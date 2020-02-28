Боги Египта – Обзор фильма и Лучшие фильмы про БОГОВ

Смертным особо нет дела до разборок богов, проблемы у молодого вора по имени бек, горе погибла его возлюбленная, пока душа не прошла 9 фраз загробного мира у него есть шанс вернуть ее в мир живых и он решает заручиться поддержкой сына убитого Осириса.

Привет друзья. Ну что главный блокбастер киноаттракцион февраля фильм боги Египта. Голливуд на моей памяти в последний раз освещал египетскую мифологию где-то В девяносто девятом году. С фильма Мумия продолжение имя Еремей Коми мы сейчас экранизация мифологических сюжетов конечно заметно в тренде в спальню хотя бы недавние фильм исход которой кстати при небольшой фантазии можно считать продолжение в курсе связи библейских сюжетов и истории Египта роль режиссера привезли автора фильмов Я робот и Ворон лично для меня в первую очередь режиссер отличного фильма Тёмный город с которого связали всю эстетику за последние 7 лет и послал? для Богов Египта вдохновлялся как Лоуренс Аравийский Индиана Джонс человек который станет королем и вестерны Серджио Леоне но сами Понимаете когда именины у режиссера проект его авторский почерк и вклад фильм часто оказываются немножко размытыми что мы собственно недавно наблюдали в джеймсе бонде Но об этом чуть позже выберешь я перейду к сути вот всё что этот фильм мифология. Смертным особо нет дела до разборок богов, проблемы у молодого вора по имени бек, горе погибла его возлюбленная, пока я душа не прошла 9 фраз загробного мира у него есть шанс вернуть ее в мир живых и Он решает заручиться поддержкой сына убитого Осириса. Бога Город которого нет лишилась зрения и бросил в темницу смертного и Бога не ожидал и вместе Они отправляются в полное опасностей и испытание приключения что нужно понимать этот фильм по тону своему это классическое традиционная сказка с Happy экшены спецэффекты если от него ожидать ничего другого то всё Суп мир красивые костюмы красивые интерьеры трехметровые накаченные богоподобные Джерард Батлер и Николай костер-вальдау всё очень зрелищно я реально крутое 3D буквально каждая сцена в этом фильме Эпическая захватывает дух нету правда первые полчаса фильма сидишь буквально с открытым ртом потом начинает немножко укачивает от всей этой свистопляски концу немножко подташнивать Ну в этом вроде бы есть смысл 3D стошнило в конце фильма правильно по сюжету ещё раз это классическая сказка с Хэппи эндом в фильме практически нет юмора всё очень серьёзно пафосные эпично не ждите каких-то подтекстов и глубоких мыслей простой и прямолинейно с точки зрения сценария всё это здесь вообще не в приоритете по поводу актерской игры по этой же причине отметить тоже особо ничего до батлеры костер-вальдау очень хорошо физически действительно богоподобная но в остальном Ничего особенного целом все играют хорошо и ровно для жанра сказки Но не более того единственный у меня по кастингу в фильме нету не только черных актеров креветками Ну и даже египтян собственную историю и пройдёт Решили заработать даже съёмки проводились в Австралии из-за того что там огромный налоговые послабления и поддержка правительства подобным проектом Новый год поддержать Раз уж так нещадно эксплуатируют техно точки зрения достоверности Ну тоже как всегда есть вопрос он пример по сюжету оба глаза Хотя впервые Только один или например тот факт что Анубис является родным братом в городе Хотя оба персонажа появляется в фильме это вообще никак прохладно целом всё это неважно Если вы для себя чётко понимаете что это за кино зачем она была снята и в каких случаях его есть смысл смотреть этого боги Египта это фильм-сказка и фильм Аттракцион с упором на вот так сюрприз спецэффекты 3D Action действительно на высоте фильм красивые зрелищной очень эпичный сюжет актёрская игра юмор и какие-либо идеи на самом базовом уровне которые требуются для этого жанра относительно оригинальный сценарий в мире коммерческих блокбастеров теперь это редкость что фильм понравится большинству девушек если вам нравится например фильм второе то скорее всего понравится и боги Египта но и любителям эпического фэнтези Разумеется тоже горячо рекомендую но лично меня друзья очень спокойно отношусь к мало содержательным коммерческим экшн Меня укачало оценка 6 из 10 смотрите в кино с 25 февраля все друзья Вот такой у меня мнение по этому фильму кто уже посмотрел Опишите впечатления в комментариях обсудим Спасибо за внимание и Хорошего вам дня

Лучшие фильмы про БОГОВ

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