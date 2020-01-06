ДЕРЕВЬЯ — ИСТОЧНИК СИЛЫ! Как получить энергию от дерева через медитацию! ЧАСТЬ 1 (древо, веды)

Здравствуйте дорогие друзья. Меня зовут Юра, Сегодня у нас рубрика практики и мы разберём простой но эффективный метод медитации с помощью биокомпьютера в нашей планеты которые хранят силу деревья, погнали. Хочу начать с того что к любой медитации и практики нужно относиться с легкостью и простотой частые ошибки новичков это награждать процесс практике излишним значением важностью концентрации такой что аж кровь Это совершенно лишнее всё проще относитесь к практике Как в игре визуализируйте фантазируйте через игру и легкость И несмотря на простоту это будет максимально эффективно запомните это маленькое правило это важно деревья без них нашего существования на этой земле была бы невозможна всего одно дерево в год производит 700 кг кислорода и фильтрует 100000 кубометров воздуха и при этом абсорбирует 20 кг или изолирует килограмм углерода и нейтрализует 80 кг вредных веществ считается что всего одно дерево на 24 часа вырабатывает только кислорода Сколько нужно для дыхания 3 взрослым мужчинам в течение суток Однако дерево может давать не только кислород но и позитивную энергию стоит только попросить Наши предки считали что дерево может впитывать про Ну чистейшую энергию космоса и передавать её человеку сегодня как эту самую плану получить там только дерево начинается с выбора этого самого дерева когда гуляете или ищите глазами постарайтесь почувствовать то самое дерево которому подойти и вступить в контактах помните правила чтобы любой медитации нужно относиться так вот не нужно ходить по парку с умудренный искать дерева для медитаций между нами говоря они все освещены но это как-нибудь в другой раз следующий этап подход к дереву Расставьте руки немножко стороны постарайтесь почувствовать ладошками его поле мысленно попросить у дерева пустить своё пространство пустить в гости на уровне ощущений должности неприятно Кто как дотрагиваться до дерева как его обнимать Не суть важно доверяйте своим ощущениям доверяйте самому дереву доверять себе Я например люблю взаимодействует через космическую чакру или шишковидную железу как Ему больше нравится проще говоря через лоб с помощью визуализации я стараюсь сознанием погрузиться в дерево почувствовать его под каждого кончика лис. до самых глубоких корней Старайтесь соединиться с деревом не только На физическом уровне Но именно Уберите все тревоги переживания все лишние мысли просто дышите вместе с деревом существуете в моменте здесь и сейчас в момент подзарядки Старайтесь не только брать интервью но и отдавайте пожелаете дереву чтобы она росла крепким и высоким Чтобы солнышко подала на каждой его листочек чтобы корни росли сильными И глубоким Секрет прост чем больше отдаешь тем больше получаешь эффект добром и позитивом деревце заберёт на себя весь негатив все отрицательные эмоции как она забирает выдыхаемый нами углекислый газ это его природа это его суть помогать И поддерживать всё живое вокруг дорогие друзья 1 часть древесного видео окончена Однако у нас ещё много полезных и интересных знаний про деревья например то что все деревья связаны между собой единым коллективным разумом коллективной Или например то что у каждого дерева есть собственный энергетический канал уходящий прямо в небесах обо всём об этом второй части любая ваша активность приближает её выход А если она уже вышла ищите её или в описании кролику ставьте пальцы вверх оставляйте своё мнение в комментариях и зрите в корень

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