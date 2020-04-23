Биткоин уронят. Халвинг обречен

Мы спустимся ниже 5.000 может быть даже ниже 4 думайте что курс btc не так просто отпустить то посмотри фьючерсы на нефть и вы поймете что в принципе Возможно всё теперь

Всем привет пришло время приоткрыть завесу по поводу того что ждать от курса биткоина в мае Я думаю что в ближайшем времени Мы спустимся ниже 5.000 может быть даже ниже 4 думайте что курс btc не так просто отпустить то посмотри фьючерсы на нефть и вы поймете что в принципе Возможно всё теперь по пунктам почему я так думаю халмек начнем Салде мои события ждут что будут рост все надеются даже региональные новостные каналы Говорят что в мае будет рост помним сентябрь 19 года вакт тоже обещали очень сильно ожидаемый рост в итоге мы S10 упали ниже дальше объема Посмотрите на любую Избербаше вы увидите что объемы сейчас особенно когда мы выходим за 7.000 там сразу же резко продают на повышенных объемах объема сейчас выше чем в январе они выше чем в декабре очень высокий но не выше средних которые были Это значит что те кто упустили пу-6 покупают по семь особенно

когда выходим выше 7000 ем активно продают Зачем скоро узнаю следующая новостной фон новостного фона криптовалюта сейчас нет вообще Последние пять недель Никаких упоминаний никаких передач вообще ничего если вы вспомните январь этого года тона блумберге по три-четыре раза в неделю а иногда и по пять были выпуск чёрные криптовалютами со специальными гостями Это значит что сейчас если нет освещения в традиционных бизнесмен начать новую аудиторию не привлекают значит готовят на забой старый дальше теханализ Посмотрите на график btc кто-то видит там какие-то бычьи формации но там обычный медвежий флаг перелом тренда где-то там двойные вершины где-то голова плечи Но это нехорошая формата это плохая Фармация и любой трейдер с опытом по смотря на текущий рынок Он увидит что там нет игроков там Нет спроса его не толкают его не двигают цены не держат а это просто рынок где во флэте стригут marginal щиков торгуется он 3 недели в узком диапазоне просто без навесного освещения даже нет время вышли 7000 в таком рынке крупные игроки не набирают позицию партия когда давал видео что если цена Ридна что в районе 5.000 я вижу что покупают что она формируется я там покупал ученики Мы покупали и буквально вчера сегодня мы всё продали вышли с рынка потому что примерно то же что было 12 числа когда мы упали S80 сразу на четыре Ну и зачем это всё хотят сделать потому что последняя надежда полтора это на холдинг и надо его разочаровать надо чтобы Holder после 6 перекрестился всплакнул и сказал что больше вам на Этот рынок Не вернется Вот это для этого всё делается чтобы их выдавить мои последние Посмотрите Набери купленный индекс Dow Jones и я думаю что он скоро вниз потеряет все рынки в том числе и потянет за собой Витязь моё мнение даче хорошая

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