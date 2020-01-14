Другая реальность ! Что нас окружает ?! 1,2,3 Части !

Здравствуйте дорогие друзья. С вами как всегда Владимир. Сегодня я зачитаю очень интересную историю пришла она мне уже больше недели назад всё время Забываю про неё всё не случайно наткнулся и конечно же Должен ли читать потому что она довольно-таки интересная Дело в том что подобные истории которые мне прислала Александр Александр кстати фамилии не буду называть тебя обозначь этот комментарий подобные истории я уже слышал но разотри очень похожи то есть когда визуальное какая-то картинка кто это уже не просто так как я уже говорил Случайно не бывает и значит в этих историях есть связующее звено А если есть связующее звено то это немножко больше приоткрывает Тайны мироздания Тайны жизни после смерти Что нас ждёт конечно же мы никогда не узнаем на 100% Потому что когда грамм теряет а наша жизнь игра И все мы в ней актеры Владимир Я обещал прислать историю Вот она Прошу прощения за стиль как писатель из меня так себе на самом деле Александр очень хорошо написали и я должна признать и не стоит извиняться Я уже говорю случилось Это в 1998 году жил я тогда в Узбекистане время была тяжёлая и в буквальном смысле чтобы выжить нужно было дёргать куда-нибудь на моё счастье замаячила возможность уехать за границу когда были проблемы с зубами нужно было вылечить ставить коронки процедура длинная об этом уже говорили что за бугром это дело умеренных тысяч стоит нож нужно делать А тут как раз в городе появилась частная ты ещё там говорили что сразу все зубы лечат под общим наркозом ходила Вот я и пошел туда небольшого осмотр и консультация мне назначили очередь и сказали с провожатым так как от наркоза отходить несколько часов я пришел в назначенный день в проводах у меня был мой брат дальше всё было как обычно кресло укол в руку глазах потемнело и тут такая картина Возможно вы видели такую детскую игрушку пружинка её ещё если на ступеньке бросить она смешно так переваливается на ступеньку я оказался внутри этой пружины только во много раз больше она извивалась и уходила вдаль ощущение было неприятно и душно тяжело дышать довела что-то удивлению Я не видел ни ног ни рук и вообще ничего тело не было я был я видел но ничего не мог понять я мог видеть сразу это что сзади и по бокам и впереди за этой пружины была какая-то Тёмная мыть постепенно всё Движение или я начал двигаться и быстрее Через какое-то время скорость было неимоверно её нельзя было сравнить Не с чем даже приблизительно пружина это внутри которой я несся переливалась красками Но такими Они настолько яркие настолько красивые они сверкали Так что просто завораживали таких красок невозможно представить тем кто их не видел который я видел раньше были Blackmore по сравнению с этим затем пружина резко просто моментально изменила направление я полетел вниз еще мгновение и она исчезла я оказался непонятно где немного приглядевшись я увидел что стою на краю огромного поля выложенного металлический плотно подогнаны друг к другу по краям поля Темнота а сама поля слабо освещено свет Идёт отовсюду тусклый впереди стоит столб и светло серого металла довольно высокий а на его вершине вроде как прожектор вместо Света из него светит Темнота если так можно выразиться Луч темноты и он кружит по полю скорость вращения примерно один оборот за 5-6 ну ни в коем случае не попасть под этот Луч я двигаюсь в направлении столба мне плохо давит Так что невозможно терпеть ещё Луч этот начинает вращаться быстрее и быстрее с огромным трудом я почти добрался до 100 уже несколько и такое впечатление что и меня шариках слепые по полю мне невообразимый плохо сколько тонна мне всё прекратилось Стало тихо вокруг белая как молоке и тут я почувствовал вместо тяжести удивительную легкость прямо блаженство чувства неизмеримое счастье радости и любви любви какой-то особенный не такой в нашем мире это всё твоё существо свет был тоже очень приятно ярким но не резкий ещё одно ощущение появилась его можно назвать Внезапный что-ли нужно лишь только подумать о чём-нибудь и ты уже знаешь ответ не просто знаешь представляешь как бы я удивился что такие мелочи которые были много лет назад а потом вдруг понял что я помню то что не могу помнить я просто не могу это описать но понятно было всё абсолютно всё устройстве мира Вселенной миллиарды мелочей это было так здорово Это поглощает тебя всего этим хочется заниматься бесконечно Что за несколько секунд до того как я очнулся начала исчезать как сон когда только что кажется вот только ты его помнил но он неумолимо исчезает так жаль этого это вновь чувствуешь себя таким тупицей только что ты знал всё всё и обо всём А теперь ощущаешь насколько твоё сознание ограничено замедленный о том месте где я нахожусь странно на меня не волновал вопрос почему я тут я только хотел узнать где я чувствую что кто-то рядом есть попытался увидеть но не смог но я точно чувствовал чьё-то присутствие я услышал голос внутри себя Точнее не голос образ или символ не могу сказать чтобы это было Я просто слова кажется звук не было Я подумал как бы подвигался вперед и на удивление почувствовал движение потому что в этом молоке и чего нельзя было увидеть и почувствовать и горизонта вообще ничего я подумал что это неудобно и тут вокруг меня начала образовываться комнат Ну большая комната какой-то мебелью мой