошлом кризисы когда они там ипотека крутили сейчас новая причина компания перегружены корпоративным долгам которые они сейчас остаются без прибыли какие-то страшные такие вещи сейчас будет происходить мы свидетелей всей этой красоты поэтому поле для возможности уйма это всё опыт надо найти в себе силы собраться эти даль моя книга доступно под видео старые хорошая книга но я буду много чего делать ещё по акциям Я сейчас буду тратить уйму времени на акции будет много видео будет много всего интересного и только в марте у меня здесь очень актуальный с потрясающей программа энциклопедия 1 Как купать но крипторынка yaponiya дку полно биткоина в прошлом году по 3600i там всё всё то что было тогда она сейчас будет актуальна те примеры и я её люблю сейчас до пола будет ну не лишний вход будет теперь E1 готовимся к там будет рейтинг по акциям Как одеть потом я туда в чат буду вести лекции Как набирать сейчас в портфеле по акциям в марте это будет под видео продублирована 2 тренинга по цене одного 31 кризису и тренинг плюс я снизил пороги для инвесторов сейчас 50.000 на вход в крипторынок потому что я думаю что мы сёстры одно но и по фондовому рынку тоже много чего буду давать всё все ссылки под видео удачи этот 20 Apollo возможностям быть здоровым Не болейте счастья здоровья вам и вашим близким

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