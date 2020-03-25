Допотопные ПОЕЗДА над “рельсами” ЛЕТАЛИ! ШОК! СВИДЕТЕЛЬСТВО-девятиарочный мост | ШРИ-ЛАНКА.

Но похоже в момент своего реального строительство ещё до потопа конца 17 века мост проектировался под что-то другое а следы этого чего-то другого строительство конкретно этого моста явно отличаются от технологий строительства мостов

Допотопные железные дороги официальный историческая наука рисует нам грязные дороги начала XIX века такие как описывал загадочные Радищев в своём путешествии из Петербурга в Москву наземным транспортом по мнению историков были исключительно запряженные лошадьми телеги Ну как же тогда еще в 18 веке перевозили 1000 тонн металла с демидовских заводов на Урале за 1000 км в центральную Россию как перевезли в 1000 шесть сотен тысяч французских солдат в Москве Ростов и средины этого века по моему мнению железные дороги до этого потопа были их следы мы находили в экспедициях по Западному Кавказу но были эти дороги узкоколейные Такими они сохранились сегодня во многих странах Европы скорее всего сеть этих узкоколейных железных дорог была построена во всём мире после потопа конца XVII века пик их строительство пришелся на конец XVIII века времена Екатерины но глобальная катастрофа свинины XIX века разрушила и следующую за античной межпотопная Цивилизацию после на месте межпотопная узкоколеек было и более широкое по колее сеть Вот такими были эти Новые железные дороги уже второй после подобной половины XIX века Вот стрелочный механизм он очень старый год сорок восьмом году как англичане уехали он на видимо как-то вручную переключается эти цепи троса идут куда-то Видимо кто ими управляет я такого давно очень не видел А вот сходится тросы вот это вот систему блоков через блоки а не прокручиваются на цепи трусы куда-то идут в управляющую систему видимо ручную с этой стороны сейчас на станцию придёт поезд и он пойдёт а у нас в Коломбо в столицу А нам надо вело то есть какая-то пассажирская у них система железных отсюда от на Урале Примерно 200 км видимо железные дороги после потопа середины XIX века стали примитивный чем узкоколейки 18 начала XIX веков электроды описанный Владимиром одоевским в якобы фантастическом романе 4330 восьмой год сменили в этом фильме Утопия 4338 год неожиданные сенсации вся эта история железных дорог с рельсами и шпалами межпотопная периода 18 начала 19 веков и история современных железных дорог в общем-то прослеживается глобальной сети путепроводов античной цивилизации реально существовавшие в средневековья и погибший в конце XVII века неизвестно со всем главное непонятен технический принцип и устройство Похоже на то что воды принципиально отличались от шполы рельсовых построенных на их местах построенных первично межпотопная цивилизацией металла и постоянного тока сегодня образ этой межпотопная цивилизации очень хорошо давай искусство от античности путепроводов осталось достаточно много это и тоннели и мосты Многие из них используются до сих пор некоторые части античных путепроводов историки сегодня называют римскими осталось от прежних античных путепроводов И множество подземных тоннелей во многих из них сегодня устроены современные метрополитены но всё же Каков был принцип действия этой античной транспортной системы ответ девятиарочный мост на острове шри-ланка на вид чисто античное сооружение но так ли это понять можно только на месте конечно этот мост сегодня приспособлен под современный рельсы и шпалы Но похоже в момент своего реального строительство ещё до потопа конца 17 века мост проектировался под что-то другое а следы этого чего-то другого строительство конкретно этого моста явно отличаются от технологий строительства мостов на шри-ланке второй половины xix-начала XX веков все пролёты у остальных мостов металлические такие же как у вас ток указанного периода во всём мире историки сочинили нам сказку о том что конкретно девятиарочный мост строился вручную из каменных блоков без применения всех мостов тех времён по причине того

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