спутник то рядом но по-прежнему не видим Я спросил где я он ответил как мне показалось сухую на этот вопрос я сам не мог получить ответ такое ощущение что кто-то сдувает твою мысль в другое направление я с тобой наблюдаю нет но есть образ символизирующий или если хочешь обозначающими ты хотел мне показать водила как это это больно покажи я увидел лица людей всё это длилось всего миг но как ни странно Я всё разобрал понял запомнил А главное почувствовал Я видел лицо человека и чувствовал разные эмоции тоболь Давиду реже радость очень редко люблю ненависть Но самое главное что я чувствовал эмоции из-за меня то есть из моих действий люди чувствовали секунда Но в ней всё что я делаю людям это колола меня как иглами или заставляла ненавидеть себя я сделал хорошего И ведь считал себя совсем неплохим человеком каким-нибудь важным было желание занять должность по сравнению с тем как я обошёл конкурентов как малая уделял время семье глаза моих детей внимание в момент когда ко мне приходили друзья и мы решали казавшиеся на важные дела в этой секунды было всё это было лентой прокрученные назад Это был кусок времени в лет 30 в один миг скажу честно противно очень и больно тоже очень Вот если бы люди могли чувствовать эмоции других потом всё прекратилось но пол в комнате вдруг стал прозрачным мы летели над землей на высоте наверное если можно верить моим ощущениям под нами пролетали горы реки и долины моря города посёлке было Странно что При желании я мог бы зумировать изображения и видеть даже отдельно камни у дороги и всё остальное потом вдруг я стал замечать что части омерзительные ужасные рожи то похожее на киношных монстров тона неизвестных животных то изъеденных какой-то болезнь у всех лишь у некоторых лица были обычные человеческие Я спросил что это за люди и что с ними обычные люди просто они выглядят без маски которые дают ваше оболочка как они выглядят со снятой внешний последний оболочкой за который они могут прятать свое настоящее 1 перегорела а злости вообще выглядят совсем нет как он выглядит на самом деле Да смотри И вдруг все картины изменилась Я увидел дикий водоворот разноцветных потоков разных по плотности и прозрачности из них состоялась всё пространство они двигались в 1 иногда сквозь когда смешивались и такие водоворот цветных потоков энергия различные виды ваш мозг декодирует её в наш мир декодирует её в другой мир вернее в тот же номер но видит они его подруга возникает предположение что это вся Визуальная картинка и какие-то внутренние ощущения возникли в результате наркоза и определенной работы головного мозга никакой операции и сознание человек после анестезии ощущает спутанность сознания анестезии кому-то снятся сны если состояние сознания тревожное они могут быть красочными и даже несколько пугающими но чаще всего пациенты после типа нет Ну по крайней мере так говорят некоторые эксперты психиатр психотерапевт или ученые работающие в этой сфере скажет Вам это было побочное явление после наркоза и какие-то галлюцинации Ну что такое галлюцинация и как этот мозг вообще устроен толком никто не может объяснить есть конечно трудов Но все они то есть опять привожу пример с устройством ну например двигателя внутреннего сгорания Туземцы из племени Мурси тарелочки Google вставляет он сможет вам описать двигатель внутреннего сгорания конечно же сможет он опишет его за рисует наверное такую картинку продемонстрирует его работу с помощью Звукофф танцы с бубнами и так далее потому что он не знает элементарных физических законов внешних исторических эволюционных процессов происходивших в современном обществе да и просто Он вне нашего собственного вернее они и ты самый друзьям конечно в нашей школе физических законов все законы физики они знают только из личного опыта упал с дерева больно Google как у вас тоже больно Гравитация он не выдаёт какие-то там термины в какие-то научные изыскания он просто исходит из своих внутренних ощущений или внешних да что есть нефть перерабатывают в бензин с помощью определенных физических и химических процессов происходит возгорание смеси который двигает поршень который в свою очередь Через несколько связующих механизм энергию на колёса Всё будет как надо мало того бытует мнение что он мозг невозможно понять мозгом то есть полностью изучить мозг Наверное мы как и племя Мурси не знаем определенных законах поэтому строим какие-то теоретические догадки и описываем только часть процессов малой мизерную и видимо так вот что такое галлюцинация Это большой вопрос многие бессознательном состоянии видите подобные картинки а теперь сюжете что он зачитал мне уже писали а никаких ухмыляющийся существа это явное проявление на сильно вытянутый и себя Улыбка Улыбка может быть и признаком высокомерия самодовольная насмешливая и злорадная то есть то это за существо такое тоже странное например есть некий известный Кэмерон Дэй Я уже делал видео твоего исследования он вообще говорит что людям после смерти специально транслируют найти страх человеческую То есть никчемность все его грехи якобы он так было плохо отправлять на 5 на следующий виток Круга сансары то есть исходит из каких-то своих личных интересах чтобы человек постоянно постоянно Да мы люди в большинстве злые грешные создания которые в основном делают плохие вещи друг другу Давайте Признаем есть какие-то средние но большинство наверное тут как раз

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