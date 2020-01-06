ДЕРЕВЬЯ — ИСТОЧНИК СИЛЫ! ЧАСТЬ 2. Дерево РОДа, связь с космосом через дерево! (древо, веды)

Дорогие друзья вот и вышел второй выпуск рубрики практике про деревья заваривайте иван-чай или Саган, а мы начинаем, погнали за деревьями. Ученые пришли к мнению, что в лесу все деревья связаны между собой в единую информационную сеть, они друг друга чувствуют и понимают каждый листочек, каждая ветвь растёт таким образом, чтобы не лишать солнечного света ветки и листья заботой деревья относятся к молодняку. Они уступают им солнечный свет и даже передают влагу, но всё это делается ради процветания и благодаря местного сообщества нам людям есть чем у них получится. Также существует мнение, что у каждого дерева есть собственный энергетический канал условной столб энергии уходящий прямо в космос и через практику можно попросить дерево подключиться к этому каналу и взаимно с космосом отправить туда запрос или совершить программирование с помощью мыслеформы. Если же для вас все эти погружения через объятия с деревом слишком страны, можно просто прислониться спиной, как опять-таки нет никаких жестких правил действуйте по ощущениям через простоту, через игру, после сеанса обнимашек обязательно отблагодарить можно на уровне слов – Я благодарю тебя, так и на уровне можно полить дерево водой, недаром слова здоровье происходит от глубинного образа здравии с древом. Полноценное физическое и психологическое здоровье человека невозможно без взаимодействия с природой. Именно об этом говорит этот прекрасный, но не всегда очевидный образ.В древности существовало Славянская традиция когда дети за лазили на дуб, цеплялись ножками за ветки деревьев и свисали вниз головой — это была тренировка не только тело вестибулярного аппарата и координации крови позитивной энергией и силой, а когда висишь вниз головой. Куда идёт кровь в мозг, вот и получается, что в голову и делали это дети каждый день, на котором практиковали не просто, а почти 200 лет назад. Богдан Хмельницкий Романовский честь Воссоединения России и Украины и получается, что этот замечательный дуб хранит силу и энергию этого союза и врубить ни в коем случае нельзя, а находится он в замечательном городе Белгороде но вернемся к выражению дать дуба Когда в Славянском обществе умирал человек в землю семя дуба и это семя на питательном уровне Впитывает генетический код человека и из него вырастет дуб который будет внести в генетический код этого человека но его родовую силу его энергию которая будет служить его потомкам Откуда это выражение дать дуба и она позитивная дорогие друзья если вы думаете что взаимодействие с деревьями древнерусская традиция из сказок то это совсем не так подобная практика существует в Японии называется Что означает лесные компании утверждают что лес может лечить не только дух но и тела и практически от любых болезней леса терапия или дендротерапия очень популярны в стране восходящего солнца на полном серьёзе И в этом есть определенный смысл вы знали что лес является абсолютно средой можно делать операцию не будет заражение крови потому что лес стерилин нет никаких вредоносных бактерий в природе В прямом смысле защищает у каждой породы дерева есть свои энергетические свойства они деревья умеют больше отдавать позитивных эмоций другие наоборот больше умеют на себя забирать негатив и даже существует мне у каждого знака зодиака есть своё благоприятное дерево если интересно это тема то обязательно Напишите в комментариях поставьте палец вверх и мы сваргань м-видео на эту тему как-то сказал кто-то сегодня отдыхает в тени потому что кто-то другой посадил дерево много лет назад есть еще более мощная практика чем обнимашки с деревом это как Вы уже поняли сажать деревья На моей памяти даже самые особенности люди получали невероятный кайф от посаженного дерева собственными руками поговорим обязательно об этой практики в другой раз Дорогие друзья гуляете в парках и лесах обнимаете деревья наполняетесь энергии доброты и любви Дмитрий на канале мы с вами скоро встретимся в этой замечательной студии на природе зрите в корень а я пойду в одиночку

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